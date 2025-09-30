Le dicen “mentirosa” a Yina Calderón por dos versiones sobre lo que le dijo a Karina García al salir de ‘La casa de los famosos Colombia’

La empresaria dio dos versiones sobre las palabras que le dio a Karina García cuando la DJ resultó eliminada - crédito @daxtervp/IG

Una de las relaciones de amistad que más polémica despertó en La casa de los famosos Colombia fue la que tuvieron Karina García y Yina Calderón, especialmente, tras las declaraciones de la DJ en las que aseguró que todo se trató de una estrategia para mantener el rating del programa.

De acuerdo con Calderón, se lograba percibir que la aceptación del programa iba en picada, por lo que tomó la decisión de traicionar a la modelo paisa y expareja de Altafulla.

“Un día entendí que el reality se estaba cayendo y que necesitaba voltear a una amiga para que eso subiera otra vez y volteé a la única persona que me ayudaba en el reality 100%”, relató, agregando que siempre fueron más importantes los números.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Internautas critican la supuesta deslealtad de Karina hacia Yina, tras ayudarla a conseguir votos para evitar su eliminación

Sin embargo, en redes sociales la DJ quedó expuesta con una confesión que hizo cuando resultó eliminada de La casa de los famosos.

Según dijo Calderón en su entrevista con el streamer, “en el momento en que me dicen que soy la eliminada, me despido y la miro, le digo: ‘cambia’, y ella me responde: ‘sí’”.

Pero Calderón no contaba con el hecho de que en redes sociales las cosas permanecen guardadas en el tiempo y, se difundieron otras declaraciones en las que, supuestamente la empresaria de fajas le dice unas palabras completamente distintas.

“Yo le digo: todo va a estar bien”, por lo que fue blanco de comentarios en redes sociales donde lo la bajaron de mentirosa por las dos versiones.

Yina Calderón y Karina García inician un camino separado dentro del reality tras tensiones acumuladas - crédito canal RCN

Entre los mensajes que reposan en una publicación, destacan: “Esa mujer es un peligro con esa lengua tan viperina”; “Yinita mentirosita, por eso no hay que creerle nada, ella es terrible”; “ni ella se acuerda de lo que le dijo y con micrófonos apagados, solamente la producción sabe lo que le dijo a Karina”, entre otros.

Qué más dijo sobre la estrategia con Karina García

Al abordar los motivos que llevaron al quiebre de su vínculo con Karina García, Yina Calderón reconoció públicamente que su distanciamiento estuvo más ligado a una decisión estratégica que a un conflicto real. En una transmisión en vivo, la influencer explicó que la ruptura fue planeada con el fin de recuperar visibilidad dentro del programa, descartando cualquier actuación dañina por parte de García.

Calderón señaló que, tras analizar los hechos, no encontró ningún acto ofensivo ni pruebas de comentarios negativos hacia ella o hacia su amiga, conocida como la “Toxicosteña”. “Muéstrame un clip donde Karina esté hablando mal de nosotras, ninguno”, afirmó Calderón durante el stream, haciendo hincapié en que pidió a su compañera revisar si alguna vez existió agresión directa o indirecta.

La DJ así lo dio a conocer durante la transmisión en vivo junto a Westcol - crédito @tygergerals/IG

Esta autocrítica se complementó con la revelación de que incluso dialogó con la propia García para despejar cualquier malentendido, reiterando que no existía evidencia de mala conducta.

A pesar de definir la maniobra como una especie de traición, Calderón interpretó que el episodio terminó beneficiando a la que en su momento fue una gran amiga.

Según sus palabras, al poner a García en el centro del conflicto y presentarla como víctima, logró potenciar la imagen de Karina ante el público, convirtiéndola en una de las favoritas del programa y permitiendo que su base de seguidores creciera exponencialmente.

De este modo, el distanciamiento entre ambas no resultó de una disputa, sino de una estrategia de juego donde el protagonismo y la construcción de narrativas fueron los verdaderos motores del desenlace. Calderón justificó sus acciones afirmando: “Karina no nos hizo nada malo”, enfatizando que todo se dio bajo un cálculo consciente para influir en la dinámica del show y sus percepciones externas.