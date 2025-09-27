Juan Carlos Florián se habría autoinvitado a un evento en Perú; allí aseguró que la “M” en su cédula es de “marica” y no de “masculino”

El ministro aseguró que se nombra en femenino porque es una marica y una persona - crédito Redes sociales/X

El ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián, sigue generando controversia. Luego de que su llegada al cargo fuera criticada porque incumplía con la Ley de Cuotas y de que fuera suspendido y posteriormente reintegrado como jefe de la cartera, el ministro reapareció en un escenario público internacional.

En redes sociales fue divulgada una grabación que muestra la participación de Florián en un evento llevado a cabo en Lima, Perú, al que, al parecer, no fue invitado. Se trata del VII Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTIQ+ de las Américas y el Caribe, que se desarrolló entre el 24 y 26 de septiembre en la capital peruana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ministro Juan Carlos Florián logró liderar la cartera luego de que fuera criticado por no cumplir la Ley de Cuotas - crédito @MinIgualdad_Col/X

De acuerdo con Camilo Gómez Cárdenas, coordinador nacional de VerdES A Colores, una organización activista por los derechos Lgbt+ en Colombia, que está ligada el partido político Alianza Verde, el funcionario llegó al evento sin haber recibido una invitación formal y tomó la palabra, pese a que no le había sido otorgada de manera oficial.

“Se autoinvitó, viajó hasta Lima y exigió que le dieran la palabra. Como no logró entrar en la agenda, terminó saboteando a la congresista anfitriona, quien tuvo que cederle el espacio para que repitiera sus acostumbrados discursos sin sentido”, señaló el coordinador de la organización en su cuenta de X.

El coordinador Camilo Gómez aseguró que el ministro Juan Carlos Florián se autoinvitó a un evento en Perú - crédito @soycamilogomez/X

En la grabación de las declaraciones de Florián se le escucha quejarse por toda la controversia que surgió en Colombia por su cuestionado nombramiento. Afirmó que la población diversa como la que él representa está siendo víctima de la “policía de género”. Sin embargo, reconoció que la suspensión temporal de su titularidad de la cartera, ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se debió a que, en ese momento, se estaba incurriendo en una violación de la Ley 581 de 2000 (Ley de Cuotas), que establece que al menos el 50% de los cargos de máximo nivel decisorio deben ser ocupados por mujeres.

“¿Sí entienden lo que está pasando entre nosotras? Está pasando muchísimo. Hay una policía de género entre nosotras. Yo fui suspendida la semana pasada porque no se cumplía con mi nombramiento la ley de paridad de género, la cuota de género en mi país”, señaló.

Para entonces, el ministro argumentó que era una “marica” y que se refiere a sí mismo en femenino por eso. En ese sentido, su nombramiento estaría justificado.

¿“M” de “marica” y no de masculino?: la explicación de Florián

En el evento, reafirmó su postura, indicando que en su documento de identidad colombiano aparece una M en la sección de sexo porque, a su juicio, hace referencia a su identidad “marica” y no al masculino. “Resulta que yo tengo la “M” en mi cédula, en mi documento de identificación, y dije: yo no la voy a cambiar porque yo tengo la “M” de marica. ¿Para qué la voy a cambiar? Y efectivamente, me suspendieron. Tuve que renunciar. Me volvieron a posesionar el domingo pasado como ministra para la Igualdad”, detalló.

Juan Carlos Florián afirmó que la M en su cédula representa la palabra marica - crédito Colprensa

No obstante, en las cédulas de ciudadanía colombianas solo hay cuatro opciones para la sección de sexo: femenino (F), masculino (M), No Binario (NB) y Trans o Travesti (T). En ese sentido, la “M” de “marica” en el documento no está estandarizada oficialmente.

Florián indicó que sigue refiriéndose a sí mismo en femenino porque es una “marica” y una persona y advirtió que se están dando discusiones al respecto que están afectando a la población debido a que, desde su perspectiva, se está dando paso al machismo. Insistió en la necesidad de no caer en la discriminación y de no impedir que otras personas se expresen con libertad.

“Las que vivimos con VIH, las que hemos sido putas. Las que nos da vergüenza, nos avergonzamos de donde venimos. Y que donde vamos, estamos mandando la parada, estamos dando línea, porque el mundo ahora es de las diversidades y de las diversidades humanas”, añadió.

Al finalizar, cuestionó el hecho de que nunca se le hubiera invitado el evento. “Ahora sí me van a invitar”, dijo entre risas.