Colombia

Por cancelación del concierto de Kendrick Lamar, la SIC investigará y exigirá información sobre reprogramación o reembolsos

Cielo Rusinque afirmó que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizará las “averiguaciones pertinentes” para determinar qué acciones deben adoptarse con el fin de resguardar a los “consumidores”

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
El concierto del rapero estadounidense
El concierto del rapero estadounidense en el Vive Claro de Bogotá tuvo que ser cancelado - crédito Matt Slocum/AP

El rapero estadounidense Kendrick Lamar tenía programada una presentación en el Vive Claro de Bogotá la noche del sábado 27 de septiembre, pero el concierto fue cancelado por “dificultades logísticas del promotor y del recinto”.

“Lamentamos informar que, debido a dificultades logísticas del promotor y del recinto, la presentación del Grand National Tour programada para esta noche ha sido pospuesta. El artista estaba listo para presentarse”, indicó Páramo Presenta en un comunicado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La devolución del dinero se realizará mediante la plataforma autorizada Ticketmaster, “utilizando el método de pago original. En caso de compra a través de terceros se deben contactar directamente con ellos”.

El comunicado finalizó con una disculpa dirigida tanto a los seguidores como a Kendrick Lamar “por los inconvenientes ocasionados”.

El comunicado finalizó con una
El comunicado finalizó con una disculpa dirigida tanto a los seguidores como a Kendrick Lamar “por los inconvenientes ocasionados” - crédito Mike Blake/REUTERS

Por estos hechos, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, se pronunció.

A través de su cuenta de X, Rusinque afirmó que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) llevará a cabo las “averiguaciones pertinentes” con el propósito de tomar las medidas necesarias para proteger a los “consumidores”.

“En relación con la cancelación del concierto de Kendrick Lamar, la Superintendencia de Industria y Comercio, adelantará las averiguaciones pertinentes y de encontrarlo procedente tomará las medidas que estén dentro de sus facultades para garantizar la protección de los consumidores”, aseveró Rusinque.

La funcionaria afirmó que la SIC verificará las razones que llevaron a la cancelación del concierto, explicando que “velará” para que los promotores brinden toda la información sobre una posible reprogramación o cancelación definitiva.

“Así, verificará las razones por las cuales ocurrió la cancelación del evento y velará porque los promotores brinden la información correspondiente sobre la eventual reprogramación o cancelación definitiva del espectáculo y lo que se derive de ello”, indicó la superintendente.

Cielo Rusinque finalizó diciendo que la Superintendencia de Industria y Comercio verificará que el reembolso del dinero se cumpla a cabalidad.

“De igual forma, la SIC verificará que se cumplan con las condiciones de reprogramación o las políticas de reembolso que sean informadas”, indicó la funcionaria.

Cielo Rusinque sobre la cancelación
Cielo Rusinque sobre la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá - crédito @cielo_rusinque/X

Detalles de lo sucedido

Miles de seguidores esperaban la primera presentación en Colombia de Kendrick Lamar en el recinto Vive Claro de Bogotá la tarde del 27 de septiembre de 2025, cuando la organización informó la cancelación súbita del concierto programado dentro del Grand National Tour.

La noticia, que se propagó entre el público poco después del horario anunciado para la apertura de puertas, se transformó en una sucesión de protestas y reclamos por la falta de información oficial.

En plataformas como X, usuarios expresaban dudas mientras solicitaban explicaciones sobre el retraso. El concejal José Cuesta Novoa utilizó su cuenta en la red social para adelantar la cancelación aparente, asociándola a “fallas técnicas estructurales en la construcción” del escenario, y difundió solicitudes de cierre inmediato al alcalde Carlos Fernando Galán.

Videos compartidos por el concejal mostraron la reacción de los asistentes al ser notificados de la suspensión. Manifestaron su descontento con insultos y exigieron la devolución del valor de las entradas.

