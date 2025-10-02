Colombia

Hombre de 65 años iba a ser linchado por la comunidad de un barrio de Bogotá por ser el presunto responsable de un abuso sexual a una menor de 13 años

La fuerza pública tuvo que usar gases lacrimógenos y crear un anillo de seguridad, para poder evacuar al sospechoso en una tanqueta, y evitar las agresiones

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Comunidad intentó linchar a un hombre en Bogotá por abuso sexual - crédito captura de pantalla City TV

Cerca de las 8 p.m. del 1 de octubre, la comunidad del barrio Fátima, en la localidad de Tunjuelito, sur de Bogotá, se instaló al frente de la vivienda de un presunto violador de una menor de 13 años de edad, para agredirlo.

En el lugar hicieron presencia miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), debido a la furia de familiares y amigos de la menor víctima. Para intentar despejar el punto, la fuerza pública debió acudir al lanzamiento de gases lacrimógenos y crear un anillo de seguridad, para poder evacuar al señalado en una tanqueta.

El presunto responsable sería un hombre de 65 años, que días atrás accedió a la niña en ese mismo lugar, le realizó tocamientos y la obligó a ejercer otro tipo de prácticas sexuales, según la información suministrada por los familiares a Citytv.

El teniente coronel, Carlos Andrés Rodríguez, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá: “En la localidad de Tunjuelito, la comunidad intenta tomar justicia por mano propia. Es necesaria que nuestra Policía Nacional con el Undmo proteja a un adulto mayor, que al parecer, la semana anterior había realizado tocamientos a una menor de edad. En ese sentido, la Policía Nacional actuó y protege a este ciudadano”.

