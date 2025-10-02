Colombia

Dólar en Colombia sube de precio, pero sigue barato: así se compra y vende en las casas de cambio el 2 de octubre

La divisa estadounidense ganó más de $7 en la jornada y se mantiene cerca de la línea de los $3.900, según reportó la plataforma Set-FX

Juan Escobar Fernández

Factores nacionales e internacionales marcan la movida del dólar en Colombia - crédito Carlos Sánchez/AP

El dólar estadounidense cerró la jornada del 2 de octubre de 2025 en Colombia en un promedio de $3.897,66, lo que representó una subida de $7,66 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $7,66. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.747 millones en 2.474 transacciones, con un precio de apertura de $3.885,00, un máximo de $3.910,10 y un mínimo de $3.875,00.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un descenso 0,43% y en términos interanuales aún mantiene una disminución del 12%.

Analizando este dato con el de días anteriores, frenó con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas. La volatilidad de esta semana fue visiblemente inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en estos días.

El dólar en Colombia cerró septiembre por debajo de los $4.000 - crédito Jesús Avilés/Infobae

Independencia de la FED

Dicho movimiento se dio luego de que disminuyó la preocupación sobre la independencia de la Reserva Federal (FED), tras el anuncio de la Corte Suprema de que escuchará los argumentos relacionados con la posible destitución de la gobernadora Lisa Cook en enero, lo que permitiría que la funcionaria continúe en el ejercicio de sus funciones durante los próximos meses.

A nivel local, el mercado operó con calma ante la ausencia de noticias económicas de relevancia.

Dólar en casas de cambio

Aunque bajó de precio de manera considerable en septiembre de 2025, el valor del dólar sigue alto en el mercado regulado, lo que hizo que en el mercado cambiario, es decir, en las casas de cambio del país, se compre y se venda, en la mayoría, cerca o por encima de los $4.000. Exactamente, el precio promedio de compra a nivel nacional el 2 de octubre de 2025 fue de $3.809,09, mientras que el de venta resultó de $3.933,64.

Los mercados están pendientes a las decisiones de política económica de la FED - crédito Sarah Silbiger/Reuters

Lo hacen de la siguiente manera:

  • Latin Cambios: compra: $3.820. Venta: $3.920.
  • Cambios Vancouver: compra: $3.820. Venta: $3.920.
  • Smart Exchange: compra: compra: $3.820. Venta: $3.920.
  • Cambios Kapital: compra: compra: $3.820. Venta: $3.920.
  • Alliance Trade: compra: $3.820. Venta: $3.930.
  • Money Max: compra: $3.780. Venta: $3.930.
  • El Cóndor: compra: $3.810. Venta: $3.930.
  • Cambios El Poblado: compra: $3.780. Venta: $3.940.
  • Nutifinanzas: compra: $3.810. Venta: $3.960.
  • Cambios y Divisas Chipichape: compra: $3.800. Venta: $3.980.

Dólar por ciudades

De igual forma, el precio promedio en las casas de cambio en las ciudades estuvo en $3.800 para compra y en $3.930 para venta. Exactamente estuvo así:

  • Bogotá D.C.: compra: $3.820. Venta: $3.930.
  • Medellín: compra: $3.780. Venta: $3.930.
  • Cali: compra: $3.800. Venta; $3.980.
  • Cartagena: compra: $3.750. Venta: $3.980.
  • Cúcuta: compra: $3.820. Venta: $3.860.
  • Pereira: compra: $3.730. Venta: $ 3.800.

Por qué está más barato el dólar en las casas de cambio

El hecho de que el dólar se compre y venda más barato en casas de cambios se registra porque el mercado de las divisas extranjeras en Colombia se divide en mercado regulado y mercado cambiario.

La TRM es fijada de
La TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) - crédito Luisa González/Reuters

En el primero se hacen todas las operaciones por medio de intermediaros, los bancos y entidades financieras. Por tal motivo, funciona en grandes cantidades o “al por mayor”. Las divisas en este mercado se tranzan en el sistema de negociación electrónica Set-FX, en donde se fija el precio del dólar por oferta y demanda.

Por otra parte, está el mercado cambiario, que no está regulado e incluye remesas, giros y compra de monedas en casas de cambio, que son hechas por personas naturales. Se trata de un mercado minorista. Aquí se negocia en dólares fijos y de manera directa, por eso sus precios varían.

Hay que tener en cuenta que la TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Por su parte, las operaciones en casas de cambio no se pueden medir diariamente porque responden a fluctuaciones del mercado de billetes físicos.

