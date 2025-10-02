Colombia

⁠Paloma Valencia y Paola Holguín revelaron lo que les gusta y lo que no de María Fernanda Cabal: “Ella es muy charra”

A las congresistas del Centro Democrático las une la política y, ahora, su aspiración a la Presidencia de Colombia; pero su cercanía va más allá del ámbito laboral

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Paloma Valencia y Paola Holguín
Paloma Valencia y Paola Holguín se refirieron a la manera como María Fernanda Cabal suele saludar - crédito @SoyJovenCabal_/X

Las senadoras y precandidatas presidenciales Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal suenan en el espectro político por el rol que han cumplido como oposición al Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro. Aunque ahora compiten por ser la candidata elegida del partido Centro Democrático y, así, unirse a la contienda electoral, mantienen su unidad.

De hecho, aseguran que entre su grupo está la próxima mandataria de Colombia, que tomará el lugar que hoy ocupa Petro y que, a su juicio, no debe tener nuevamente a una persona de la izquierda progresista. “Llegó el momento de organizar la casa, de defender este país como si fuera una familia, por eso el Centro Democrático tiene que estar decidido a elegir entre estas tres mujeres, la próxima presidenta de Colombia”, dijo Paloma Valencia.

Las tres congresistas del uribismo anunciaron que están listas para competir por la candidatura presidencial - crédito @MariaFdaCabal/X

Además del mundo laboral y de la política, las congresistas se conocen en el ámbito personal. Así lo dieron a conocer en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, dirigido por la presentadora Eva Rey. En la conversación que sostuvieron, Paloma Valencia y Paola Holguín revelaron aquello que no soportan de su compañera de Congreso, María Fernanda Cabal, así como lo que les gusta de ella.

Valencia indicó que le molesta la manera como Cabal suele saludar a las personas; se limita a mover la cabeza levemente hacia arriba, sin tener mayor acercamiento. La congresista aseguró que, en varias oportunidades, ha criticado ese saludo desapegado, diciéndole a la aspirante que cambie su manera de saludar, por lo menos con ella, debido a la cercanía que tienen.

Yo la regaño mucho porque saluda así. Yo digo: ‘A mí salúdame bien, decime: Paloma, cómo te quiero, qué gusto me da verte’. Se muere de la risa y dice: ‘No me regañés, mira’ (sic)”, contó la senadora entre risas.

Paola Holguín aseguró que disfruta
Paola Holguín aseguró que disfruta salir de rumba con María Fernanda Cabal - crédito Luis Cortes/Reuters

Holguín se unió a sus declaraciones, haciendo un corto comentario sobre María Fernanda Cabal: “No, es que ella es muy charra”, señaló riendo. El término “charro” tiene varios significados en Colombia y uno de ellos es ser gracioso o divertido.

La senadora respondió a las críticas y burlas por su manera de saludar, diciendo: “Pero si no saludo, es por despistada”

Asimismo, Holguín confesó un aspecto que le gusta de la personalidad de la senadora, que está fuera del ámbito político y que, más bien, tiene que ver con el ocio: la rumba. Según explicó, salir de fiesta con Cabal es, desde su perspectiva, algo divertido y que se disfruta.

Uh, sí, sí, sí. Rumbear con ella es muy bueno, porque baila, porque conversa. Sí, a mí la rumba con Mafe me gusta”, detalló.

La senadora Paola Holguín aseguró
La senadora Paola Holguín aseguró que es la soltera más enamorada de Colombia - crédito Senado

Por otro lado, Valencia contó que las tres tienen un amplio reconocimiento entre la población y que, cuando tienen eventos y responsabilidades conjuntas que les permiten estar en el mismo lugar, las personas suelen acercarse a las tres para pedir fotografías. “A las tres. La gente quiere foto con las tres”, detalló.

Posteriormente, la conversación se enfocó en el amor y las relaciones sentimentales. Entre las tres, la única que no tiene pareja es Paola Holguín: “Yo estoy soltera (…). Yo soy la soltera más enamorada de Colombia”, afirmó

La precandidata explicó que la persona que llegue a su vida debe estar de acuerdo con su aspiración a la Presidencia y su forma de vida - crédito Desnúdate con Eva/YouTube

Su comentario sobre la soltera más enamorada del país surgió por una afirmación que hizo la también precandidata Carolina Corcho, que fungió como ministra de Salud en el Gobierno Petro, al informar que es una mujer soltera.

Yo soy la soltera más cotizada en este momento… una de las solteras más cotizadas de este país”, dijo la ex jefa de cartera en la entrevista, en la que también confesó que decidió no ser madre y que es clave que la persona que decida acompañarla en la vida respete y apruebe su forma de vida ligada a la política.

Temas Relacionados

⁠Paloma ValenciaPaola HolguínMaría Fernanda CabalPrecandidatas presidencialesElecciones de ColombiaColombia-Noticias

Colombia vs. Noruega EN VIVO,

A Abelardo de la Espriella

Ministerio de Comercio pidió formalmente

Robaron a creador de contenido

Bogotá se prepara para el
Tras cumbre en La Picota,

Claudia Bahamón enfrentó grave problema

Colombia vs. Noruega EN VIVO,

