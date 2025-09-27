Colombia

Marcela Reyes se aferra a la fe en medio de señalamientos por crimen de B King: “Mi verdad no necesita defensa porque tu papá Dios lo sabes todo”

La DJ expresó públicamente su agradecimiento por el apoyo de sus amistades y seguidores durante los difíciles momentos que viene atravesando, luego de las acusaciones que circulan en la red

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
La antioqueña reveló que pese al complejo momento personal que atraviesa tras la muerte de B King, sus seres queridos se acercaron a darle su apoyo - crédito @marcelareyes/Instagram

Mientras la investigación por la muerte de los colombianos B King y Regio Clown continúa en Ciudad de México, el nombre de la DJ Marcela Reyes permanece bajo atención intensa en redes sociales.

Desde que se confirmó la desaparición de ambos artistas y la DJ se sumó de manera activa para intentar dar con su paradero, usuarios en redes sociales recordaron el enfrentamiento que la “reina de la guaracha” tuvo en mayo pasado con B King, por señalamientos mutuos producto de los motivos de la ruptura entre ambos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este conflicto, que llegó hasta la televisión colombiana, incluyó amenazas contra B King que este atribuyó al entorno de la antioqueña: “Acá dice que yo debo quedarme callado porque me manda una razón del novio, de ella, de la señora Marcela Reyes, que está en la cárcel. No sé quién sea esa persona; no me interesa involucrar aquí a terceros”, expresó B King en un video.

El artista incluso compartió capturas de pantalla con mensajes que presuntamente provenían del número oficial de contacto para presentaciones de la DJ. Al término del mensaje, hizo una alerta pública: “Temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia será absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”.

Tras la viralización de esta denuncia en los días en que B King y Regio Clown desaparecieron, Marcela Reyes negó cualquier relación con el crimen en una serie de comunicaciones oficiales.

La "reina de la guaracha"
La "reina de la guaracha" expresó que se negaba a "cargar con una responsabilidad que no me corresponde" y se puso a disposición de las autoridades para esclarecer el caso de B-King - crédito @marcelareyes/Instagram

En un comunicado fechado el miércoles 24 de septiembre, Reyes exigió a las autoridades de Colombia y México el pronto esclarecimiento de los hechos. “Mi petición no es política, es humana. Se trata de la verdad. La vida de Bayron [nombre de pila de B King] no puede quedar en el olvido, ni su historia puede ser tratada con indiferencia. Cada segundo de silencio es una herida más para mí”, expresó.

Al día siguiente, la influenciadora compartió una nueva declaración, ahora elaborada por sus representantes legales del Grupo Medellín, despacho especializado en figuras del entretenimiento. De acuerdo con el documento, el bufete asumió la representación judicial de Marcela Reyes e interpuso acciones penales ante la Fiscalía General de la Nación por presunta injuria y calumnia contra personas que “han difundido imputaciones falsas y expresiones deshonrosas” en redes. Horas después, Reyes anunció que su actividad en redes sociales se vería reducida drásticamente, señalando que tanto ella como su familia estaban en riesgo.

Marcela Reyes recibió un ramo
Marcela Reyes recibió un ramo de rosas y tarjetas de apoyo en medio de los señalamientos por su supuesta responsabilidad en el crimen de B King en México - crédito @marcelareyes/Instagram

En el contexto de estos señalamientos, la DJ compartió algunos estados en las últimas horas con los que quiso dejar en claro que se aferra a su fe en un momento tan complejo. Es por eso que compartió en sus historias de Instagram que recibió a modo de obsequio un ramo de rosas acompañado del mensaje: “Mi verdad no necesita defensa porque tu papá Dios lo sabes todo”.

Marcela Reyes recibió un ramo
Marcela Reyes recibió un ramo de rosas y tarjetas de apoyo en medio de los señalamientos por su supuesta responsabilidad en el crimen de B King en México - crédito @marcelareyes/Instagram

En otra publicación, Reyes sujeta una placa con versículo bíblico: “Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas; Yo te ayudo (Isaías 41:13)”. Otras imágenes publicadas exhiben tarjetas de aliento provenientes de allegados, así como agradecimientos de la artista hacia sus amistades: “Las amo amigas, gracias por ser mi soporte”, expresó Reyes en agradecimiento.

