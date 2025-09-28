La inesperada estrategia de Yina Calderón: así sacrificó su amistad con Karina García por los números en el ‘reality’

La DJ así lo dio a conocer durante la transmisión en vivo junto a Westcol - crédito @tygergerals/IG

La reciente confesión de Yina Calderón sobre su paso por La casa de los famosos Colombia ha generado un intenso debate en redes sociales, pues fue lo que muchos pensaron y se trató de una jugada para mantener el rating de la competencia.

Durante una conversación en uno de los populares streams de Westcol, la DJ de guaracha admitió abiertamente que su decisión de traicionar a Karina García dentro del reality estuvo motivada por el interés en los números y la repercusión mediática, y no por conflictos personales reales. Así las cosas, para muchos prefirió poner en juego su popularidad, que una amistad duradera.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Internautas critican la supuesta deslealtad de Karina hacia Yina, tras ayudarla a conseguir votos para evitar su eliminación

La relación entre Yina Calderón y Karina García comenzó como una amistad sólida en el programa, pero terminó marcada por acusaciones y distanciamiento. Según relató Calderón en la transmisión en vivo, la ruptura no se debió a acciones negativas por parte de García, sino a una estrategia deliberada para recuperar protagonismo en el show.

“Para mí, fueron más importantes los números que una amistad”, reconoció Yina Calderón en la transmisión en vivo con el creador de contenido y expareja de Aida Victoria Merlano, destacando que su prioridad era mantener la atención del público y la controversia en torno a su figura.

La DJ explicó que, en un momento del reality, percibió que su presencia dejaba de ser controversial y que necesitaba un giro para volver a captar la atención. Fue entonces cuando optó por traicionar a quien había sido su aliada más constante.

Yina Calderón y Karina García tomaron un camino separado dentro del reality tras tensiones acumuladas - crédito canal RCN

“Un día entendí que el reality se estaba cayendo y que necesitaba voltear a una amiga para que eso subiera otra vez y volteé a la única persona que me ayudaba en el reality 100%”, relató.

En sus declaraciones, Calderón insistió en que Karina García no le hizo daño ni a ella ni a su amiga la “Toxicosteña”. Incluso afirmó que ha conversado con la cantante de champeta para aclarar que no existe ninguna evidencia en la que García hable mal de ellas.

“Es que yo qué día le preguntaba a la Toxicosteña […] yo le decía ‘amiga, a la hora del té, Karina no nos hizo nada malo ¿Qué nos hizo Karina? Muéstrame un clip donde Karina esté hablando mal de nosotras, ninguno’”, expresó Yina Calderón en el stream.

A pesar de calificar sus acciones como una traición, Calderón sugirió que, indirectamente, benefició a su examiga. Consideró que, al convertir a Karina García en víctima, contribuyó a consolidarla como una de las figuras más fuertes del programa y a fortalecer su base de seguidores.

En una conversación con Karina García, Yina Calderón sugirió que tal vez era el momento de dejar que la Toxi Costeña se alejara del grupo, lo que podría cambiar la dinámica del equipo "Chicas Fuego" - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

Las reacciones de los seguidores de Yina Calderón y Karina García no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos dejaron mensajes como: “Era obvio que todo iba a ser un juego sucio dentro de la competencia, pero prefirió cifras”; “entonces me estás diciendo que efectivamente Melissa iba a tope y la estrategia de Yina también pudo haber incluido que la apagaran”; “no siempre gana el que tiene la estrategia más sólida, pero si la más completa”, entre otros.

Qué dijo sobre Melissa Gate

En un extenso comentario, Yina Calderón profundizó sobre su relación con Melissa Gate y la percepción que tiene sobre su desempeño en el reality.

Calderón explicó: “Yo voy a botar un facto aquí. Y lo voy a hacer, no había querido hablar del tema porque soy amiga de Melissa. No soy amiga, pero nos la llevamos bien. O sea, podemos tener una relación. La pelada me cae bien, me parece muy inteligente, muy todo. Pero ella dijo que día en una entrevista: ‘Me eché el programa al hombro. Gracias a mí se pagaban los sueldos de todo mundo”, expresó Calderón en ¿Qué hay pa’ dañar?.

La empresaria de fajas se fue contra Melissa por asegurar que había cargado con el contenido de La casa de los famosos Colombia 2025 - crédito redes sociales

La influenciadora enfatizó que el éxito del programa no puede atribuirse a una sola persona, mencionando a otros participantes y al equipo de producción.

“No solamente tú. Estuvo Karina García, estuvo Yina Calderón, estuvo Camilo, estuvo Emiro, estuvo la Tóxi Costeña, estuvo una producción detrás increíble. Estuvo Carla Giraldo, estuvo Marcelo Cesán, estuvo Karen Sevillano, estuvo Vicky. O sea, es todo, ¿me entiendes?”, sostuvo Calderón en el mismo espacio.