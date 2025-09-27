Don Jediondo anunció que obtuvo la residencia en los Estados Unidos: “Fue un pedido del doctor Trump”

A través de sus redes sociales, el humorista compartió la noticia - crédito @donjediondo/Instagram

Pedro González, más conocido como “Don Jediondo”, sorprendió a sus seguidores al compartir, visiblemente contento, la noticia de que le fue aprobada la residencia en los Estados Unidos.

Según comentó en un video publicado en su cuenta de Instagram, el humorista concretó este logro gracias a sus constantes viajes, así como por los negocios y emprendimientos en los que ha participado en el país norteamericano a lo largo de los años.

“Es una grata noticia. De todo corazón, en primer lugar, gracias a Dios, gracias a ustedes, los seguidores de las redes sociales de Instagram, gracias a los siguientes de Caracol Radio, gracias a los televidentes de Caracol Televisión, a todos. Quiero compartirles en medio de tanta turbulencia y tanta noticia que me acaban de aprobar la residencia en los Estados Unidos“, dijo González, mientras interpretaba su clásico personaje.

En la misma grabación, “Don Jediondo” se anticipó a la posible inquietud de si eso significaba que abandonaría el país y se radicaría en Estados Unidos. Medio en broma, medio en serio, el comediante expresó:

“‘Ay, este viejo marica se va’. No, yo no me voy a ir, no se preocupen. Fue un pedido del doctor Trump que me dijo: ‘Necesito a Don Jediondo en Estados Unidos’“, indicó a modo de broma. Posteriormente explicó que su intención no era abandonar Colombia. ”Gracias a Dios y a mi trabajo, yo he conocido más de 50 países, unos 52, y todos muy lindos, pero sigo pensando que el mejor vividero es nuestra querida Colombia, y quiero seguir aquí y ustedes también que sigan aquí“, afirmó.

Para rematar, el humorista y locutor se despidió con las palabras “God bless America. God bless Colombia, viejos corrompidos (risas). See you later”.

Así se produjo la liquidación de la cadena de restaurantes de Don Jediondo

La noticia de su residencia en los Estados Unidos se conoció meses después de que el humorista de Sábados Felices anunciara la quiebra de su cadena de restaurantes Don Jediondo Sopitas y Parrilla, luego de que la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) comunicara el pasado 26 de agosto que la decisión se tomó debido a incumplimientos reiterados en los compromisos asumidos por la compañía durante el proceso de salvamento.

La autoridad supervisora detalló que la empresa dejó de cumplir con pagos esenciales, entre ellos los correspondientes a impuestos, seguridad social y gastos administrativos. Estos compromisos formaban parte de las condiciones establecidas para la reorganización, cuyo objetivo era evitar la liquidación y permitir la continuidad operativa de la cadena.

La Supersociedades destacó que la persistencia en el incumplimiento de estas obligaciones condujo de manera directa a la apertura del proceso de liquidación judicial.

Billy Escobar, superintendente de Sociedades, utilizó dicho caso para ilustrar las consecuencias de una gestión administrativa inadecuada y la ausencia de buenas prácticas de gobierno corporativo.

“El mismo dueño de don Jediondo, que nosotros lo queremos mucho, lo primero que ha reconocido es que en la Superintendencia de Sociedades lo acompañamos, lo orientamos, lo quisimos apoyar”, expresó el funcionario. “Él mismo reconoce que tuvieron varios pecados de mala administración, de mal gobierno, no de mala fe, pero que si seguramente hubieran aplicado los correctivos y hubieran tenido un buen gobierno corporativo, no les hubiera pasado lo que les pasó“.

La cadena, compuesta por 33 establecimientos distribuidos en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, se encuentra bajo proceso de liquidación judicial producto de las deudas que, de acuerdo con Supersociedades, superan los $25.000 millones en compromisos fiscales, pagos de seguridad social y obligaciones administrativas.

Tras anunciar la inminente liquidación judicial del negocio, el reconocido humorista acudió a sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción y una petición explícita de apoyo a la ciudadanía.

“Mientras la llama esté viva y el fogón esté encendido hay esperanza. Esperanza de que doña María, don Jairo, doña Rosita, nuestros trabajadores y trabajadoras sigan recibiendo el sueldo”, manifestó entre lágrimas.