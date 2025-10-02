Petro apuntó, una vez más, a la Andi y habría justificado las protestas contra la agremiación: “Han puesto la ganancia por encima del ser humano”

El primer mandatario lanzó duros comentarios contra el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, por cuenta de lo que ha denunciado sería el apoyo de esta agremiación a Palestina - crédito Presidencia

En una nueva aparición pública, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió el jueves 2 de octubre de 2025 la postura de su gobierno ante la comunidad internacional y respondió a las críticas surgidas tras su intervención en la ONU, al tiempo que reafirmó el compromiso de su administración con la liberación de las dos colombianas detenidas en Israel, tras la interceptación de la flotilla Sumud, que transitaba por rutas no seguras.

En sus declaraciones, que se dieron desde Zipaquirá (Cundinamarca), en la puesta de la primera piedra de lo que tendría que ser la facultad de Inteligencia Artificial en el país. Petro reafirmó su intención de traer de vuelta a Manuela Bedoya y Luna Barreto: las connacionales que se movilizaban en las embarcaciones que fueron intervenidas por tropas israelíes cuando se dirigían a Gaza.

“Este Gobierno hace lo posible por su liberación”, expresó el primer mandatario, en referencia a las ciudadanas que están bajo custodia de Israel, que en su defensa ha expresado que las cerca de 40 embarcaciones, en las que iban más de 500 personas, se han movido por rutas no seguras, en medio de una zona que está en constante confrontación armada.

Gustavo Petro arremetió, otra vez, contra la Andi: esto dijo de la agremiación de empresarios

Sin embargo, en su pronunciamiento, el jefe de Estado apuntó hacia la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), cuyo titular es Bruce Mac Master, y que ha sido señalada por la Global Movement to Gaza, capítulo Colombia, de apoyar la guerra; por lo que ha invitado a que se registren movilizaciones frente a sus instalaciones, tanto en Bogotá como en otras ciudades.

“Los que más critican es porque han puesto la ganancia por encima del ser humano. Han puesto la codicia por encima de la vida. Y todo ser humano que ponga la codicia por encima de la vida o la ganancia, le hace mercancía, por encima de la persona humana, tiende a ayudar a que la gente se mate entre sí”, declaró Petro, en medio de los asistentes en el colegio La Salle.

El jefe de Estado vinculó estos conceptos con la situación de las colombianas detenidas en Gaza, al resaltar, según él, lo que es el valor de la solidaridad. Eso sí, aprovechó para lanzarle algunas pullas al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por lo que sería su desatención a las necesidades de la población palestina, a la que le habría negado el suministro de alimentos.

“La paz implica amor, y la paz y el amor implican ayudarnos. Y eso es lo que las colombianas nos han enseñado cuando viajando por el Mediterráneo, llegando a Gaza a dar comida, porque no era más, dar comida, cosa que a Putin se le olvidó. Dar comida, porque es gente que está hambrienta, es un pueblo con niños y niñas muriéndose de hambre, las cogieron presas y están secuestradas", dijo.

Gustavo Petro justificó su preocupación por Palestina: “La violencia no se supera si no logramos la condición de ayudarnos”

Y al abordar las reacciones negativas a su discurso en la ONU, Petro elevó el torno de su discurso. “Varios criticando el discurso de la ONU. Que en Colombia también matan, dicen. Sí, claro, nosotros sabemos que en Colombia también matan. Pero la violencia en ningún país realmente se supera si no logramos la condición de ayudarnos y de querernos y de amarnos”, resaltó.

Y es que en su discurso también se refirió a los precandidatos presidenciales que cuestionaron su intervención internacional, pues en uno de los apartes apuntó a la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila; pues aunque no la mencionó expresó su rechazo a la invitación que hizo la aspirante al primer cargo de la nación de que las Fuerzas Militares desobedecieran sus órdenes.