Colombia

Ignoró a los peatones y condujo por zona exclusiva en Bogotá: la descarada maniobra de un taxista quedó en video

El hecho, en el que no se identificó al conductor ni la ubicación exacta, muestra cómo el vehículo invade una zona destinada a la circulación no motorizada, ignorando la seguridad de quienes transitaban por allí

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
El taxista recorrió varios metros por la concurrida vía peatonal - crédito @JD_Quinteror/X

Un video que muestra a un taxista circulando varios metros por una vía peatonal y ciclorruta en Bogotá desató una ola de indignación entre los habitantes de la ciudad.

Las imágenes, conocidas la mañana del jueves 25 de septiembre, exhiben al conductor del taxi desplazándose por un espacio reservado exclusivamente para peatones y ciclistas, a pesar de la presencia de numerosas personas en el lugar. La difusión del material en redes sociales provocó una rápida viralización y reavivó el debate sobre la movilidad y el respeto a las normas de tránsito en la capital colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho, en el que no se identificó al conductor ni la ubicación exacta, muestra cómo el vehículo invade una zona destinada a la circulación no motorizada, ignorando la seguridad de quienes transitaban por allí.

Video de taxista circulando por
Video de taxista circulando por vía peatonal y ciclorruta en Bogotá generó indignación ciudadana - crédito Colprensa

Testigos y usuarios de redes sociales expresaron su molestia ante la actitud del taxista, señalando la falta de consideración y el riesgo generado para peatones y ciclistas. Los comentarios en plataformas digitales reflejaron una frustración generalizada frente a este tipo de comportamientos, que muchos consideran habituales en la ciudad.

“La gente perdió el respeto por las normas y leyes; la ética y la moralidad ya no son necesarias. Aquí prima la ley del más fuerte, la ley de hacer lo que me dé la gana y que nada pase. Quienes promovieron eso son los mismos políticos con el ‘usted no sabe quién soy yo’”.“La ciudad está a la deriva, completamente desordenada en movilidad. La Secretaría brilla por su ausencia. Motociclistas, ciclistas, taxis... hacen lo que quieren. @CarlosFGalan, dormido en los laureles...”.“Luego salen a bloquear a Bogotá pidiendo que Tránsito no los moleste (sic)”: estas fueron algunas de las reacciones al respecto.

Pero la reacción política no tardó en llegar. El concejal Juan David Quintero se pronunció públicamente sobre el caso, cuestionando la conducta del conductor y la capacidad de las autoridades locales para imponer sanciones ejemplares.

Quintero propuso la necesidad de establecer medidas más severas, como la suspensión de la licencia de conducir para quienes incurran en este tipo de infracciones. Además, criticó la dependencia de Bogotá respecto al Congreso de la República para la aprobación de normas que permitan actuar con mayor autonomía en materia de movilidad y seguridad vial.

Imágenes muestran a conductor de
Imágenes muestran a conductor de taxi invadiendo espacio exclusivo para peatones y ciclistas en Bogotá -crédito @SectorMovilidad / X

“¿Qué le pasa por la cabeza a este taxista para invadir una vía absolutamente peatonal y ciclorruta? Si tuviéramos autonomía en Bogotá propondría una norma para quitarle el pase a este conductor. Tristemente dependemos del “súper operante” Congreso de la República”, indicó puntualmente la publicación del cabildante.

Crisis de movilidad y cultura vial en Bogotá

Este episodio se inscribe en un contexto más amplio de crisis de movilidad en Bogotá. La ciudad enfrenta una congestión vehicular crónica, atribuida a una infraestructura vial insuficiente, el crecimiento acelerado del parque automotor y el mal estado de algunas vías.

La proliferación de obras simultáneas y desvíos agrava la situación y obliga a muchos ciudadanos a recurrir a vehículos particulares. A estos factores se suma la ausencia de una cultura vial sólida, donde el irrespeto a las señales de tránsito y la imprudencia de algunos conductores contribuyen al caos diario en las calles.

