Madre de B King conmueve con sentido mensaje después de la muerte del cantante en México: “Te amaré hasta la eternidad”

La madre del cantante urbano compartió un sentido mensaje para despedir a su hijo - crédito @bkingoficial/ Instagram

La noticia del fallecimiento de Byron Sánchez, conocido como B King, generó consternación en el ambiente artístico latinoamericano tras la confirmación oficial de su muerte junto al DJ Jorge Luis Herrera (Regio Clownn) en México.

Las autoridades mexicanas informaron que los cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre, un día después de que ambos fueran reportados como desaparecidos el 16 de septiembre, después de la llegada de B King a ese país por compromisos laborales.

El impacto de este hallazgo movilizó a la familia y al entorno del cantante, quienes habían solicitado ayuda pública para encontrarlo con vida.

Después de la desaparición, la madre de B King y su hermana, Stefania Agudelo, iniciaron campañas en redes sociales para obtener información sobre el paradero del artista.

La mamá del cantante compartió una fotografía junto a un mensaje con el que lamentó la muerte de su hijo - crédito @bkingoficial/Instagram

La familia se sostuvo en la fe mientras crecía la preocupación por la falta de noticias. Stefania relató que la última comunicación de B King estuvo marcada por referencias al amor y la unión familiar, lo que dio fortaleza a sus allegados en el inicio de la búsqueda.

Luego de la confirmación de la muerte, el círculo familiar afrontó la noticia con mensajes de despedida y profundo dolor.

La mamá de B King expresó su tristeza mediante una imagen y un mensaje publicado en una historia de Instagram, donde se observa al cantante con una camiseta blanca, los brazos abiertos y el rostro sonriente, rodeado de naturaleza. En ese espacio, su madre escribió: “Te amaré hasta la eternidad, vida de mi vida. Sé que Dios te tiene en sus brazos”, mensaje que conmovió a los internautas que han seguido la muerte del cantante.

La declaración se difundió junto a muestras de afecto al artista y homenajes póstumos.

La madre del asesinado artista colombiano compartió un mensaje de despedida que conmovió a los internautas - crédito @nanasc04/ Instagram

El apoyo recibido ha acompañado el proceso de despedida, mientras seguidores y figuras del ambiente musical han manifestado condolencias y recuerdos de B King.

Las autoridades continúan con los procedimientos oficiales en México, mientras la familia solicita privacidad y tiempo para sobrellevar la pérdida, encontrando sostén en sus creencias frente a la tragedia.

Hermana de B King revela mensaje espiritual recibido por su madre

Desde Medellín, ciudad de origen de la familia del cantante, Stefanía Agudelo, hermana de B King, expresó gratitud por la solidaridad recibida en los momentos de incertidumbre.

Señaló: “Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que nos acompañaron en estos días tan difíciles, que con sus oraciones, mensajes y apoyo estuvieron con mi mamá y conmigo”. La publicación incluyó un reconocimiento al acompañamiento emocional y material prestado en la búsqueda.

Hermana de B King habría dejado mensaje confuso sobre las amenazas al cantante - crédito @stefania_agudeloo/IG

Stefanía Agudelo también relató una experiencia espiritual vivida durante la oración familiar, en la que su madre habría recibido un mensaje del propio artista. La hermana afirmó que ese contacto simboliza el deseo de B King para sus allegados: “Que no haya rencor, que aprendamos a unirnos más como familia y como seres humanos, que vivamos en paz y recordemos que este mundo necesita mucho amor”. Este testimonio fue compartido como un llamado a la unidad y la armonía, reflejando la influencia social del artista en vida.

La trascendencia del caso alcanzó el plano diplomático cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó formalmente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, avanzar en el esclarecimiento del doble homicidio. La cancillería colombiana permanece en contacto directo con las autoridades mexicanas y exige resultados en la investigación, mientras los allegados de Regio Clownn también pidieron respeto y justicia.

En el mensaje de despedida, Stefanía Agudelo transmitió un homenaje cargado de esperanza al subrayar: “Ese será el legado de Byron. Nada nos lo podrá devolver físicamente, pero su amor y esencia siempre estarán presentes. Hoy lo recordamos con gratitud, con fe y con la certeza de que algún día volveremos a encontrarnos”.

La hermana del cantante aseguró que B King se comunicó espiritualmente con su mamá - crédito @stefania_agudeloo/IG

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México informó sobre la identificación de los cuerpos con la participación de familiares y la aplicación de técnicas científicas. Hasta ahora, los motivos y responsables del doble asesinato permanecen sin esclarecer y las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación. El proceso judicial sigue su curso mientras el ambiente musical y los familiares de los artistas piden memoria, respeto y el cese de especulaciones públicas sobre lo sucedido.