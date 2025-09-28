Crisis migratoria en el Tapón del Darién se agrava con nuevas rutas: aumentan los riesgos para migrantes

Las autoridades de Colombia, Panamá y Costa Rica identifican nuevas rutas migratorias a través del Tapón del Darién - crédito Carlos Lemos / EFE

La crisis migratoria que atraviesa el Tapón del Darién enfrenta un giro significativo. Autoridades de Colombia, Panamá y Costa Rica identificaron nuevas rutas de tránsito para los migrantes, en especial dos corredores que atraviesan la inhóspita selva que separa Colombia de Centroamérica.

El primero inicia en Capurganá, en el municipio de Necoclí, cruza el Cerro de la Miel y termina en Puerto Obaldía, Panamá. Aunque esta ruta es corta y está bajo mayor vigilancia, varios migrantes siguen eligiéndola pese a los riesgos.

La ruta que más genera preocupación parte de Unguía, en el departamento del Chocó. Quienes la recorren deben atravesar la selva partiendo de Paya y llegar hasta Púcuro en Panamá. El trayecto puede tomar hasta doce días y concentra la presencia de grupos armados ilegales que controlan amplios tramos del trayecto.

Extorsiones e inseguridad

El corredor de Unguía, en Chocó, se convierte en la ruta más peligrosa por la presencia de grupos armados ilegales - crédito EFE

El control de grupos armados incrementó la peligrosidad de la travesía. EL informe de las autoridades indicó que el 86% de los migrantes entrevistados reportó haber sido víctima de extorsión durante el cruce, debiendo pagar entre 280 y 450 dólares estadounidenses para continuar su trayecto.

El cobro abusivo, sumado al alto costo de alimentos, agua y asistencia en zonas remotas, agota con rapidez los recursos de quienes buscan llegar a Estados Unidos.

El incremento de la inseguridad no solo afecta a quienes avanzan, sino que ahora empuja a muchos a regresar, ante la imposibilidad de seguir financiando el trayecto y el temor a caer en situaciones aún más peligrosas.

“Migración inversa”: el regreso de miles por la selva

A esto se suma un fenómeno nuevo: la llamada “migración inversa”. Con base en datos de Migración Colombia y reportes recogidos por Valora Analitik, más de 12.000 personas cruzaron el Darién de regreso a Colombia entre enero y septiembre de 2025.

El 40% de los migrantes que iniciaron el trayecto afirmó haber decidido volver a su país, principalmente por falta de recursos para continuar. Esta dinámica refleja el impacto de las políticas migratorias estadounidenses, particularmente tras el endurecimiento de las normas de admisión y los procesos de deportación masiva bajo el gobierno de Donald Trump.

El 86% de los migrantes reporta haber sido víctima de extorsión durante el cruce del Darién - crédito AP

A diferencia del patrón tradicional de movilidad hacia el norte, ahora se advierte una corriente significativa de retornos desde Panamá y Costa Rica, una tendencia inédita en la historia reciente del corredor selvático.

Respuesta nacional e internacional

Las entidades nacionales tuvieron que adaptar su actuación frente al nuevo flujo bidireccional de migrantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y Migración Colombia pusieron en marcha estrategias de registro, identificación biométrica y controles sanitarios en los puntos de ingreso.

El acompañamiento humanitario incluye la intervención de la Personería Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Cruz Roja Colombiana. Estos organismos coordinan la atención prioritaria de menores y grupos vulnerables, la entrega de suministros básicos y el acceso a asesoría legal, traslado interno y reunificación familiar para los retornados.

Por su parte, el Ministerio del Interior y la fuerza pública vigilan los corredores y puntos de llegada, mientras la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres acompañan la articulación interinstitucional en casos de emergencia.

El impacto regional de la migración inversa se observa en la variada nacionalidad de los retornados, que incluyen además de colombianos, a personas de Venezuela, Ecuador, Haití y países caribeños.

Las autoridades reseñaron que quienes abandonan el trayecto por falta de medios se exponen a peligros similares al descenso original, y que es común la necesidad de asistencia médica o apoyo psicosocial a su regreso.