Colombia

La inesperada estrategia de Yina Calderón: así sacrificó su amistad con Karina García por los números en el ‘reality’

La DJ de guaracha sorprendió al admitir en un ‘stream’ con Westcol que su ruptura con Karina García fue una jugada estratégica para ganar protagonismo y no por un conflicto real entre ellas

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
La DJ así lo dio a conocer durante la transmisión en vivo junto a Westcol - crédito @tygergerals/IG

La reciente confesión de Yina Calderón sobre su paso por La casa de los famosos Colombia ha generado un intenso debate en redes sociales, pues fue lo que muchos pensaron y se trató de una jugada para mantener el rating de la competencia.

Durante una conversación en uno de los populares streams de Westcol, la DJ de guaracha admitió abiertamente que su decisión de traicionar a Karina García dentro del reality estuvo motivada por el interés en los números y la repercusión mediática, y no por conflictos personales reales. Así las cosas, para muchos prefirió poner en juego su popularidad, que una amistad duradera.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Internautas critican la supuesta deslealtad
Internautas critican la supuesta deslealtad de Karina hacia Yina, tras ayudarla a conseguir votos para evitar su eliminación

La relación entre Yina Calderón y Karina García comenzó como una amistad sólida en el programa, pero terminó marcada por acusaciones y distanciamiento. Según relató Calderón en la transmisión en vivo, la ruptura no se debió a acciones negativas por parte de García, sino a una estrategia deliberada para recuperar protagonismo en el show.

“Para mí, fueron más importantes los números que una amistad”, reconoció Yina Calderón en la transmisión en vivo con el creador de contenido y expareja de Aida Victoria Merlano, destacando que su prioridad era mantener la atención del público y la controversia en torno a su figura.

La DJ explicó que, en un momento del reality, percibió que su presencia dejaba de ser controversial y que necesitaba un giro para volver a captar la atención. Fue entonces cuando optó por traicionar a quien había sido su aliada más constante.

Yina Calderón y Karina García
Yina Calderón y Karina García tomaron un camino separado dentro del reality tras tensiones acumuladas - crédito canal RCN

Un día entendí que el reality se estaba cayendo y que necesitaba voltear a una amiga para que eso subiera otra vez y volteé a la única persona que me ayudaba en el reality 100%”, relató.

En sus declaraciones, Calderón insistió en que Karina García no le hizo daño ni a ella ni a su amiga la “Toxicosteña”. Incluso afirmó que ha conversado con la cantante de champeta para aclarar que no existe ninguna evidencia en la que García hable mal de ellas.

Es que yo qué día le preguntaba a la Toxicosteña […] yo le decía ‘amiga, a la hora del té, Karina no nos hizo nada malo ¿Qué nos hizo Karina? Muéstrame un clip donde Karina esté hablando mal de nosotras, ninguno’”, expresó Yina Calderón en el stream.

A pesar de calificar sus acciones como una traición, Calderón sugirió que, indirectamente, benefició a su examiga. Consideró que, al convertir a Karina García en víctima, contribuyó a consolidarla como una de las figuras más fuertes del programa y a fortalecer su base de seguidores.

En una conversación con Karina
En una conversación con Karina García, Yina Calderón sugirió que tal vez era el momento de dejar que la Toxi Costeña se alejara del grupo, lo que podría cambiar la dinámica del equipo "Chicas Fuego" - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

Las reacciones de los seguidores de Yina Calderón y Karina García no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos dejaron mensajes como: “Era obvio que todo iba a ser un juego sucio dentro de la competencia, pero prefirió cifras”; “entonces me estás diciendo que efectivamente Melissa iba a tope y la estrategia de Yina también pudo haber incluido que la apagaran”; “no siempre gana el que tiene la estrategia más sólida, pero si la más completa”, entre otros.

Qué dijo sobre Melissa Gate

En un extenso comentario, Yina Calderón profundizó sobre su relación con Melissa Gate y la percepción que tiene sobre su desempeño en el reality.

