Alerta por menor de edad que habría caído en el humedal La Vaca en Bogotá: Bomberos lo buscan

Las imágenes que circulan del lugar documentan la presencia activa de rescatistas, mostrando a las autoridades equipadas con trajes impermeables y herramientas especializadas en salvamento acuático

David Garzón

Por David Garzón

Los organismos de socorro han
Los organismos de socorro han delimitado una franja de seguridad para evitar el acercamiento de curiosos, priorizando así el trabajo sin interrupciones - crédito Secretaría de Ambiente

La intensa movilización de los equipos de emergencia en las inmediaciones del humedal La Vaca ha generado preocupación entre los habitantes del barrio Amparo en Bogotá.

El despliegue responde a la desaparición de un menor que, según las autoridades, cayó en uno de los sectores del humedal. Unidades de Bomberos Bogotá encabezan la operación, recibiendo el respaldo de los miembros del Equipo Especializado de Salvamento en tareas de búsqueda específicas tanto en la superficie como en las zonas más profundas del humedal.

Alrededor del área trabajan funcionarios de la Secretaría de Salud y agentes de la Policía Nacional, que coordinan esfuerzos para salvaguardar la vida del menor. La estrategia implementada contempla el uso de botes de rescate que se desplazan sobre el cuerpo de agua. Desde la orilla, otros rescatistas participan intensamente en la supervisión y comunicación permanente, asegurando la correcta distribución de los recursos designados al operativo.

Autoridades al rescate

La estrategia implementada contempla el
La estrategia implementada contempla el uso de botes de rescate que se desplazan sobre el cuerpo de agua - crédito gatonoticiasbogota/Instagram

Las imágenes que circulan del lugar documentan la presencia activa de rescatistas, mostrando a las autoridades equipadas con trajes impermeables y herramientas especializadas en salvamento acuático. Los organismos de socorro han delimitado una franja de seguridad para evitar el acercamiento de curiosos, priorizando así el trabajo sin interrupciones y manteniendo controladas las condiciones en un ambiente de evidente tensión.

Hay que resaltar, que el papel de la Secretaría de Salud resulta crucial, ya que el personal de esta área permanece preparado para atender cualquier eventualidad una vez que el menor sea localizado. Mientras tanto, los paramédicos mantienen equipos médicos listos y puntos de atención inmediata cercanos al punto de intervención. La Policía Nacional, a su vez, colabora con la seguridad perimetral y brinda apoyo en la gestión del flujo de personas y tránsito, evitando aglomeraciones y potenciales riesgos asociados al operativo en desarrollo.

En desarrollo...

