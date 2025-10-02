Juan Carlos Cárdenas ‘despedazó’ la política de Paz Total de Petro: “Resultó ser la gran mentira política de este Gobierno”

Juan Carlos Cárdenas, precandidato presidencial por la Fuerza de las Regiones, lanzó duras críticas a algunas de las iniciativas del actual Gobierno - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

Aunque en la escena nacional su nombre puede pasar desapercibido, lo cierto es que en Santander y, en especial, en su natal Bucaramanga, el nombre de Juan Carlos Cárdenas no pasa desaparecido. Ingeniero civil de formación y empresario, con una reconocida trayectoria en el sector cementero del país, implementó diferentes proyectos de transformación urbana y social, al paso que le declaró la guerra a la corrupción.

En su balance, la ‘Ciudad Bonita’ impulsó obras de infraestructura y estrategias para ampliar la participación ciudadana en la gestión pública. A su vez, defendió políticas ambientales y anunció acciones enfocadas en la mejora del espacio público y el bienestar de la población, siendo reconocido por distintas organizaciones por promover la movilidad activa y sostenible; todo esto, en plena pandemia del COVID-19.

El exmandatario, que integra La Fuerza de las Regiones, coalición que elegirá en diciembre a su candidato a la presidencia de la República, examinó para Infobae Colombia la puesta en marcha de una de las polémicas estrategias del Gobierno de Gustavo Petro: la Paz Total, la cual no dudó en calificar como un auténtico fracaso. Además de poner en evidencia otro gran fiasco, la lucha antidrogas en el presente cuatrienio.

El aspirante, que comparte anhelos con el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, el exmandatario de Sucre Héctor Olímpo Espinosa y el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, está convencido de que hay una serie de decisiones que le han costado caro al país en materia de seguridad; pues como él mismo lo dijo, el impacto salta a la vista a la luz de los fríos números, aunque sean los colombianos los que hoy sufran.

Juan Carlos Cárdenas, precandidato presidencial por La Fuerza de las Regiones, visitó las instalaciones de Infobae Colombia para hablar de su precandidatura presidencial - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

El fracaso de la Paz Total y los grupos armados ilegales

En este apartado, el exmandatario local, que quiere replicar esas buenas prácticas que tuvo como alcalde de Bucaramanga, fue tajante con respecto a la evolución de la violencia y el actuar de los grupos armados desde el inicio del Gobierno actual. Y criticó, con cifras, gestión de la llamada Paz Total, además de cuestionar el enfoque prioritario que se le ha dado a los diálogos con estructuras criminales.

Infobae Colombia: Uno de los temas que está en discusión actualmente es el tema de la Paz Total y las negociaciones con los grupos armados ilegales. ¿Qué opinión le merece esta estrategia que trató de implementar el gobierno Petro, pero que hasta el momento no da resultados?

Juan Carlos Cárdenas: Lo primero es que a mí me gusta es confrontar con datos, no con discursos. Y cuando arrancó este Gobierno teníamos, según datos de la Defensoría del Pueblo, 250 municipios con grupos irregulares armados. Hoy, tres años después, estamos hablando de 750 poblaciones. Se ha triplicado.

Y nosotros, que vimos la época de Pablo Escobar, fue de las épocas más difíciles en la historia de nuestro país, vimos cómo al año se producían más o menos 100 toneladas de coca y teníamos 40.000 hectáreas de producción. Hoy ya estamos superando las 300.000 hectáreas.

La pregunta es: ¿ha servido para algo la paz total? Con todos los que de alguna manera violaron, asesinaron y hubo violación de derechos en los niños, los reclutaron contra la voluntad de mamás y de papás, y de sus familias campesinas. Con toda esa violación de derechos, hoy son gestores de paz. Están levantadas las órdenes de captura. Muchos de ellos salieron de las cárceles, y la cereza del pastel: los ‘paracos’ ahora también son gestores de paz.

Los homicidios siguen incrementándose. Es decir, hoy, mientras tenemos este espacio, están asesinando una persona en Colombia. Cada 40 minutos hay un asesinato, 40 minutos.... ¿La mantenemos con esos números? En mi caso, mi respuesta es no rotundo. La Paz Total resultó ser la gran mentira política de este gobierno. Yo tengo que decirlo.