Calderón explicó: “Yo voy a botar un facto aquí. Y lo voy a hacer, no había querido hablar del tema porque soy amiga de Melissa. No soy amiga, pero nos la llevamos bien. O sea, podemos tener una relación. La pelada me cae bien, me parece muy inteligente, muy todo. Pero ella dijo que día en una entrevista: ‘Me eché el programa al hombro. Gracias a mí se pagaban los sueldos de todo mundo”, expresó Calderón en ¿Qué hay pa’ dañar?.

La empresaria de fajas se fue contra Melissa por asegurar que había cargado con el contenido de La casa de los famosos Colombia 2025 - crédito redes sociales

La influenciadora enfatizó que el éxito del programa no puede atribuirse a una sola persona, mencionando a otros participantes y al equipo de producción.

“No solamente tú. Estuvo Karina García, estuvo Yina Calderón, estuvo Camilo, estuvo Emiro, estuvo la Tóxi Costeña, estuvo una producción detrás increíble. Estuvo Carla Giraldo, estuvo Marcelo Cesán, estuvo Karen Sevillano, estuvo Vicky. O sea, es todo, ¿me entiendes?”, sostuvo Calderón en el mismo espacio.

Temas Relacionados

Yina CalderónEstrategiaKarina GarcíaLa casa de los famosos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Andrea Petro salió en defensa del presidente Gustavo Petro tras revocatoria de visa americana a su padre: su foto generó bastantes críticas en las redes

La hija del presidente colombiano sorprendió en redes al modificar su imagen, generando debate sobre el respaldo familiar a la causa de Palestina y la reciente revocatoria del documento

Andrea Petro salió en defensa

Instituto de Ciencia Política rechazó las declaraciones de Gustavo Petro en Nueva York: “Es inadmisible”

El comunicado del ICP advirtió sobre el riesgo de que los discursos presidenciales fueran utilizados para cuestionar la legitimidad democrática y la confianza internacional en Colombia

Instituto de Ciencia Política rechazó

Senador estadounidense se sumó a las críticas contra Daniel Quintero: “Ahora vamos a averiguar dónde han estado escondiendo su dinero”

El senador republicano Bernie Moreno se sumó a las críticas contra el exalcalde de Medellín por solicitar la revocación de su visa en apoyo al presidente Gustavo Petro

Senador estadounidense se sumó a

Capturaron en Mocoa a alias Daniel, cabecilla de Comandos de Frontera y uno de los más buscados del sur del país

El sujeto es señalado como responsable del homicidio de la líder social María Isabel Ramos Alzate en Solita, Caquetá

Capturaron en Mocoa a alias

Por brote de varicela tuvieron que cerrar pabellón de la cárcel Modelo en Bucaramanga: otros tres permanecen restringidos

El brote de varicela y el aumento de tuberculosis obligaron al cierre de pabellones, mientras defensores de derechos humanos advierten sobre el riesgo para internos, personal y familiares ante la falta de condiciones adecuadas

Por brote de varicela tuvieron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Nueva tutela de Epa Colombia:

Nueva tutela de Epa Colombia: así busca la libertad tras su pacto con TransMilenio

Ex reinas de belleza de pronuncian sobre la participación de mujeres transgénero en ‘Miss Universe Colombia: el reality’

Shakira sorprendió al mundo al presentarse en el Global Citizen 2025 en Nueva York: “Estoy feliz de estar aquí”

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: dónde ver y hora de la final del concurso de belleza que elegirá a la representante a Miss Universo

Mariana Morales, Miss Universe Bogotá, se conmovió hasta las lágrimas con su discurso de empoderamiento en el concurso

Deportes

Juan Carlos Osorio estuvo en

Juan Carlos Osorio estuvo en el Atanasio viendo Nacional vs. Millonarios y los hinchas pidieron su regreso

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025 - EN VIVO: Tadej Pogacar, campeón del mundo; Harold Tejada, el mejor colombiano

Lo que vivió Egan Bernal en las protestas proPalestina en la Vuelta a España 2025: “Uno se pudo haber matado”

Egan Bernal abandonó la prueba elite masculina de ruta en el Mundial de Ciclismo 2025: esto se sabe

Hernán Torres analiza la derrota de Millonarios 2-0 ante Atlético Nacional: “Una desatención nos costó caro”