Colombia

Juan Carlos Florián se habría autoinvitado a un evento en Perú; allí aseguró que la “M” en su cédula es de “marica” y no de “masculino”

El ministro de Igualdad aseguró que hay una policía de género que está afectando a la población diversa

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El ministro aseguró que se nombra en femenino porque es una marica y una persona - crédito Redes sociales/X

El ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián, sigue generando controversia. Luego de que su llegada al cargo fuera criticada porque incumplía con la Ley de Cuotas y de que fuera suspendido y posteriormente reintegrado como jefe de la cartera, el ministro reapareció en un escenario público internacional.

En redes sociales fue divulgada una grabación que muestra la participación de Florián en un evento llevado a cabo en Lima, Perú, al que, al parecer, no fue invitado. Se trata del VII Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTIQ+ de las Américas y el Caribe, que se desarrolló entre el 24 y 26 de septiembre en la capital peruana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ministro Juan Carlos Florián
El ministro Juan Carlos Florián logró liderar la cartera luego de que fuera criticado por no cumplir la Ley de Cuotas - crédito @MinIgualdad_Col/X

De acuerdo con Camilo Gómez Cárdenas, coordinador nacional de VerdES A Colores, una organización activista por los derechos Lgbt+ en Colombia, que está ligada el partido político Alianza Verde, el funcionario llegó al evento sin haber recibido una invitación formal y tomó la palabra, pese a que no le había sido otorgada de manera oficial.

Se autoinvitó, viajó hasta Lima y exigió que le dieran la palabra. Como no logró entrar en la agenda, terminó saboteando a la congresista anfitriona, quien tuvo que cederle el espacio para que repitiera sus acostumbrados discursos sin sentido”, señaló el coordinador de la organización en su cuenta de X.

El coordinador Camilo Gómez aseguró
El coordinador Camilo Gómez aseguró que el ministro Juan Carlos Florián se autoinvitó a un evento en Perú - crédito @soycamilogomez/X

En la grabación de las declaraciones de Florián se le escucha quejarse por toda la controversia que surgió en Colombia por su cuestionado nombramiento. Afirmó que la población diversa como la que él representa está siendo víctima de la “policía de género”. Sin embargo, reconoció que la suspensión temporal de su titularidad de la cartera, ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se debió a que, en ese momento, se estaba incurriendo en una violación de la Ley 581 de 2000 (Ley de Cuotas), que establece que al menos el 50% de los cargos de máximo nivel decisorio deben ser ocupados por mujeres.

¿Sí entienden lo que está pasando entre nosotras? Está pasando muchísimo. Hay una policía de género entre nosotras. Yo fui suspendida la semana pasada porque no se cumplía con mi nombramiento la ley de paridad de género, la cuota de género en mi país”, señaló.

Para entonces, el ministro argumentó que era una “marica” y que se refiere a sí mismo en femenino por eso. En ese sentido, su nombramiento estaría justificado.

¿“M” de “marica” y no de masculino?: la explicación de Florián

En el evento, reafirmó su postura, indicando que en su documento de identidad colombiano aparece una M en la sección de sexo porque, a su juicio, hace referencia a su identidad “marica” y no al masculino. “Resulta que yo tengo la “M” en mi cédula, en mi documento de identificación, y dije: yo no la voy a cambiar porque yo tengo la “M” de marica. ¿Para qué la voy a cambiar? Y efectivamente, me suspendieron. Tuve que renunciar. Me volvieron a posesionar el domingo pasado como ministra para la Igualdad”, detalló.

Juan Carlos Florián afirmó que
Juan Carlos Florián afirmó que la M en su cédula representa la palabra marica - crédito Colprensa

No obstante, en las cédulas de ciudadanía colombianas solo hay cuatro opciones para la sección de sexo: femenino (F), masculino (M), No Binario (NB) y Trans o Travesti (T). En ese sentido, la “M” de “marica” en el documento no está estandarizada oficialmente.

Florián indicó que sigue refiriéndose a sí mismo en femenino porque es una “marica” y una persona y advirtió que se están dando discusiones al respecto que están afectando a la población debido a que, desde su perspectiva, se está dando paso al machismo. Insistió en la necesidad de no caer en la discriminación y de no impedir que otras personas se expresen con libertad.

Las que vivimos con VIH, las que hemos sido putas. Las que nos da vergüenza, nos avergonzamos de donde venimos. Y que donde vamos, estamos mandando la parada, estamos dando línea, porque el mundo ahora es de las diversidades y de las diversidades humanas”, añadió.

Al finalizar, cuestionó el hecho de que nunca se le hubiera invitado el evento. “Ahora sí me van a invitar”, dijo entre risas.

Temas Relacionados

Juan Carlos FloriánMaricaMinisterio de IgualdadPerúMasculinoSexo en la cédulaColombia-Noticias

Más Noticias

Los hijos de Gustavo Petro y Verónica Alcocer también se quedarían sin visa americana: esta es la razón

De acuerdo con Leszli Kálli, excandidata al Senado, existen motivos específicos que pueden desencadenar la revocatoria de una visa y que cuando la causa está relacionada con cuestiones de seguridad, la revocación se hace extensiva a todo el grupo familiar beneficiario

Los hijos de Gustavo Petro

ExFarc y víctimas se reunieron para dar inicio al cumplimiento de la primera sentencia por secuestros

El primer encuentro para definir el diseño y ejecución de la sanciones restaurativas, contó con el acompañamiento de entidades del Estado y la ONU

ExFarc y víctimas se reunieron

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Durante una misión de control territorial, el uniformado Jhon Miranda Ramírez sufrió lesiones fatales al activar el explosivo. Las autoridades interpondrán las denuncias correspondientes

Ejército lamentó la muerte de

Aranceles de Trump provocan avalancha de café brasileño en Colombia y alarma a cafeteros, así está el panorama

Las importaciones desde Brasil crecieron 578% en agosto, generando temor por mezclas que puedan afectar la credibilidad del sello “100% colombiano”

Aranceles de Trump provocan avalancha

Escuela de fútbol de Elkin Murillo en Quindio fue víctima de un incendio: hay denuncias por el uso del predio

El siniestro en la cancha ubicada en el municipio de Filandia desató señalamientos cruzados y tensiones entre el gobierno local y el exfutbolista por el uso del terreno

Escuela de fútbol de Elkin
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Carmen Villalobos preocupó a sus

Carmen Villalobos preocupó a sus seguidores al mostrar heridas en su rostro y cuerpo

Kendrick Lamar estuvo en la Artbo en Bogotá: fans compartieron imágenes en redes sociales

Marcela Reyes se aferra a la fe en medio de señalamientos por crimen de B King: “Mi verdad no necesita defensa porque tu papá Dios lo sabes todo”

Don Jediondo anunció que obtuvo la residencia en los Estados Unidos: “Fue un pedido del doctor Trump”

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia 2025′ afronta su última prueba antes de la coronación este 27 de septiembre

Deportes

Tulio Gómez se pronunció sobre

Tulio Gómez se pronunció sobre la sanción de Rodrigo Holgado sin jugar por un año: tomaría dura decisión en América

Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: formaciones confirmadas en el estadio Atanasio Girardot

Escuela de fútbol de Elkin Murillo en Quindio fue víctima de un incendio: hay denuncias por el uso del predio

Duro golpe para James Rodríguez en León: Eduardo Berizzo lo dejó a su suerte en la Liga MX por su renuncia

Atlético Nacional habría tomado una decisión sobre la continuidad de Diego Arias como técnico interino: esto pasó