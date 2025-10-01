Colombia

Hombre chocó un poste, ante presunto intento de hurto, y dejó sin luz a tres barrios del sur de Bogotá

Los barrios Santa Lucía, San Carlos y Quiroga quedaron sin energía eléctrica, luego de que el conductor colisionara su camioneta contra un poste que sostenía un transformador

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Al parecer, el hombre impactó
Al parecer, el hombre impactó contra el poste luego de intentar escapar de un presunto robo - crédito imagen Pexels)

Varios sectores del sur de Bogotá enfrentaron una interrupción repentina del servicio eléctrico, después de que una camioneta colisionara con un poste que sostenía un transformador, hecho que dejó sin energía a los barrios Santa Lucía, San Carlos y Quiroga, en el sur de Bogotá.

Durante las primera horas de la jornada del 1 de octubre de 2025, las labores técnicas para la restitución del suministro se extienden a contrarreloj, mientras la comunidad espera la normalización del servicio antes de iniciar sus actividades cotidianas, de acuerdo con la información que recogió Blu Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El transformador de gran capacidad se encuentra, específicamente, en la intersección de la carrera 21 con calle 44B sur, muy cerca de la avenida Caracas, en el barrio Santa Lucía, localidad de Rafael Uribe Uribe.

El impacto fue causado por un vehículo Toyota Hilux, que impactó contra la estructura eléctrica, antes de provocar su desplome.

El conductor, según reportó el medio radial, relató a las autoridades que fue cercado sorpresivamente por otro automóvil no identificado, lo que lo llevó a una maniobra defensiva de retroceso.

Temas Relacionados

Poste LuzBarrio Santa LucíaRoboChoqueToyota HiluxColombia-Noticias

Más Noticias

Cae cargamento de cocaína de “los Shottas” en Europa en plena negociación de paz con el Gobierno Petro

La incautación en el puerto de Róterdam (Países Bajos) reveló cómo la organización criminal consolidó su red de narcotráfico, mientras mantiene conversaciones para el desarme y la reinserción social

Cae cargamento de cocaína de

Así opera el Pico y Placa en Bogotá este miércoles 1 de octubre: conozca qué vehículos no podrán circular

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Averígüelo y evite una multa

Así opera el Pico y

Drummond responde a Sanguino tras acusaciones de financiar paramilitares en Colombia

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lanzó duros señalamientos contra la multinacional y la empresa contestó en un comunicado

Drummond responde a Sanguino tras

MinSalud Guillermo Alfonso Jaramillo cuestiona a Norma Hurtado por romper acuerdos con Dilian Francisca Toro

En la Comisión Séptima del Senado, el ministro de Salud señaló a la congresista por presentar una ponencia alternativa a la reforma

MinSalud Guillermo Alfonso Jaramillo cuestiona

MinDefensa contra Petro: Sánchez advierte sobre llamar “Ejército Gaitanista” al Clan del Golfo

El jefe de la cartera de Defensa planteó reparos al uso del nombre con el que esa organización se autodenomina

MinDefensa contra Petro: Sánchez advierte
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Festival Estéreo Picnic 2026 sufre

Festival Estéreo Picnic 2026 sufre su primera baja: Lola Young canceló todos sus conciertos

Top 10: estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Willy García será el primer solista colombiano en el Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico

Martín Elias Jr. ya no estará en ‘La casa de los famosos’: su mánager confirmó las condiciones que no se pudieron cumplir

Nach presenta ‘Destino’, su apuesta por las nuevas formas del rap en español: “Estoy en esto por vivir emociones”

Deportes

Millonarios perdería a un referente

Millonarios perdería a un referente por lo que queda de 2025: sería culpa de la crisis de resultados

Brayan León fue sancionado tras su expulsión ante Santa Fe, pero podrá jugar en el partido de vuelta: esta es la razón

La selección Colombia presenta su camiseta para el Mundial 2026: esta es la fecha del estreno

Controversia en Atlético Nacional: Marino Hinestroza enfrenta posible sanción por esta vulgar acción contra Edwin Mosquera

Cerro Porteño le habría hecho una “jugadita” a Santa Fe: esto pagó para contratar a Jorge Bava