Colombia

Más de 80 personas desplazadas por combates entre Clan del Golfo y Eln en Tarazá, Antioquia

Las familias evacuadas recibieron asistencia humanitaria tras ser trasladadas a zonas urbanas de Tarazá y Cáceres, mientras autoridades militares refuerzan la presencia en la región minera afectada por los enfrentamientos armados

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
El Ejército desplegó unidades en
El Ejército desplegó unidades en la zona rural de Tarazá para garantizar la seguridad de los habitantes afectados por la violencia entre organizaciones armadas. - Crédito: Fiscalía / Reuters

Los recientes combates entre integrantes del Clan del Golfo y la guerrilla del ELN en la vereda Doradas Altas del municipio de Tarazá, Antioquia, han causado el desplazamiento forzado de más de 80 personas. De acuerdo con la información oficial, son 28 familias, unas 89 personas, quienes debieron abandonar sus hogares tras la intensificación de la violencia en la zona rural, solamente durante las últimas horas.

Las familias desplazadas recibieron apoyo de la fuerza pública, que coordinó su traslado desde la vereda afectada hasta los cascos urbanos de Tarazá y de Cáceres, otro municipio limítrofe en el Bajo Cauca antioqueño. Actualmente, estas personas permanecen bajo atención de los protocolos humanitarios establecidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La magnitud del desplazamiento está ligada a la disputa territorial y económica que sostienen grupos armados ilegales por el control de la riqueza minera en el llamado “cinturón aurífero”. Esta franja minera estratégica se extiende desde el sur de Bolívar hasta municipios como San Pablo, Cáceres y El Bagre, en Antioquia. Las confrontaciones y el dominio de esta economía ilícita son un factor central de la crisis de seguridad y desplazamiento en la región.

Niños, mujeres y adultos mayores
Niños, mujeres y adultos mayores se encuentran entre los evacuados que permanecen bajo resguardo en albergues temporales establecidos por las autoridades locales. - crédito Colprensa

El alcalde de Tarazá, Yomer Fabián Álvarez, reiteró la gravedad de la situación y la necesidad de intervención por parte del Estado. En sus palabras: “Tarazá necesita paz, Doradas Altas y todo ese sector necesitan paz; al Gobierno nacional, el acompañamiento con la fuerza pública en el territorio y la inversión social”. El mandatario local hizo énfasis en que la seguridad y la inversión institucional son fundamentales para estabilizar la región y permitir que las familias desplazadas retornen con garantías a sus territorios.

Por su parte, el comandante del Ejército Nacional, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, confirmó que desde el estallido de los combates su entidad ha desplegado tropas tanto en Tarazá como en el sur de Bolívar. De acuerdo con sus declaraciones, “Dar parte en este momento, tanto en el caso del sur de Bolívar, en Santa Rosa, en las veredas de Santa Rosa, como en Tarazá; ya tenemos tropas, tanto de la Brigada 19 en el caso del sur de Bolívar, como en Tarazá tropas de la Brigada 11 y la Fuerza de Despliegue Rápido, atendiendo esas emergencias y buscando a los perpetradores de estas confrontaciones que han generado el desplazamiento”. El alto oficial atribuyó directamente la ola de desplazamientos al conflicto sin resolver por la explotación y dominio de la minería ilegal de oro.

El propio Rodríguez Aparicio manifestó que “se trata de combates por la riqueza minera del denominado ‘cinturón aurífero’ que va desde el sur de Bolívar hasta localidades como San Pablo, Tarazá, Cáceres y El Bagre, en Antioquia”. Estas zonas, conectadas históricamente por intereses mineros y actividades ilícitas, registran una alta presencia de grupos armados.

Los operativos de la fuerza
Los operativos de la fuerza pública buscan restablecer el orden en áreas donde las familias debieron abandonar sus viviendas ante los ataques armados. - crédito Colprensa

La emergencia humanitaria en Tarazá se inscribe en un contexto más amplio de violencia y desplazamiento en el departamento de Antioquia y la región del Bajo Cauca. De acuerdo con lo reportado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en su informe global sobre tendencias, Antioquia es uno de los departamentos con mayor número de desplazados y confinados en Colombia. El mismo organismo advirtió que las comunidades indígenas y rurales destacan entre las más vulnerables en medio de estas disputas armadas recurrentes. En Medellín y otras ciudades principales del departamento se ha registrado una gran llegada de personas desplazadas durante los últimos meses.

