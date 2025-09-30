Juan Manuel Corzo, que fue presidente del Congreso, confirmó su renuncia como embajador de Colombia en Paraguay: estos son los motivos

Juan Manuel Corzo fue nombrado en enero de 2023 como el embajador de Colombia ante el Gobierno de Paraguay - crédito Presidencia

Con una carta de solo cuatro párrafos, Juan Manuel Corzo, expresidente de Congreso y que fungía como embajador de Colombia en Paraguay, renunció el martes 30 de septiembre de 2025 a su cargo diplomático, luego de dos años, ocho meses y 23 días. La noticia se conoció un día después de las duras críticas del jefe de Estado, Gustavo Petro, a su cuerpo diplomático en el mundo.

En un comunicado difundido por su despacho, Corzo justificó su salida por “razones de carácter filosófico y de conciencia”, en una decisión que, según sus palabras, fue tomada “en familia desde la semana pasada”. Lo que llama la atención es que el político conservador, que en su momento fue designado por el entonces canciller Álvaro Leyva Durán, no quiso profundizar en estos motivos.

El ahora exembajador indicó que su gestión se orientó siempre al respeto de los principios democráticos y legales del país. “Me desempeñé en pro de la democracia y del cumplimiento a la Constitución Colombiana y al Derecho Internacional, como lo he hecho durante toda mi vida”, sostuvo Corzo, recordado por haber llevado las riendas del órgano legislativo entre 2011 y 2012.

Este es el comunicado con el que Juan Manuel Corzo confirmó su renuncia a la embajada de Colombia en Paraguay - crédito suministrada a Infobae Colombia

En la misma misiva, además, destacó el trabajo hecho junto a su equipo, tanto en Paraguay como en su anterior misión en Cuba, en donde, según sus palabras, “fuimos reconocidos como la mejor Embajada en Latinoamérica”. Y es que antes de su llegada a suelo guaraní, Corzo se desempeñó como representante diplomático en la isla, entre el 8 de abril de 2019 y el 19 de octubre de 2022.

El balance de Juan Manuel Corzo tras renunciar a la embajada de Colombia en Paraguay

La coyuntura internacional y la situación política actual también formaron parte de su reflexión. “La visión que percibimos hoy en el mundo la había vaticinado y ocurrió”, expresó Corzo, que agregó que este es el momento de tomar otras acciones diferentes a las que ejercía en la embajada: en la que fue la representación del actual Gobierno frente a los connacionales residentes en ese país y el Gobierno local.

Juan Manuel Corzo fue la imagen del Gobierno de Colombia en Paraguay durante dos años y ocho meses - crédito Daniel Piris/EFE

En su despedida, el diplomático agradeció la confianza depositada en su labor y mencionó el ejercicio de su derecho a completar el tiempo requerido para su pensión, lo que explica -de manera íntegra- por qué no salió antes de este cargo. “Tuve la oportunidad de ejercer mi derecho del retén pensional como cualquier colombiano que lo logra. Doy las gracias a quienes han tenido paciencia y han confiado en la buena labor, siempre sirviéndole a nuestra Patria”, reseñó el conservador.

La dimisión de Corzo, como se mencionaba, se produjo apenas un día después de que el primer mandatario lanzó duras críticas contra el equipo diplomático colombiano durante el Consejo de Ministros. “Todos los embajadores, a los que yo llamo blancos, porque se criaron de la diplomacia feudal, se van”, declaró el presidente, que explicó a continuación el viraje en los nuevos nombramientos.

El presidente de la República, Gustavo Petro, en el Consejo de Ministros del 29 de septiembre, en el que arremetió contra su actual cuerpo diplomático - crédito Presidencia

En ese orden de ideas, el mandatario dejó claro que los cambios en la diplomacia obedecen a una directriz constitucional. “Tumben los que nos tumben en las cortes se reemplazan por las personas que siguen la línea del presidente, en materia internacional, porque soy, por constitución, el director de las relaciones exteriores de Colombia”, afirmó Gustavo Petro durante la intervención.

Y, en relación con la permanencia de funcionarios en el exterior, el presidente fue enfático. “Si los funcionarios van a ir a romper eso, no salen de Colombia. Cualquier ciudadano puede salir, pero un funcionario supeditado a la constitución, no sale”, sostuvo el mandatario ante el Consejo de Ministros y justificó su postura al señalar que “no es por autoritarismo, es porque lo ordena la constitución”.