Colombia

Madre de B King conmueve con sentido mensaje después de la muerte del cantante en México: “Te amaré hasta la eternidad”

La madre y hermana del cantante asesinado han expresado su dolor en redes sociales donde varios internautas se han conmovido con su dolor y se han unido con mensajes de aliento

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La madre del cantante urbano
La madre del cantante urbano compartió un sentido mensaje para despedir a su hijo - crédito @bkingoficial/ Instagram

La noticia del fallecimiento de Byron Sánchez, conocido como B King, generó consternación en el ambiente artístico latinoamericano tras la confirmación oficial de su muerte junto al DJ Jorge Luis Herrera (Regio Clownn) en México.

Las autoridades mexicanas informaron que los cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre, un día después de que ambos fueran reportados como desaparecidos el 16 de septiembre, después de la llegada de B King a ese país por compromisos laborales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El impacto de este hallazgo movilizó a la familia y al entorno del cantante, quienes habían solicitado ayuda pública para encontrarlo con vida.

Después de la desaparición, la madre de B King y su hermana, Stefania Agudelo, iniciaron campañas en redes sociales para obtener información sobre el paradero del artista.

La mamá del cantante compartió
La mamá del cantante compartió una fotografía junto a un mensaje con el que lamentó la muerte de su hijo - crédito @bkingoficial/Instagram

La familia se sostuvo en la fe mientras crecía la preocupación por la falta de noticias. Stefania relató que la última comunicación de B King estuvo marcada por referencias al amor y la unión familiar, lo que dio fortaleza a sus allegados en el inicio de la búsqueda.

Luego de la confirmación de la muerte, el círculo familiar afrontó la noticia con mensajes de despedida y profundo dolor.

La mamá de B King expresó su tristeza mediante una imagen y un mensaje publicado en una historia de Instagram, donde se observa al cantante con una camiseta blanca, los brazos abiertos y el rostro sonriente, rodeado de naturaleza. En ese espacio, su madre escribió: “Te amaré hasta la eternidad, vida de mi vida. Sé que Dios te tiene en sus brazos”, mensaje que conmovió a los internautas que han seguido la muerte del cantante.

La declaración se difundió junto a muestras de afecto al artista y homenajes póstumos.

La madre del asesinado artista
La madre del asesinado artista colombiano compartió un mensaje de despedida que conmovió a los internautas - crédito @nanasc04/ Instagram

El apoyo recibido ha acompañado el proceso de despedida, mientras seguidores y figuras del ambiente musical han manifestado condolencias y recuerdos de B King.

Las autoridades continúan con los procedimientos oficiales en México, mientras la familia solicita privacidad y tiempo para sobrellevar la pérdida, encontrando sostén en sus creencias frente a la tragedia.

Hermana de B King revela mensaje espiritual recibido por su madre

Desde Medellín, ciudad de origen de la familia del cantante, Stefanía Agudelo, hermana de B King, expresó gratitud por la solidaridad recibida en los momentos de incertidumbre.

Señaló: “Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que nos acompañaron en estos días tan difíciles, que con sus oraciones, mensajes y apoyo estuvieron con mi mamá y conmigo”. La publicación incluyó un reconocimiento al acompañamiento emocional y material prestado en la búsqueda.

Hermana de B King habría
Hermana de B King habría dejado mensaje confuso sobre las amenazas al cantante - crédito @stefania_agudeloo/IG

Stefanía Agudelo también relató una experiencia espiritual vivida durante la oración familiar, en la que su madre habría recibido un mensaje del propio artista. La hermana afirmó que ese contacto simboliza el deseo de B King para sus allegados: “Que no haya rencor, que aprendamos a unirnos más como familia y como seres humanos, que vivamos en paz y recordemos que este mundo necesita mucho amor”. Este testimonio fue compartido como un llamado a la unidad y la armonía, reflejando la influencia social del artista en vida.

La trascendencia del caso alcanzó el plano diplomático cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó formalmente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, avanzar en el esclarecimiento del doble homicidio. La cancillería colombiana permanece en contacto directo con las autoridades mexicanas y exige resultados en la investigación, mientras los allegados de Regio Clownn también pidieron respeto y justicia.

En el mensaje de despedida, Stefanía Agudelo transmitió un homenaje cargado de esperanza al subrayar: “Ese será el legado de Byron. Nada nos lo podrá devolver físicamente, pero su amor y esencia siempre estarán presentes. Hoy lo recordamos con gratitud, con fe y con la certeza de que algún día volveremos a encontrarnos”.

La hermana del cantante aseguró
La hermana del cantante aseguró que B King se comunicó espiritualmente con su mamá - crédito @stefania_agudeloo/IG

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México informó sobre la identificación de los cuerpos con la participación de familiares y la aplicación de técnicas científicas. Hasta ahora, los motivos y responsables del doble asesinato permanecen sin esclarecer y las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación. El proceso judicial sigue su curso mientras el ambiente musical y los familiares de los artistas piden memoria, respeto y el cese de especulaciones públicas sobre lo sucedido.

Temas Relacionados

B KingMadre de B KingAsesinato B KingMuerte de B KingRegio ClownnColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Resultados de la Loteria de Bogotá hoy 25 de septiembre, reviselos aqui

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de Bogotá y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Loteria de

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Con la presencia de Luis Díaz en el más veces campeón de Alemania, el equipo de Vincent Kompany quiere seguir con su buena racha

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Cuántos salarios mínimos se requieren en Colombia para comprar el Samsung Galaxy S25 Ultra

Con un precio que supera los dos salarios mínimos mensuales legales, el Samsung Galaxy S25 Ultra se posiciona como un equipo exclusivo en el contexto colombiano sin sacrificar innovaciones técnicas ni capacidades fotográficas de última generación

Cuántos salarios mínimos se requieren

Efemérides: los acontecimientos más importantes del 26 de septiembre

Este lunes se cumplen ocho años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, México

Efemérides: los acontecimientos más importantes

Hospital de San José de Bogotá dejará de atender a pacientes de la Nueva EPS a partir del 1 de diciembre: cuál es la razón

La Sociedad de Cirugía de Bogotá anunció el fin de su acuerdo con la aseguradora, por deudas acumuladas y falta de interlocución, lo que obligará a la reubicación de pacientes a partir de diciembre de 2025

Hospital de San José de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fundación Ideas para la Paz

Fundación Ideas para la Paz aclaró información sobre artículo de The Economist por mapas con presencia de grupos armados en Colombia imprecisa

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

ENTRETENIMIENTO

Natti Natasha hizo la revelación

Natti Natasha hizo la revelación del sexo de su segundo bebé en los premios Juventud: así fue la reacción de Marc Anthony en vivo

María Fernanda Aristizábal se casa: la ex señorita Colombia compartió las fotos de su pedida de mano

Las 10 de canciones más escuchadas en Spotify Colombia este día

Manuel Turizo se sumó a Sofía Vergara en el último episodio de ‘America’s Got Talent’: “Más colombianos que una yuca con suero”

Nicolás Montero es el nuevo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’: así fue el reto de eliminación

Deportes

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Nacional vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico del fútbol colombiano por la fecha 13 de la Liga BetPlay

Luis Díaz busca otro partido estelar en la Bundesliga: hora y dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Escándalo en Fenerbahce con Jhon Jáder Durán: denuncian pagos “por debajo de la mesa” y poca claridad con su lesión

Así fue la inesperada expulsión de Juan Guillermo Cuadrado con Pisa, en un partido de la copa de Italia: lanzó reclamo al árbitro desde lejos