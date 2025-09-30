Colombia

Juan Manuel Corzo, que fue presidente del Congreso, confirmó su renuncia como embajador de Colombia en Paraguay: estos son los motivos

El excongresista nortesantandereano se venía desempeñando como diplomático en este país desde enero de 2023, nombrado por el entonces canciller Álvaro Leyva Durán y el presidente Gustavo Petro, pese a su filiación conservadora

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Juan Manuel Corzo fue nombrado
Juan Manuel Corzo fue nombrado en enero de 2023 como el embajador de Colombia ante el Gobierno de Paraguay - crédito Presidencia

Con una carta de solo cuatro párrafos, Juan Manuel Corzo, expresidente de Congreso y que fungía como embajador de Colombia en Paraguay, renunció el martes 30 de septiembre de 2025 a su cargo diplomático, luego de dos años, ocho meses y 23 días. La noticia se conoció un día después de las duras críticas del jefe de Estado, Gustavo Petro, a su cuerpo diplomático en el mundo.

En un comunicado difundido por su despacho, Corzo justificó su salida por “razones de carácter filosófico y de conciencia”, en una decisión que, según sus palabras, fue tomada “en familia desde la semana pasada”. Lo que llama la atención es que el político conservador, que en su momento fue designado por el entonces canciller Álvaro Leyva Durán, no quiso profundizar en estos motivos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ahora exembajador indicó que su gestión se orientó siempre al respeto de los principios democráticos y legales del país. “Me desempeñé en pro de la democracia y del cumplimiento a la Constitución Colombiana y al Derecho Internacional, como lo he hecho durante toda mi vida”, sostuvo Corzo, recordado por haber llevado las riendas del órgano legislativo entre 2011 y 2012.

Este es el comunicado con
Este es el comunicado con el que Juan Manuel Corzo confirmó su renuncia a la embajada de Colombia en Paraguay - crédito suministrada a Infobae Colombia

En la misma misiva, además, destacó el trabajo hecho junto a su equipo, tanto en Paraguay como en su anterior misión en Cuba, en donde, según sus palabras, “fuimos reconocidos como la mejor Embajada en Latinoamérica”. Y es que antes de su llegada a suelo guaraní, Corzo se desempeñó como representante diplomático en la isla, entre el 8 de abril de 2019 y el 19 de octubre de 2022.

El balance de Juan Manuel Corzo tras renunciar a la embajada de Colombia en Paraguay

La coyuntura internacional y la situación política actual también formaron parte de su reflexión. “La visión que percibimos hoy en el mundo la había vaticinado y ocurrió”, expresó Corzo, que agregó que este es el momento de tomar otras acciones diferentes a las que ejercía en la embajada: en la que fue la representación del actual Gobierno frente a los connacionales residentes en ese país y el Gobierno local.

Juan Manuel Corzo fue la
Juan Manuel Corzo fue la imagen del Gobierno de Colombia en Paraguay durante dos años y ocho meses - crédito Daniel Piris/EFE

En su despedida, el diplomático agradeció la confianza depositada en su labor y mencionó el ejercicio de su derecho a completar el tiempo requerido para su pensión, lo que explica -de manera íntegra- por qué no salió antes de este cargo. “Tuve la oportunidad de ejercer mi derecho del retén pensional como cualquier colombiano que lo logra. Doy las gracias a quienes han tenido paciencia y han confiado en la buena labor, siempre sirviéndole a nuestra Patria”, reseñó el conservador.

La dimisión de Corzo, como se mencionaba, se produjo apenas un día después de que el primer mandatario lanzó duras críticas contra el equipo diplomático colombiano durante el Consejo de Ministros. “Todos los embajadores, a los que yo llamo blancos, porque se criaron de la diplomacia feudal, se van”, declaró el presidente, que explicó a continuación el viraje en los nuevos nombramientos.

