Colombia

Mánager de B King está en aprietos, confesó que fue amenazado: “Estoy escondido desde que se supo lo de la muerte”

Juan Camilo Gallego también reveló que el mejor amigo de DJ Regio Clown también se encuentra en la clandestinidad

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
El mánager de B King
El mánager de B King expresó su desconfianza incluso hacia patrullas o personas desconocidas que intenten acercarse - crédito Redes sociales

La desaparición, captura y reciente liberación de la modelo venezolana de 29 años, Angie Miller, ha intensificado el clima de inseguridad en torno al entorno artístico vinculado con B King y DJ Regio Clown. Tras estos hechos, Juan Camilo Gallego, mánager de B King, manifestó públicamente su decisión de no regresar a Colombia, argumentando que ha recibido amenazas en su contra y que teme por su vida.

Así lo expresó durante una entrevista concedida a W Radio, en la que relató el estado de emergencia personal que atraviesa desde que se hizo pública la noticia sobre el doble homicidio de B-King y DJ Regio Clown.

Juan Camilo se pronunció

Stefania, hermana del artista, reveló
Stefania, hermana del artista, reveló que reconocieron el cadáver de su hermano gracias a sus tatuajes - crédito Redes sociales

De acuerdo con lo narrado por Gallego, la situación de riesgo lo ha obligado a mantenerse oculto, evitando cualquier exposición innecesaria. “Temo por mi vida, estoy escondido desde que se supo lo de la muerte”, aseguró, y añadió que se ha visto en la obligación de tomar precauciones extremas, incluso frente a las fuerzas de seguridad.

Además, expresó su desconfianza incluso hacia patrullas o personas desconocidas que intenten acercarse, especialmente después de conocerse la desaparición de Angie Miller sumada al asesinato de los dos artistas.

Gallego comentó que no es el único afectado por esta ola de intimidaciones. Durante la conversación con el medio citado, reveló que el mejor amigo de DJ Regio Clown también se encuentra en la clandestinidad, motivado por el mismo temor a posibles represalias o ataques derivados de los recientes crímenes.

Uno de los puntos críticos abordados durante la entrevista giró en torno a los rumores que relacionan a B-King con actividades ilegales. Gallego negó rotundamente cualquier vínculo del artista con el narcotráfico y enfatizó que la única ocupación del músico era la producción artística y la música. “B-King solo estaba dedicado a la música”, recalcó, desmintiendo así las especulaciones que han circulado en medios y redes sociales tras los hechos violentos.

Juan Camilo Gallego explicó que
Juan Camilo Gallego explicó que desde la fecha en que se hallaron los cuerpos de B-King y DJ Regio Clown, se desconoce el paradero del escolta - crédito @bkingoficia y @regioclownn/Instagram

El mánager detalló que ha solicitado asilo político en distintos países, con la esperanza de obtener protección frente a la situación que padece. Según comentó, desde hace días un conocido le ofrece alojamiento y comida en el lugar donde permanece resguardado, y explicó que tenía previsto regresar a Colombia hasta que se desencadenaron los recientes acontecimientos.

“Un angelito acá me está colaborando con hospedaje y alimentación, yo tenía todo hasta el miércoles pasado que me devolvía a Colombia”, relató Gallego durante la entrevista, describiendo el giro drástico que tomaron sus planes a raíz de la crisis de inseguridad.

De acuerdo con sus palabras, su desconfianza hacia las agencias locales se debe a los altos niveles de corrupción percibidos en algunas regiones. “Solo confiaba en la Fiscalía General de México, ya que en los pueblitos había mucha corrupción”, señaló en su diálogo con el medio de comunicación, marcando distancia respecto a otros entes policiales.

Solicitud de apoyo al Gobierno nacional

Uno de los puntos críticos
Uno de los puntos críticos abordados durante la entrevista giró en torno a los rumores que relacionan a B-King con actividades ilegales - crédito Redes sociales

Otra de las incógnitas destacadas en este caso es la desaparición del escolta que estuvo relacionado con DJ Regio Clown. Al respecto, Juan Camilo Gallego explicó que desde la fecha en que se hallaron los cuerpos de B-King y DJ Regio Clown, se desconoce el paradero del escolta, quien también habría sido nombrado en algunos mensajes del difunto DJ.

En un llamado final dirigido a las autoridades de su país natal, Gallego solicitó apoyo del Gobierno de Colombia para gestionar su asilo político en el extranjero. “Pedí al Gobierno de Colombia que me ayudara, porque no puedo salir de México por mis propios medios”, expuso, reflejando la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra y la imposibilidad actual de organizar su salida del país por cuenta propia.

Sus palabras expresan tanto la urgencia de protección internacional como el nivel de desamparo tras los recientes sucesos que han impactado a la comunidad artística y de espectáculos asociada con los artistas mencionados.

