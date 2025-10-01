Resultados Lotería de la Cruz Roja 30 de septiembre: quién ganó el premio mayor de $7.000 millones

El sorteo de la Lotería de la Cruz Roja se realiza todos los martes (Infobae)

La Lotería de la Cruz Roja sorteó un premio mayor de 7.000 millones de pesos y 50 secos millonarios más este martes 30 de septiembre.

Descubra si resultó ser uno de los miles de afortunados ganadores de esta semana.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Fecha del sorteo: martes 30 de septiembre de 2025.

Sorteo:

Premio mayor de $7.000 millones:

0831 Serie 124

Seco de $200 millones:

5297 Serie 074

Seco de $100 millones:

8423 Serie 130

9720 Serie 075

5538 Serie 217

5788 Serie 236

Seco de $30 millones:

6686 Serie 131

7575 Serie 058

0145 Serie 263

1359 Serie 017

5544 Serie 028

0977 Serie 165

5197 Serie 051

4097 Serie 266

8705 Serie 280

4219 Serie 143

Seco de $20 millones:

2814 Serie 213

4383 Serie 097

4996 Serie 151

3503 Serie 114

8160 Serie 209

2969 Serie 025

8602 Serie 128

6414 Serie 233

3903 Serie 198

6837 Serie 071

0346 Serie 109

6082 Serie 248

4304 Serie 258

1749 Serie 031

6959 Serie 087

Seco de $10 millones:

2758 Serie 181

6802 Serie 077

5341 Serie 178

7760 Serie 015

3454 Serie 112

2967 Serie 071

1833 Serie 174

0506 Serie 284

4017 Serie 083

1537 Serie 038

1528 Serie 008

6429 Serie 080

9268 Serie 177

4772 Serie 206

5926 Serie 210

8174 Serie 237

6538 Serie 101

4825 Serie 074

4580 Serie 235

3418 Serie 276

¿Cómo se juega la Lotería de la Cruz Roja? Créditos: Infobae México.

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Cabe mencionar que solo tiene 30 días desde que se anuncia al ganador para reclamarlo, de lo contrario el premio ya no será entregado.

Cuál es el horario de la Lotería de la Cruz Roja

La Loteria de la Cruz Roja únicamente lleva a cabo un sorteo cada semana todos los martes a las 10:55 horas de la noche.

Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

La Lotería de la Cruz Roja cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 7.000 mil millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Cuatro secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 30 millones de pesos.

15 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

En ocasiones especiales (regularmente en el primer sorteo de cada mes), la Lotería de la Cruz Roja ofrece otro plan de premios alternativo en el que baja el número de ganadores, pero que incrementa la cantidad sorteada y funciona de la siguiente manera:

Un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Un seco de 100 millones de pesos.

Cuatro secos de 50 millones de pesos.

Cinco secos de 30 millones de pesos.

18 secos de 20 millones de pesos.

En este plan de premios alternativo a veces se hacen variaciones, incluyendo ganadores sin serie y hasta premios en especie como un auto de lujo.

A todo lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de la Cruz Roja entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones.

El texto describe cómo participar en la Lotería de la Cruz Roja, explicando que los jugadores pueden comprar fracciones o boletos completos a diferentes precios Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cómo ganar la Lotería de la Cruz Roja?

Para poder jugara la Lotería de la Cruz Roja requiere de al menos 5 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 15 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirirla fracción o el boleto entero. Tiene la oportunidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados ubicados en 31 departamentos del país y en la ciudad de Bogotá. También lo puede hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su apuesta ganadora conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente martes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Para reclamar su premio necesitas presentar el billete o fracción original sin tachaduras ni enmendaduras con los vendedores, distribuidores o en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja.

Si se obtuvo el premio mayor o alguno de los secos, se tiene que presentar de preferencia en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja con algún documento de identificación oficial.

¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio mayor?

La probabilidad de ganar el premio mayor en la Lotería de la Cruz Roja en Colombia es de aproximadamente 1 entre 1.000.000 (uno entre un millón).

Esto corresponde a acertar exactamente las cuatro cifras y la serie del billete en el sorteo, lo cual es un reto considerable debido a la gran cantidad de combinaciones posibles.

Este premio mayor suele ser muy alto, alrededor de 7.000 millones de pesos colombianos y además existen múltiples premios secundarios (conocidos como premios secos) y por aproximaciones que ofrecen más oportunidades de ganar premios menores.

Pero la probabilidad específica para el premio más grande, que requiere la combinación exacta, es la indicada, reflejando un juego de azar con baja probabilidad para el premio mayor, pero con posibilidades más accesibles en otras categorías