El caso del taxista que invadió la ciclorruta mantiene el debate público sobre la convivencia en el espacio urbano y la necesidad de fortalecer la autoridad para garantizar el cumplimiento de las normas. Ciudadanos y líderes locales coinciden en que la solución requiere tanto mejoras estructurales como un cambio profundo en la actitud de quienes comparten la vía.

Crisis de movilidad en Bogotá
Crisis de movilidad en Bogotá se agrava por congestión, obras y falta de cultura vial - crédito Colprensa

En medio de la controversia, la discusión sobre la autonomía de Bogotá para regular y sancionar este tipo de conductas cobra fuerza, mientras persiste la demanda ciudadana de acciones concretas que permitan recuperar la seguridad y el orden en la movilidad urbana.

Temas Relacionados

Movilidad en BogotáCultura vialJuan David QuinteroTaxistas en BogotáCiclorrutasZona peatonalBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá a un nuevo participante en el reto de eliminación del 25 de septiembre

Tras un reto de salvación con un giro inesperado, cinco participantes están en riesgo de despedirse de la competencia

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá

Este es el ‘ranking’ de los congresistas mejor valorados por la opinión pública: la derecha se mantiene ante la escalada del progresismo

El liderazgo legislativo en Colombia, según quienes influyen en la agenda pública, muestra una clara inclinación hacia figuras con discursos firmes, agendas sociales activas y una presencia consistente en los debates nacionales

Este es el ‘ranking’ de

Salud en Colombia: así se repartieron los $60 billones que giró la Adres en 2025

En los primeros ocho meses del año, la entidad destinó recursos al régimen subsidiado, contributivo, licencias de maternidad y paternidad, fallos de tutela y hospitales a través del giro directo

Salud en Colombia: así se

Así fue la inesperada expulsión de Juan Guillermo Cuadrado con Pisa, en un partido de la copa de Italia: lanzó reclamo al árbitro desde lejos

El futbolista colombiano vio la tarjeta roja en el segundo tiempo del partido que jugaba con su club ante Torino, cuyo resultado final agudizó la crisis del equipo dirigido por Alberto Gilardino

Así fue la inesperada expulsión

Un colombiano hizo historia para la Liga de Quito: así fue como Jeison Medina eliminó a São Paulo en la Copa Libertadores

El delantero fue la figura en el compromiso de vuelta, en el que se definió la serie en el estadio Morumbi por una amplia diferencia en el marcador global y los ecuatorianos llegaron a las semifinales

Un colombiano hizo historia para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Baleado y con signos de

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá a un nuevo participante en el reto de eliminación del 25 de septiembre

Yana Karpova se sometió a un nuevo retoque estético y compartió el proceso con sus seguidores: “Espero aceptar la nueva versión de mí”

Valentina Taguado confesó haber estado en una intensa fiesta con uno de los jurados de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

Vibarco es el compositor colombiano con más nominaciones a los Latin Grammy 2025: “Ahora la brújula para mí es tratar de disfrutarlo”

Yeferson Cossio acusó a Jenn Muriel de llevarse a sus perros tras la ruptura: desató polémica en redes sociales

Deportes

Así fue la inesperada expulsión

Así fue la inesperada expulsión de Juan Guillermo Cuadrado con Pisa, en un partido de la copa de Italia: lanzó reclamo al árbitro desde lejos

Un colombiano hizo historia para la Liga de Quito: así fue como Jeison Medina eliminó a São Paulo en la Copa Libertadores

Leonel Álvarez suena para dirigir a Atlético Nacional: “Hoy estamos acá; mañana, no”

Jorge Bava se despidió de Independiente Santa Fe tras su polémica salida: “Venir aquí fue un regalo de vida”

Estos serían los candidatos para técnico de Santa Fe: dos ya conquistaron la Liga BetPlay