Soy un convencido de la paz, pero hay que hacer una paz real, una paz alcanzable. Todo esto tiene que ser con un proceso donde se llegue con inversión, porque también confío en la aspersión controlada, sin afectar fuentes hídricas. Soy gran defensor del agua en Colombia… Yo sí repensaría la paz, lo haría de una manera distinta, con aplicación la justicia. No puede quedar impune, pues todos los delitos que hoy en día se están cometiendo con ese famoso cuento de la Paz.

Para Juan Carlos Cárdenas, el Gobierno Petro fracasó en su apuesta por una paz múltiple con organizaciones que no mostraron voluntad - crédito Presidencia

Críticas a la política antidrogas de Gustavo Petro

En torno a la estrategia contra las drogas propuesta por el actual presidente, el precandidato señaló lo que considera errores de concepto y advirtió sobre las limitaciones de enfocarse únicamente en los capos, sin un abordaje estructural sobre los cultivos ilegales y la legitimidad de la tierra para los campesinos. Todo esto, frente a la reciente decisión de descertificación del Gobierno en su labor frente a este flagelo.

Gustavo Petro trataba de enfocar su lucha antidrogas en el narcotraficante y no en los cultivos de coca. ¿Cómo ve esa situación?

Eso es una apuesta absolutamente equivocada. Eso tiene que tener diferentes frentes, no puede ser una sola fórmula mágica. En el caso particular de Colombia, si bien hay que erradicar, hay que hacerlo con oportunidad, no erradicar por erradicar. También conozco perfectamente la situación de los campesinos. Tuve la oportunidad de trabajar con reservas campesinas antes de ser elegido alcalde y entiendo que a ellos hay que garantizarles la legitimidad de la tierra.

Es decir, hoy hay muchos campesinos que tienen posesión histórica de la tierra, de 10 y 20 años, pero el Estado no ha sido capaz de regularizar esa propiedad. Eso es algo más trascendental que la reforma agraria disfrazada con el discurso de que le están quitando bienes a los narcotraficantes para dárselo a los campesinos.

Yo estoy seguro de que en los próximos años vamos a encontrar un escándalo peor que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (Ungrd) cuando podamos saber los verdaderos precios de la tierra. Quiénes son los verdaderos tenedores hoy de esos predios, porque yo le aseguro que en cinco o 10 años, a quienes se les escrituraron esas tierras, no van a ser los próximos dueños, ni va a haber ni una sola hectárea cultivada.

El Estado sí tiene que llegar, es a defender la propiedad de los campesinos, a darle la legitimidad y la propiedad para que se pueda generar un desarrollo. Pero no es solamente capturando los grandes capos. Claro que hay que capturarlos, pero, más allá de la captura, sí tenemos que ser capaces de...y voy a hacer una, una metáfora: Es como un gran río con pirañas. No es cazar la piraña, no es matar la piraña, es quitarle el agua; y el agua son los grandes cultivos de coca.

Nos estamos equivocando pensando que solamente es acabar la piraña. Y mientras existan esos grandes cultivos de coca, no va a haber forma de acabar esto, porque estas son unas estructuras piramidales: usted captura el capo, inmediatamente eso se reacomoda y van a aparecer ya un capo, sino cinco nuevos capitos. Entonces lo que estamos es multiplicando este fenómeno.

El precandidato presidencial Juan Carlos Cárdenas dijo creer en la aspersión controlada para erradicar cultivos - crédito REUTERS

Relaciones internacionales, descertificación y la crisis con Estados Unidos

En esta línea, el ingeniero, con vasta experiencia en el sector productivo de Colombia, analizó los efectos de la diplomacia gubernamental en la relación con Estados Unidos y denunció, sin titubeos, la intencionalidad política del presidente Gustavo Petro al provocar la descertificación. Además, reiteró el daño que sufre Colombia en política exterior por la personalización de las relaciones diplomáticas.

Infobae Colombia: Frente al tema de la descertificación, este escenario no se presentaba hace 30 años. Hay quienes dicen que Gustavo Petro llevó al país a esto a propósito, frente al tema de la lucha antidrogas con Estados Unidos. ¿Cómo recuperar la confianza de un socio estratégico como Estados Unidos?

