Colombia

Petro apuntó, una vez más, a la Andi y habría justificado las protestas contra la agremiación: “Han puesto la ganancia por encima del ser humano”

En su visita a Zipaquirá, en la puesta de la primera piedra de lo que tendría que ser la nueva facultad de Inteligencia Artificial en el país, el jefe de Estado se despachó contra la asociación de empresarios; en medio de las movilizaciones promovidas por activistas pro Palestina

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
El primer mandatario lanzó duros comentarios contra el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, por cuenta de lo que ha denunciado sería el apoyo de esta agremiación a Palestina - crédito Presidencia

En una nueva aparición pública, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió el jueves 2 de octubre de 2025 la postura de su gobierno ante la comunidad internacional y respondió a las críticas surgidas tras su intervención en la ONU, al tiempo que reafirmó el compromiso de su administración con la liberación de las dos colombianas detenidas en Israel, tras la interceptación de la flotilla Sumud, que transitaba por rutas no seguras.

En sus declaraciones, que se dieron desde Zipaquirá (Cundinamarca), en la puesta de la primera piedra de lo que tendría que ser la facultad de Inteligencia Artificial en el país. Petro reafirmó su intención de traer de vuelta a Manuela Bedoya y Luna Barreto: las connacionales que se movilizaban en las embarcaciones que fueron intervenidas por tropas israelíes cuando se dirigían a Gaza.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente Gustavo Petro ha
El presidente Gustavo Petro ha expresado su respaldo a la causa Palestina, pero sigue sin condenar los ataques a Gaza - crédito Hugo Sierra/Presidencia

“Este Gobierno hace lo posible por su liberación”, expresó el primer mandatario, en referencia a las ciudadanas que están bajo custodia de Israel, que en su defensa ha expresado que las cerca de 40 embarcaciones, en las que iban más de 500 personas, se han movido por rutas no seguras, en medio de una zona que está en constante confrontación armada.

Gustavo Petro arremetió, otra vez, contra la Andi: esto dijo de la agremiación de empresarios

Sin embargo, en su pronunciamiento, el jefe de Estado apuntó hacia la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), cuyo titular es Bruce Mac Master, y que ha sido señalada por la Global Movement to Gaza, capítulo Colombia, de apoyar la guerra; por lo que ha invitado a que se registren movilizaciones frente a sus instalaciones, tanto en Bogotá como en otras ciudades.

El Consejo Gremial Nacional rechaza
El Consejo Gremial Nacional rechaza las protestas frente a la Andi y advierte sobre riesgos para la seguridad de empleados y sus familias - crédito @PstColombia/X

“Los que más critican es porque han puesto la ganancia por encima del ser humano. Han puesto la codicia por encima de la vida. Y todo ser humano que ponga la codicia por encima de la vida o la ganancia, le hace mercancía, por encima de la persona humana, tiende a ayudar a que la gente se mate entre sí”, declaró Petro, en medio de los asistentes en el colegio La Salle.

El jefe de Estado vinculó estos conceptos con la situación de las colombianas detenidas en Gaza, al resaltar, según él, lo que es el valor de la solidaridad. Eso sí, aprovechó para lanzarle algunas pullas al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por lo que sería su desatención a las necesidades de la población palestina, a la que le habría negado el suministro de alimentos.

La paz implica amor, y la paz y el amor implican ayudarnos. Y eso es lo que las colombianas nos han enseñado cuando viajando por el Mediterráneo, llegando a Gaza a dar comida, porque no era más, dar comida, cosa que a Putin se le olvidó. Dar comida, porque es gente que está hambrienta, es un pueblo con niños y niñas muriéndose de hambre, las cogieron presas y están secuestradas", dijo.

