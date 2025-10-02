Colombia

EN VIVO: Always Ready vs. Santa Fe por Copa Libertadores Femenina 2025

Las “Leonas” iniciarán su participación en el certamen continental que se disputa en Argentina

Daniel Ospina

Daniel Ospina

Santa Fe inicia su participación
Santa Fe inicia su participación en la Copa Libertadores Femenina 2025 ante Always Ready de Bolivia, en la cancha de Banfield

En el estadio Florencio Sola de Banfield, Independiente Santa Fe iniciará su participación en la Copa Libertadores Femenina 2025. Las Leonas, ubicadas en el grupo A, se medirán ante Always Ready de Bolivia con la expectativa de iniciar con pie derecho su participación en el certamen, del cual terminaron subcampeonas el año anterior.

Por su parte, el club boliviano buscará mostrar una mejor cara frente a lo visto en 2024, cuando terminaron en el último lugar de su grupo, superadas por Santos de Brasil, Olimpia de Paraguay, y Colo-Colo de Chile.

A partir de las 6:00 p. m. comenzará a rodar la pelota, y en este directo podrá encontrar las alineaciones y lo más destacado del compromiso.

El grupo de Independiente Santa Fe, con sabor a revancha

Las Cardenales fueron ubicadas en el grupo A junto a Always Ready y dos viejos conocidos de la edición de 2024: Independiente del Valle, de Ecuador, al que Santa Fe superó en las semifinales, y el campeón Corinthians, el equipo que las privó de su primer título continental.

Santa Fe compartirá grupo con
Santa Fe compartirá grupo con Corinthians, el mismo que las privó del título en 2024

EN VIVOSanta Fe FemeninoCopa Libertadores FemeninaAlways ReadyColombia-Deportes