El presidente de la República,
El presidente de la República, Gustavo Petro, en el Consejo de Ministros del 29 de septiembre, en el que arremetió contra su actual cuerpo diplomático - crédito Presidencia

En ese orden de ideas, el mandatario dejó claro que los cambios en la diplomacia obedecen a una directriz constitucional. “Tumben los que nos tumben en las cortes se reemplazan por las personas que siguen la línea del presidente, en materia internacional, porque soy, por constitución, el director de las relaciones exteriores de Colombia”, afirmó Gustavo Petro durante la intervención.

Y, en relación con la permanencia de funcionarios en el exterior, el presidente fue enfático. “Si los funcionarios van a ir a romper eso, no salen de Colombia. Cualquier ciudadano puede salir, pero un funcionario supeditado a la constitución, no sale”, sostuvo el mandatario ante el Consejo de Ministros y justificó su postura al señalar que “no es por autoritarismo, es porque lo ordena la constitución”.

Temas Relacionados

Juan Manuel CorzoGustavo PetroGobierno PetroGobierno nacionalPartido ConservadorÁlvaro LeyvaEmbajador de Colombia en ParaguayColombia y ParaguayPetro embajadoresColombia-Noticias

Más Noticias

Jessi Uribe reveló cómo fue el proceso para escoger el nombre de su hija con Paola Jara: “Ella es la que manda”

Este acontecimiento no solo marca un punto de inflexión íntimo para la pareja, sino que también ha generado múltiples reacciones en redes sociales

Jessi Uribe reveló cómo fue

El concepto del Idiger que tendría en jaque al Vive Claro: próximos conciertos en octubre estarían en riesgo

En las últimas horas se dio a conocer un documento que expuso las reservas que mostró la entidad sobre las condiciones de seguridad del escenario de espectáculos masivos, y una exigencia que tendría en vilo los próximos conciertos en el recinto

El concepto del Idiger que

Por qué Petro tiene las manos amarradas para modificar el TLC con EE. UU. o acabar el acuerdo comercial con Israel

El Consejo de Empresas Americanas advirtió que no resulta aconsejable, ya que podría generar incertidumbre económica y afectar la confianza inversionista, un factor clave para el desarrollo de Colombia

Por qué Petro tiene las

Fritanga Fest Bogotá 2025 anuncia edición recargada con más de 70 participantes: estas son las fechas oficiales

El festival incluirá charlas de expertos y la presencia de referentes como Doña Segunda y Don Jorge, destacando la importancia social y cultural de la fritanga en la ciudad

Fritanga Fest Bogotá 2025 anuncia

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Uno tiene 25 años y el otro, 22. Uno exhibe su vida de lujos y ostentación, mientras que el otro planea, coordina y ejecuta homicidios selectivos en pueblos y veredas de la Sierra Nevada, el Magdalena y La Guajira

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe reveló cómo fue

Jessi Uribe reveló cómo fue el proceso para escoger el nombre de su hija con Paola Jara: “Ella es la que manda”

El concepto del Idiger que tendría en jaque al Vive Claro: próximos conciertos en octubre estarían en riesgo

La joven novia de Jhonny Rivera dio detalles de lo que será la esperada boda: esta es la fecha y el lugar

Aida Victoria Merlano dijo que gastó más de $50 millones luego de terminar su relación sentimental: “Me falta un macho”

El ‘Tino’ Asprilla se destapó y recordó sus mejores años con las mujeres extranjeras: “Extraño que me digan garoto”

Deportes

Canadá dio a conocer lista

Canadá dio a conocer lista de convocados para amistoso con Colombia: estas son sus máximas figuras

Se prenden las alarmas en la selección Colombia: habría una baja sensible para los amistosos de octubre

Será demolido el histórico estadio donde Freddy Rincón marcó un recordado gol con la selección Colombia en Italia 90

Santa Fe ya tendría una decisión sobre su nuevo técnico: este sería el entrenador para lo que queda de la Liga BetPlay

Jose Mourinho salió en defensa de Richard Ríos por su desempeño con el Benfica: “Veo razones para ayudarlo mucho”