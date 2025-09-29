Marcela Reyes habló sobre la muerte de B King y las supuestas amenazas en contra del artista: “La gente se quedó con ese desafortunado momento”

Marcela Reyes habló por primera vez de la muerte de B King pidiendo respeto por su memoria como por su familia - crédito @marcelareyes - @bkingoficial/Instagram - Canva

Uno de los crímenes que conmocionó el mundo del entretenimiento en Colombia fue el cometido en contra de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King, expareja de Marcela Reyes, con quien estuvo casado por cerca de siete años.

La DJ de guaracha se había referido al suceso apenas en publicaciones en redes sociales, asegurando que por el momento no emitiría ningún pronunciamiento sobre la muerte de su ex en medios de comunicación.

Sin embargo, sorprendió recientemente con una entrevista a W Radio donde habló por primera vez del caso.

Crece la preocupación por la desaparición de B King en México, Marcela Reyes pidió ayuda a Petro - crédito @marcelareyes/IG

En una entrevista realizada por W Radio, Marcela Reyes abordó la polémica en torno a la muerte de B King en México, insistiendo en su disposición para colaborar con las autoridades y dar claridad sobre los hechos.

La DJ de guaracha, señalada en redes sociales tras la difusión de un video en el que B King menciona sentirse amenazado, afirmó que nunca existió una amenaza real contra el cantante colombiano.

La conversación, difundida por la emisora antes citada, comenzó con Reyes reconociendo episodios conflictivos previos con el artista: “Tengo que reconocer, como ser humano que soy, que, por mis impulsos y reacciones, él y yo tuvimos enfrentamientos por redes sociales. Lastimosamente, la gente se quedó con eso, pero no se dieron cuenta, porque ni él ni yo lo hicimos público, que luego de eso tuvimos comunicaciones muchas veces donde nos perdonamos, él me pidió perdón y yo a él”, explicó.

La comunidad artística y los fans en México y Colombia mantienen activa la búsqueda con el hashtag #DondeEstanBKingYRegioClown. (@bkingoficial, @regioclownn, Instagram)

Uno de los puntos de mayor tensión ha sido el video publicado por B King, donde el cantante responsabiliza a Marcela Reyes si le ocurría algo. Sobre ese episodio, la DJ aclaró: “A mí me cuentan que Byron va a dar una entrevista. Si ven el mensaje, lo redactamos mi equipo de trabajo y yo y se le manda desde mi número de contrataciones, o sea, no era un número oculto”.

Según sus palabras, el mensaje no contenía amenazas como lo quiso mostrar el cantante. “Si lo leen, no era un mensaje con amenazas. En ningún momento se interpretó un tipo de amenaza. Si él se hubiera sentido amenazado, él me hubiera denunciado por amenaza de muerte”, sostuvo la DJ en la conversación con el medio.

La artista también explicó por qué mencionó a su pareja, que actualmente está detenido, en una comunicación dirigida a B King.

“Lo que realmente estaba expresando era mi necesidad de saber que yo estaba tan sola, que hasta ni mi pareja estaba en el lado mío. Nuestra intención era que él supiera que no había ganas de tener más conflictos porque las redes sociales se volvieron un arma”.

Marcela Reyes manifestó que se encuentra impactada por la noticia y que le ha resultado bastante complicado de digerir, incluso, llegando a pedir que respeten la memoria del cantante de 31 años.

Un narcomensaje firmado por La Familia Michoacana refuerza la principal línea de investigación del caso - crédito X

Por otro lado, aseguró tener algunas hipótesis, aunque enfatizó que el esclarecimiento no le corresponde a ella.

“Yo estoy presta para que me investiguen, para mostrar mis conversaciones, que me requieran. Hago el llamado para investiguen a las personas que estaban con él”, declaró.

La DJ reiteró su disposición a colaborar con cualquier requerimiento de la justicia, pero solicitó que el proceso sea objetivo.

“Debe ser desde la ley, no con juicios injustos y con versiones de internet”. Incluso uno de sus mejores amigos la ha estado acompañando en estos días, en los que no se había querido parar de la cama y que por las amenazas, a su hijo Valentino no lo quieren recibir en el colegio.