Según el informe, Antioquia registró al menos 16.490 víctimas de desplazamiento forzado durante 2024. Solo la ciudad de Medellín recibió a más de 6.000 personas desplazadas en el año anterior, de las cuales cerca del 30% provenían del Chocó y más del 18% de Quibdó. Las estadísticas muestran un aumento sostenido de la emergencia humanitaria producto de los combates entre grupos armados ilegales.

La Unidad para las Víctimas documentó que en lo que va de 2025 se han presentado 22 emergencias en diferentes municipios de Antioquia, resultado de la intensificación de las disputas territoriales entre las organizaciones armadas ilegales. Más de 2.000 familias han resultado afectadas por situaciones de desplazamiento o confinamiento a causa de la violencia, y han sido atendidas según la información oficial más reciente.

Casos recientes reflejan la complejidad de la crisis. En mayo, la ONU y la Gobernación de Antioquia denunciaron graves violaciones de derechos humanos en el municipio de Amalfi. Allí, enfrentamientos entre el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo encerraron a al menos 12 familias en la vereda Los Toros, sin posibilidad de movilidad ni acceso a servicios básicos.

Las comunidades rurales del Bajo
Las comunidades rurales del Bajo Cauca antioqueño enfrentan riesgos constantes por la disputa de territorios mineros entre grupos ilegales. - crédito EFE/Christian Escobar Mora

Las autoridades mantienen la atención humanitaria en los municipios receptores, mientras intensifican los patrullajes militares y las operaciones dirigidas a controlar la expansión de los grupos armados ilegales y asegurar el regreso de las personas desplazadas.

Desde la administración departamental y nacional, los mandatarios locales, organizaciones humanitarias y las familias afectadas reclaman presencia estatal sostenida, inversión social y acciones contundentes para desmontar las economías ilícitas que alimentan el conflicto armado en la región.

Temas Relacionados

Desplazamiento forzadoTarazá AntioquiaClan del GolfoELNConflicto armadoCinturón auríferoColombia-Noticias

Más Noticias

Subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, le responde a Daniel Quintero sobra su visa: “¡A la orden!”

El exalcalde de Medellín, manifestó su apoyo a Petro tras la revocatoria de su visa estadounidense y expresó que renunciaría a la suya en solidaridad

Subsecretario de Estado de EE.

Resultados Lotería de Santander 26 de septiembre de 2025: número ganador del premio mayor de $6.000 millones

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Santander 26

Resultados Lotería de Boyacá 27 de septiembre: todos los números ganadores del último sorteo

Esta popular lotería juega cada semana por un premio mayor de $15.000 millones más una larga lista de secos millonarios

Resultados Lotería de Boyacá 27

Resultados Baloto y Revancha sábado 27 de septiembre

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados Baloto y Revancha sábado

Resultados de la Lotería del Cauca 27 de septiembre: quién ganó el premio mayor de $8.000 millones

Esta lotería realiza un sorteo a la semana, todos los sábados, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos

Resultados de la Lotería del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Kendrick Lamar en Bogotá: devolución

Kendrick Lamar en Bogotá: devolución de boletas tras suspensión del concierto en el Vive Claro

Esta es la razón por la que se habría cancelado el concierto de Kendrick Lamar

Una pasarela por niveles en ‘Miss Universe Colombia 2025′ puso a prueba a las candidatas antes de la coronación

Natalia París destapó su apoyo a Abelardo de la Espriella y hasta habla de verlo como presidente en ‘Desnúdate con Eva’

Carolina Corcho aseguró que es “una de las solteras más cotizadas” de Colombia: “Siempre hay alguien”

Deportes

Hernán Torres analiza la derrota

Hernán Torres analiza la derrota de Millonarios 2-0 ante Atlético Nacional: “Una desatención nos costó caro”

Atlético Nacional por fin le ganó a Millonarios en Medellín: victoria 2-0 por la Liga BetPlay

Este sería el primer convocado por la selección Colombia para los amistosos ante México y Canadá: hay polémica

Sigue la polémica por el estado de salud de Jhon Jáder Durán en Fenerbahce: “Tiene mucho dolor”

Tulio Gómez se pronunció sobre la sanción de Rodrigo Holgado sin jugar por un año: tomaría dura decisión en América