En sus redes sociales, el
En sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro ha defendido su intervención en favor de Palestina - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro justificó su preocupación por Palestina: “La violencia no se supera si no logramos la condición de ayudarnos”

Y al abordar las reacciones negativas a su discurso en la ONU, Petro elevó el torno de su discurso. “Varios criticando el discurso de la ONU. Que en Colombia también matan, dicen. Sí, claro, nosotros sabemos que en Colombia también matan. Pero la violencia en ningún país realmente se supera si no logramos la condición de ayudarnos y de querernos y de amarnos”, resaltó.

Y es que en su discurso también se refirió a los precandidatos presidenciales que cuestionaron su intervención internacional, pues en uno de los apartes apuntó a la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila; pues aunque no la mencionó expresó su rechazo a la invitación que hizo la aspirante al primer cargo de la nación de que las Fuerzas Militares desobedecieran sus órdenes.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAndiPresidente PetroGobierno PetroConflicto entre Israel y PalestinaFlotilla SumudBruce Mac MasterColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO: Santa Fe pasa por encima a Always Ready en la Copa Libertadores Femenina 2025

Las “Leonas” iniciaron su participación en el certamen continental que se disputa en Argentina, y ganan por goleada al equipo boliviano por 4-0 al final del primer tiempo

EN VIVO: Santa Fe pasa

Westcol cuestiona al mánager del cantante Pirlo tras su cruda denuncia contra Blessd: “Sube una historia diciendo ‘tengo la cadena’”

El reconocido streamer se refirió a la denuncia de Iván Andrés Galindo Navia, el mánager del cantante caleño, contra el artista antioqueño por el supuesto hurto de una cadena de alto valor de su propiedad

Westcol cuestiona al mánager del

Acore cuestionó acercamientos de Petro con Maduro, en medio de crisis diplomática con Estados Unidos

Las críticas contra el jefe de Estado colombiano persisten, mientras que sus acercamientos con el dictador venezolano son cada vez mayores

Acore cuestionó acercamientos de Petro

Gobierno nacional fijó topes para aumento de matrículas en los colegios privados en 2026: aliste el bolsillo

El ajuste máximo autorizado dependerá del desempeño institucional, la autoevaluación y el cumplimiento de criterios de permanencia, inclusión y reconocimiento docente

Gobierno nacional fijó topes para

“El cinismo de Santos no tiene límites”: Centro Democrático lanza dura crítica al expresidente tras revelaciones sobre el plebiscito

El colectivo rechazó que el exmandatario continúe justificando el Acuerdo de Paz, firmado en 2016, a pesar de sus propios reconocimientos de error

“El cinismo de Santos no
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras cumbre en La Picota,

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

Enfrentamiento armado entre el Ejército y disidencias tiene confinadas a comunidades indígenas y campesinas en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Video: Cuba Gooding Jr. fue

Video: Cuba Gooding Jr. fue captado disfrutando de la noche en Bogotá y cantando con una banda en vivo

Beéle habría conquistado a “peso pesado” de la televisión: videos confirmarían relación con actriz de 37 años

Claudia Bahamón enfrentó grave problema de salud durante grabaciones de MasterChef Celebrity 2025: pensó en dejar el programa

La indirecta de Beéle que encendió las redes en medio del escándalo con Isabella Ladera: Disfruten y déjenme vivir”

“El Negro” Salas explicó por qué no invitó a Melissa Gate a su boda: ““Lo que se vive dentro de La casa de los famosos Colombia es distinto a la vida real”

Deportes

EN VIVO Junior de Barranquilla

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. América de Cali, cuartos de final en Copa Colombia: formaciones confirmadas en el Metropolitano

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia sub-20 en el Mundial de Chile: se define el cupo a octavos

EN VIVO: Santa Fe pasa por encima a Always Ready en la Copa Libertadores Femenina 2025

Así han sido las participaciones de Santa Fe en la Copa Libertadores femenina: las Leonas han estado muy cerca del título

La selección Colombia sub-20 no pudo superar a Noruega en el Mundial de Chile: empate sin goles en Talca