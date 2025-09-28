Colombia

Crisis migratoria en el Tapón del Darién se agrava con nuevas rutas: aumentan los riesgos para migrantes

Autoridades de Colombia, Panamá y Costa Rica detectan caminos alternativos empleados por migrantes que cruzan la selva, donde la presencia de grupos armados y el cobro de extorsiones aumentan los peligros durante la travesía

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
Las autoridades de Colombia, Panamá
Las autoridades de Colombia, Panamá y Costa Rica identifican nuevas rutas migratorias a través del Tapón del Darién - crédito Carlos Lemos / EFE

La crisis migratoria que atraviesa el Tapón del Darién enfrenta un giro significativo. Autoridades de Colombia, Panamá y Costa Rica identificaron nuevas rutas de tránsito para los migrantes, en especial dos corredores que atraviesan la inhóspita selva que separa Colombia de Centroamérica.

El primero inicia en Capurganá, en el municipio de Necoclí, cruza el Cerro de la Miel y termina en Puerto Obaldía, Panamá. Aunque esta ruta es corta y está bajo mayor vigilancia, varios migrantes siguen eligiéndola pese a los riesgos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La ruta que más genera preocupación parte de Unguía, en el departamento del Chocó. Quienes la recorren deben atravesar la selva partiendo de Paya y llegar hasta Púcuro en Panamá. El trayecto puede tomar hasta doce días y concentra la presencia de grupos armados ilegales que controlan amplios tramos del trayecto.

Extorsiones e inseguridad

El corredor de Unguía, en
El corredor de Unguía, en Chocó, se convierte en la ruta más peligrosa por la presencia de grupos armados ilegales - crédito EFE

El control de grupos armados incrementó la peligrosidad de la travesía. EL informe de las autoridades indicó que el 86% de los migrantes entrevistados reportó haber sido víctima de extorsión durante el cruce, debiendo pagar entre 280 y 450 dólares estadounidenses para continuar su trayecto.

El cobro abusivo, sumado al alto costo de alimentos, agua y asistencia en zonas remotas, agota con rapidez los recursos de quienes buscan llegar a Estados Unidos.

El incremento de la inseguridad no solo afecta a quienes avanzan, sino que ahora empuja a muchos a regresar, ante la imposibilidad de seguir financiando el trayecto y el temor a caer en situaciones aún más peligrosas.

“Migración inversa”: el regreso de miles por la selva

A esto se suma un fenómeno nuevo: la llamada “migración inversa”. Con base en datos de Migración Colombia y reportes recogidos por Valora Analitik, más de 12.000 personas cruzaron el Darién de regreso a Colombia entre enero y septiembre de 2025.

El 40% de los migrantes que iniciaron el trayecto afirmó haber decidido volver a su país, principalmente por falta de recursos para continuar. Esta dinámica refleja el impacto de las políticas migratorias estadounidenses, particularmente tras el endurecimiento de las normas de admisión y los procesos de deportación masiva bajo el gobierno de Donald Trump.

El 86% de los migrantes
El 86% de los migrantes reporta haber sido víctima de extorsión durante el cruce del Darién - crédito AP

A diferencia del patrón tradicional de movilidad hacia el norte, ahora se advierte una corriente significativa de retornos desde Panamá y Costa Rica, una tendencia inédita en la historia reciente del corredor selvático.

Respuesta nacional e internacional

Las entidades nacionales tuvieron que adaptar su actuación frente al nuevo flujo bidireccional de migrantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y Migración Colombia pusieron en marcha estrategias de registro, identificación biométrica y controles sanitarios en los puntos de ingreso.

El acompañamiento humanitario incluye la intervención de la Personería Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Cruz Roja Colombiana. Estos organismos coordinan la atención prioritaria de menores y grupos vulnerables, la entrega de suministros básicos y el acceso a asesoría legal, traslado interno y reunificación familiar para los retornados.

El 86% de los migrantes
El 86% de los migrantes reporta haber sido víctima de extorsión durante el cruce del Darién - crédito AP

Por su parte, el Ministerio del Interior y la fuerza pública vigilan los corredores y puntos de llegada, mientras la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres acompañan la articulación interinstitucional en casos de emergencia.

El impacto regional de la migración inversa se observa en la variada nacionalidad de los retornados, que incluyen además de colombianos, a personas de Venezuela, Ecuador, Haití y países caribeños.

Las autoridades reseñaron que quienes abandonan el trayecto por falta de medios se exponen a peligros similares al descenso original, y que es común la necesidad de asistencia médica o apoyo psicosocial a su regreso.

Temas Relacionados

Crisis migratoriaTapón del DariénMigración ColombiaSelva del DariénAcnurMigración inversaColombia-Noticias

Más Noticias

Qué pasará con el dólar en Colombia en octubre de 2025 luego de ponerse barato en septiembre: hay buenas noticias

El consenso de analistas apunta a un cierre de año con estabilidad cambiaria, pese a la volatilidad y los desafíos internos que enfrenta la economía local

Qué pasará con el dólar

Gobierno Petro podría sufrir un duro revés con el millonario presupuesto que tendrá para 2026: confirman peligroso detalle

El Congreso de la República dio visto bueno al monto del PGN luego de reducir $10 billones. Congresistas insisten en reducirlo más para evitar una nueva reforma tributaria

Gobierno Petro podría sufrir un

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: dónde ver y hora de la final del concurso de belleza que elegirá a la representante a Miss Universo

Entre las candidatas hay mujeres casadas con hijos, deportistas e incluso, la primera mujer transgénero que compite por la corona en el certamen organizado por el Canal RCN

EN VIVO | ‘Miss Universe

Quintero, en inglés, le respondió a Bernie Moreno sobre insinuaciones sobre origen de sus recursos: “Su calumnia dice más sobre usted que sobre mí”

El acusado exalcalde de Medellín, que tendrá que comparecer en los estrados judiciales por el caso de Aguas Vivas, se sacudió de los señalamientos que surgieron tras salir en respaldo del presidente Gustavo Petro e, incluso, poner a disposición su visa

Quintero, en inglés, le respondió

Mauricio Lizcano propone mano dura en las elecciones para que no esté en manos de Gustavo Petro o Álvaro Uribe: “Hay que derrotar las maquinarias”

El exministro de las TIC, y ahora precandidato presidencial independiente, conversó con Infobae Colombia y lanzó duras críticas contra los líderes políticos de Colombia, por lo que prometió romper con lo que llama “20 años de herederos políticos”

Mauricio Lizcano propone mano dura
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | ‘Miss Universe

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: dónde ver y hora de la final del concurso de belleza que elegirá a la representante a Miss Universo

K-pop en Colombia: las 10 canciones que dominan en iTunes

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Aida Victoria Merlano respondió a las críticas por su separación de Juan David Tejada: “Si vieran lo que me está escribiendo”

Yina Calderón volvió a renunciar a la pelea con Andrea Valdiri en medio de una aparición pasada de tragos

Deportes

Hinchas del Tolima y del

Hinchas del Tolima y del Medellín se enfrentaron en el estadio Manuel Murillo Toro en pleno partido

Así se jugará la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA: rivales de Colombia, sistema de campeonato y fechas de los partidos

Marino Hinestroza le tocó los genitales de jugador de Millonarios y generó polémica en redes: “Le perdonaron la expulsión”

Entradas para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 pueden ser adquiridas antes del sorteo: así puede comprarlas

Colombia vs. Arabia Saudita: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025