Juan Carlos Cárdenas: La desertificación fue un acto absolutamente preparado y programado por Gustavo Petro. Eso no fue... Algunos dicen que fue ingenuo, que le ganaron las emociones. Esto estaba libreteado hace rato. De hecho, ya había mencionado que hace como cinco meses que sentía que no tenía la visa. Él quería que esto sucediera y aprovechó el espacio de la ONU para algo que ha hecho todo el tiempo: victimizarse.

Se victimiza ante los medios de comunicación y los gremios, se victimiza ante los empresarios y la oposición. Ese ya es un rasgo patológico, diría yo, del presidente: victimizarse. Porque él lee que eso va a despertar emociones de respaldo y solidaridad, porque en Colombia tenemos eso, ¿no? Nuestra cultura es estar más del lado del desfavorecido. Y él lo lee y lo que está tratando es de capitalizar ese sentimiento en Colombia. Luego, esto fue absolutamente calculado.

Las relaciones diplomáticas, su nombre lo dice, es de diplomacia: de tener buenos canales de comunicación, y unas buenas negociaciones con las contrapartes, llámese otros países que uno tiene que desarrollar, no con ideologías, porque este presidente lo que cogió fue la agenda diplomática para hacerle y meterle ideología.

Yo no sé si él lo que está es aspirando a ser el segundo Nobel de Paz, dejando al país en un mierdero. Hay que decirlo así claramente. Sus vanidades personales lo están llevando es a dejarnos un chiquero en Colombia.

Yo creo que los colombianos no queremos visas, sino una buena relación. Tener visas, sí, pero no así. Es decir, fomentar buenas relaciones y ser reconocidos en el mundo por ser buenos ciudadanos, respetuosos de las diferencias que existan en cada uno de los países, pero que existan agendas comerciales que realmente nos interesen...El verdadero propósito: no tener visas, pero por buenos ciudadanos del mundo, no por simplemente ideologías calculadas para una agenda electoral.

Para Juan Carlos Cárdenas, uno de los objetivos principales será recuperar la capacidad operativa de las Fuerzas Militares - crédito Ejército Nacional

Diagnóstico de la situación actual de las Fuerzas Militares

Por último, en lo que concierne a uno de los asuntos que mayor preocupación causa en la ciudadanía, el ingeniero y político brindó su análisis sobre el presente de las Fuerzas Militares en Colombia. Y enfatizó en toda clase de obsveraciones por el estado moral y operativo de la tropa bajo el actual mandato, al que le restan 310 días para su final; en el que podría considerarse un periodo a todas luces convulsionado.

Infobae Colombia: Volviendo al tema de la seguridad, ¿qué análisis hace de las Fuerzas Militares actualmente, de su diagnóstico como estructura institucional?

Juan Carlos Cárdenas: Están amordazadas, amarradas. Creo que nunca en la historia de Colombia habíamos tenido, por ejemplo, tanta calificación de servicios de generales. Todo lo que invirtió el país -porque esto es recursos de todos los colombianos- en fortalecer ese conocimiento, la preparación y la experiencia, prácticamente este Gobierno tiró la caneca a la basura. Y tenemos que recuperar esa institucionalidad.

Hoy la tropa está desmoralizada. Lo primero, es que hay que recuperarle la moral a la tropa y rodearla. Todos los colombianos tenemos que rodear nuestras fuerzas públicas.

También tenemos que hacer un buen uso eficiente de los recursos, tanto físicos como humanos. Considero que hay que hacer una reingeniería en cuanto a la fuerza pública. Deberíamos tener en la calle más efectivos que hoy están en áreas administrativas. Ahí hay oportunidades.

Y es que personas que se han formado militar y policialmente no pueden estar haciendo actividades administrativas. Pienso que tienen que ser mucho más parte del pie de fuerza y probablemente con algunos miembros de la fuerza que hayan sido retirados o jubilados, recuperarlos para que vengan a actividades mucho más administrativas. Colombia tiene una buena fuerza pública y una fuerza militar sólida y capaz.

Y es fundamental mantener una agenda internacional para el tema de inteligencia, porque el delito hoy es transnacional.