Voces vinculadas a la organización señalaron a Infobae Colombia que las causas obedecieron a cambios de último minuto en la pirotecnia y condiciones del escenario que no habrían sido aprobados por Bomberos de Bogotá.

Las promotoras Ocesa y Páramo
Las promotoras Ocesa y Páramo Presenta publicaron un comunicado donde atribuyeron el hecho a “dificultades logísticas del promotor y del recinto” - crédito @paramopresenta/IG

Más tarde, las promotoras Ocesa y Páramo Presenta publicaron un comunicado donde atribuyeron el hecho a “dificultades logísticas del promotor y del recinto”. Agregaron que el artista se encontraba preparado para actuar.

El proceso de reembolso inició a través de la plataforma oficial Ticketmaster, “utilizando el método de pago original. En caso de compra a través de terceros se deben contactar directamente con ellos”. El comunicado concluyó con disculpas dirigidas tanto al público como al propio Kendrick Lamar “por los inconvenientes ocasionados”.

Temas Relacionados

Cancelación Kendrick LamarKendrick LamarSICCielo RusinqueVive ClaroParamo PresentaColombia-Noticias

Más Noticias

Abogado del Clan del Golfo trazó las líneas rojas del grupo armado para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro: “No aceptaremos la extradición”

El representante jurídico Ricardo Giraldo aseguró que la participación de las comunidades afectadas por el conflicto será vital en las eventuales mesas de negociación que se desarrollan en Qatar

Abogado del Clan del Golfo

La batalla por la Universidad del Atlántico: clanes, candidatos y un presupuesto millonario en juego

El proceso de selección del rector expondría la influencia de los grupos políticos y la magnitud de los intereses económicos en disputa, mientras la comunidad universitaria enfrenta un escenario de fragmentación y maniobras de poder

La batalla por la Universidad

Paloma Valencia dijo que la aprobación del presupuesto General de la Nación “es un pequeño triunfo de la oposición”

El proyecto de ley del presupuesto general fue aprobado en primer debate tras modificaciones significativas, lo que según Paloma Valencia demuestra la capacidad de la oposición para incidir en decisiones clave del país

Paloma Valencia dijo que la

Abelardo de la Espriella salió en defensa del sector empresarial y le lanzó pulla a la izquierda: “Sin empleo no hay riqueza”

El precandidato presidencial señaló que la actual administración de Gustavo Petro “ha vendido el cuento de que los empresarios solo sirven para llenarse los bolsillos”

Abelardo de la Espriella salió

Daniel Quintero contestó al subsecretario de Estado de EE. UU. sobre su visa: “No me importan sus amenazas”

El exalcalde de Medellín respondió con firmeza a comentarios de Christopher Landau luego de la revocación de su permiso para ingresar a Estados Unidos, intensificando el debate diplomático entre ambos países

Daniel Quintero contestó al subsecretario
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Shakira sorprendió al mundo al

Shakira sorprendió al mundo al presentarse en el Global Citizen 2025 en Nueva York: “Estoy feliz de estar aquí”

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: dónde ver y hora de la final del concurso de belleza que elegirá a la representante a Miss Universo

Mariana Morales, Miss Universe Bogotá, se conmovió hasta las lágrimas con su discurso de empoderamiento en el concurso

LosPetitFellas, Junior Zamora, Rauw Alejandro y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Kendrick Lamar en Bogotá: devolución de boletas tras suspensión del concierto en el Vive Claro

Deportes

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025 - EN VIVO: Tadej Pogacar, campeón del mundo; Harold Tejada, el mejor colombiano

Lo que vivió Egan Bernal en las protestas proPalestina en la Vuelta a España 2025: “Uno se pudo haber matado”

Egan Bernal abandonó la prueba elite masculina de ruta en el Mundial de Ciclismo 2025: esto se sabe

Hernán Torres analiza la derrota de Millonarios 2-0 ante Atlético Nacional: “Una desatención nos costó caro”

Atlético Nacional por fin le ganó a Millonarios en Medellín: victoria 2-0 por la Liga BetPlay