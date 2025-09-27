Marcela Reyes se aferra a la fe en medio de señalamientos por crimen de B King: “Mi verdad no necesita defensa porque tu papá Dios lo sabes todo”

La antioqueña reveló que pese al complejo momento personal que atraviesa tras la muerte de B King, sus seres queridos se acercaron a darle su apoyo - crédito @marcelareyes/Instagram

Mientras la investigación por la muerte de los colombianos B King y Regio Clown continúa en Ciudad de México, el nombre de la DJ Marcela Reyes permanece bajo atención intensa en redes sociales.

Desde que se confirmó la desaparición de ambos artistas y la DJ se sumó de manera activa para intentar dar con su paradero, usuarios en redes sociales recordaron el enfrentamiento que la “reina de la guaracha” tuvo en mayo pasado con B King, por señalamientos mutuos producto de los motivos de la ruptura entre ambos.

Este conflicto, que llegó hasta la televisión colombiana, incluyó amenazas contra B King que este atribuyó al entorno de la antioqueña: “Acá dice que yo debo quedarme callado porque me manda una razón del novio, de ella, de la señora Marcela Reyes, que está en la cárcel. No sé quién sea esa persona; no me interesa involucrar aquí a terceros”, expresó B King en un video.

El artista incluso compartió capturas de pantalla con mensajes que presuntamente provenían del número oficial de contacto para presentaciones de la DJ. Al término del mensaje, hizo una alerta pública: “Temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia será absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”.

Tras la viralización de esta denuncia en los días en que B King y Regio Clown desaparecieron, Marcela Reyes negó cualquier relación con el crimen en una serie de comunicaciones oficiales.

La "reina de la guaracha" expresó que se negaba a "cargar con una responsabilidad que no me corresponde" y se puso a disposición de las autoridades para esclarecer el caso de B-King - crédito @marcelareyes/Instagram

En un comunicado fechado el miércoles 24 de septiembre, Reyes exigió a las autoridades de Colombia y México el pronto esclarecimiento de los hechos. “Mi petición no es política, es humana. Se trata de la verdad. La vida de Bayron [nombre de pila de B King] no puede quedar en el olvido, ni su historia puede ser tratada con indiferencia. Cada segundo de silencio es una herida más para mí”, expresó.

Al día siguiente, la influenciadora compartió una nueva declaración, ahora elaborada por sus representantes legales del Grupo Medellín, despacho especializado en figuras del entretenimiento. De acuerdo con el documento, el bufete asumió la representación judicial de Marcela Reyes e interpuso acciones penales ante la Fiscalía General de la Nación por presunta injuria y calumnia contra personas que “han difundido imputaciones falsas y expresiones deshonrosas” en redes. Horas después, Reyes anunció que su actividad en redes sociales se vería reducida drásticamente, señalando que tanto ella como su familia estaban en riesgo.

Marcela Reyes recibió un ramo de rosas y tarjetas de apoyo en medio de los señalamientos por su supuesta responsabilidad en el crimen de B King en México - crédito @marcelareyes/Instagram

En el contexto de estos señalamientos, la DJ compartió algunos estados en las últimas horas con los que quiso dejar en claro que se aferra a su fe en un momento tan complejo. Es por eso que compartió en sus historias de Instagram que recibió a modo de obsequio un ramo de rosas acompañado del mensaje: “Mi verdad no necesita defensa porque tu papá Dios lo sabes todo”.

En otra publicación, Reyes sujeta una placa con versículo bíblico: “Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas; Yo te ayudo (Isaías 41:13)”. Otras imágenes publicadas exhiben tarjetas de aliento provenientes de allegados, así como agradecimientos de la artista hacia sus amistades: “Las amo amigas, gracias por ser mi soporte”, expresó Reyes en agradecimiento.

Adicionalmente, la DJ compartió un video en el que según detalló, se observa a uno de sus mejores amigos que fue hasta su casa para confortarla y darle ánimos en medio de los señalamientos que viene recibiendo. “Me encerré muchos días en mi misma. Alejé a mi madre, a mi hijo... me perdí en la oscuridad y en la soledad. Necesitaba tiempo para digerir todo. Pero entendí que es necesario recibir un abrazo de las personas que te aman. Mi mejor amigo llegó de sorpresa y me dio ese abrazo largo, silencioso y lleno de calma que tanto necesitaba”, escribió.