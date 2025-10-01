Hombre chocó un poste, ante presunto intento de hurto, y dejó sin luz a tres barrios del sur de Bogotá

Al parecer, el hombre impactó contra el poste luego de intentar escapar de un presunto robo - crédito imagen Pexels)

Varios sectores del sur de Bogotá enfrentaron una interrupción repentina del servicio eléctrico, después de que una camioneta colisionara con un poste que sostenía un transformador, hecho que dejó sin energía a los barrios Santa Lucía, San Carlos y Quiroga, en el sur de Bogotá.

Durante las primera horas de la jornada del 1 de octubre de 2025, las labores técnicas para la restitución del suministro se extienden a contrarreloj, mientras la comunidad espera la normalización del servicio antes de iniciar sus actividades cotidianas, de acuerdo con la información que recogió Blu Radio.

El transformador de gran capacidad se encuentra, específicamente, en la intersección de la carrera 21 con calle 44B sur, muy cerca de la avenida Caracas, en el barrio Santa Lucía, localidad de Rafael Uribe Uribe.

El impacto fue causado por un vehículo Toyota Hilux, que impactó contra la estructura eléctrica, antes de provocar su desplome.

El conductor, según reportó el medio radial, relató a las autoridades que fue cercado sorpresivamente por otro automóvil no identificado, lo que lo llevó a una maniobra defensiva de retroceso.