Marcela Reyes recibió un ramo
Marcela Reyes recibió un ramo de rosas y tarjetas de apoyo en medio de los señalamientos por su supuesta responsabilidad en el crimen de B King en México - crédito @marcelareyes/Instagram

Adicionalmente, la DJ compartió un video en el que según detalló, se observa a uno de sus mejores amigos que fue hasta su casa para confortarla y darle ánimos en medio de los señalamientos que viene recibiendo. “Me encerré muchos días en mi misma. Alejé a mi madre, a mi hijo... me perdí en la oscuridad y en la soledad. Necesitaba tiempo para digerir todo. Pero entendí que es necesario recibir un abrazo de las personas que te aman. Mi mejor amigo llegó de sorpresa y me dio ese abrazo largo, silencioso y lleno de calma que tanto necesitaba”, escribió.

Temas Relacionados

Marcela ReyesB KingMuerte B KingColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Con tutela de por medio, el Pacto Histórico logra inscribir 535 aspirantes al Congreso: esta es la lista

La coalición logró destrabar el proceso gracias a una acción legal impulsada por Gustavo Bolívar, Carolina Corcho y Luis Guillermo Pérez

Con tutela de por medio,

Sudán acusó a mercenarios colombianos de crímenes de guerra e hizo contundente llamado al Gobierno Petro

Durante su intervención ante la ONU, el primer ministro Kamil Idris pidió la cooperación de Colombia para detener el reclutamiento, señalando que el conflicto se agrava por la participación de mercenarios extranjeros

Sudán acusó a mercenarios colombianos

Don Jediondo anunció que obtuvo la residencia en los Estados Unidos: “Fue un pedido del doctor Trump”

El humorista explicó que este logro fue posible gracias a sus constantes viajes, sumado a los negocios que emprendió en el país norteamericano

Don Jediondo anunció que obtuvo

Polo Polo estalló en redes sociales y propuso a Abelardo de la Espriella como candidato único contra Petro

El congresista pidió a los ciudadanos tomar la iniciativa ante la falta de unidad en la oposición y desató un intenso debate

Polo Polo estalló en redes

Gustavo Petro propuso trasladar la sede de la ONU tras el retiro de su visa estadounidense: “Expreso mis oponiones libremente”

Estados Unidos retiró la visa al presidente colombiano, tras un discurso en Nueva York en el que instó a militares norteamericanos a desobedecer órdenes

Gustavo Petro propuso trasladar la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

Don Jediondo anunció que obtuvo

Don Jediondo anunció que obtuvo la residencia en los Estados Unidos: “Fue un pedido del doctor Trump”

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia 2025′ afronta su última prueba antes de la coronación este 27 de septiembre

Esposo de Ana Karina Soto se refirió a la filtración del video íntimo de la presentadora hace años: “Me alegra verte hablar de tu tragedia”

La ‘Barbie Colombiana’ relata el difícil momento de la DJ Marcela Reyes tras la muerte de B King: “Compartió 7 años de su vida”

El poderoso mensaje de Paulina Vega sobre la vida privada y el bienestar, que está dando de qué hablar

Deportes

EN VIVO Atlético Nacional vs.

EN VIVO Atlético Nacional vs. Millonarios, fecha 13 de la Liga BetPlay: hay clásico en Medellín

María Camila Osorio se mide ante Iga Świątek, una de las mejores raquetas del mundo en el WTA de Beijing: hora y dónde ver

Nacional vs. Millonarios, fecha 13 de la Liga BetPlay: estas son las probables alineaciones y novedades del clásico en Medellín

Egan Bernal compite en la prueba del Mundial de Ciclismo de Ruta con Colombia en Ruanda: hora y dónde ver

Compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich elogió al colombiano tras su buen rendimiento en Bundesliga: “Juega con mucha pasión”