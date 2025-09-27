La ‘Barbie Colombiana’ relata el difícil momento de la DJ Marcela Reyes tras la muerte de B King: “Compartió 7 años de su vida”

La creadora de contenido criticó la falta de empatía del público y pidió respeto hacia el proceso de duelo de su amiga, destacando la importancia del apoyo real más allá de lo digital - crédito @labarbiecolombianaoficial/ Instagram

La influenciadora La Barbie Colombiana detalló el difícil momento que atraviesa la DJ y empresaria Marcela Reyes tras la muerte del cantante B King, quien fuera su expareja por más de siete años.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores, la creadora de contenido respondió preguntas sobre su amistad con Reyes, haciendo énfasis en el apoyo que le ha brindado fuera del ámbito digital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la intervención, La Barbie Colombiana expresó que, aunque ella y su círculo cercano no se muestran públicamente acompañando a Marcela Reyes, la solidaridad y el acompañamiento son reales y constantes.

“El hecho de que no salgamos expresándole nuestro apoyo en redes sociales no quiere decir que no lo estemos haciendo. Nuestra amistad va más allá del internet. No la hemos dejado sola ni un momento y desde el primer minuto ha recibido todo el apoyo que necesita”, afirmó.

“Nuestra amistad va más allá del internet. No la hemos dejado sola ni un momento desde el primer minuto”, afirmó La Barbie Colombiana sobre el acompañamiento a Reyes - crédito @labarbiecolombianaoficial/ Instagram

Respecto al estado emocional de Marcela Reyes, la influenciadora fue contundente sobre la gravedad de la situación de su amiga. “Marce está muy mal y más allá de lo que diga la gente, que son las autoridades de esclarecer los hechos y que la verdad algún día tendrá que salir a la luz, pero es la pérdida de un ser querido, compartió siete años de su vida, crio prácticamente a su hijo, la gente están indolente y tan irresponsable (...) respeten también el dolor”, concluyó.

En su declaración, La Barbie Colombiana hizo un llamado al respeto y la empatía por parte del público y seguidores de la DJ. Insistió en que, a pesar de algunos comentarios hostiles en redes, Reyes ha contado con gestos de apoyo, compañía y obsequios de parte de sus amigas.

También pidió a quienes realmente aprecian a la artista que continúen enviándole mensajes de cariño, señalando que esos detalles pueden hacer una diferencia significativa en su proceso de duelo. “Eso sirve bastante, aunque no crean”, resaltó.

La creadora de contenido pidió respeto para la Dj en medio del difícil momento - crédito @labarbiecolombianaoficial/ Instagram

El testimonio de la influenciadora generó reacciones de apoyo hacia Marcela Reyes y amplió el debate sobre el impacto de la exposición pública en procesos de dolor personal, recordando la importancia de la contención social y familiar en momentos de pérdida.

Marcela Reyes recibe apoyo de sus tras muerte de B King con emotiva carta

El fallecimiento de B-King ha generado una ola de solidaridad hacia Marcela Reyes, quien ha recibido muestras de afecto y apoyo de su círculo más cercano en medio de este periodo de duelo.

La DJ y empresaria compartió con sus seguidores los detalles de los obsequios y mensajes que le han hecho llegar sus amigas, entre ellas Manuela Gómez, La Barbie Colombiana y Paola Usme, quienes le enviaron un ramo de flores acompañado de una carta en la que le expresaron su respaldo incondicional.

La DJ y empresaria ha compartido los emotivos gestos de solidaridad que le han enviado Manuela Gómez, La Barbie Colombiana y Paola Usme, quienes la acompañan en este difícil momento con mensajes llenos de cariño - crédito redes sociales

En la misiva, sus amigas le recordaron: “Hay momentos en los que es imposible encontrar las palabras correctas en una situación como esta, por eso queremos recordarte lo resiliente y fuerte que eres. Que el mundo ajeno no te deje perder tu centro”, según mostró Marcela Reyes en su cuenta personal. Además, le manifestaron que la tienen presente en sus oraciones diarias, pidiendo a Dios que le brinde claridad y calma en medio de la adversidad, y le recalcaron su confianza en la justicia divina.

Otra de sus amigas optó por enviarle flores junto con el Salmo 130 de la Santa Biblia, alentándola a no temer ni desfallecer, recordándole que Dios la acompaña y expresándole su cariño. Estas muestras de afecto han llegado en un momento en el que la creadora de contenido ha decidido resguardarse en su hogar junto a su familia, manteniéndose alejada de la vida pública y de las redes sociales.

Reyes agradeció el apoyo de sus amigos cercanos - crédito @marcelareyes/Instagram

A través de comunicados difundidos en sus plataformas digitales, Marcela Reyes reconoció sentirse “devastada” tras la noticia del fallecimiento de su expareja y anunció que, por el momento, permanecerá distante de la actividad en redes. Además, manifestó su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer la situación del artista, quien enfrentaba diversas acusaciones, y solicitó a los gobiernos de Colombia y México que investiguen el caso, enfatizando que no asumirá responsabilidades que no le corresponden.

El respaldo no ha provenido únicamente de su círculo íntimo. Numerosos seguidores han inundado sus publicaciones con mensajes de aliento y muestras de cariño, evidenciando el impacto que la noticia ha tenido en la comunidad que sigue a la DJ.