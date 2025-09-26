Giro en el caso B King y DJ Regio Clown: capturaron a modelo que los acompañaba y que estaría involucrada en el crimen

Videos y publicaciones en redes sociales impulsaron rumores de romance entre el artista colombiano y la actriz, reconocida también por su actividad en plataformas digitales - crédito @soyangiemilleroficial_/ Instagram

Luego de que los promotores, familiares y otros allegados de los colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, más conocidos como B King y DJ Regio Clown, denunciaron la desaparición de ambos músicos tras perder contacto después de una presentación en México, las autoridades mexicanas comenzaron una búsqueda que terminó jornadas más tarde.

Los artistas colombianos fueron encontrados sin vida, con muestras de tortura y un mensaje que exponía una presunta venganza en su contra, por la que se ha asociado a estructuras criminales en México.

De la misma forma, se denunció la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller, que había sido vista en diferentes publicaciones junto a B King y se especulaba tenía una relación sentimental con el colombiano.

Sin embargo, horas más tarde, las autoridades en México confirmaron que la creadora de contenido no está desaparecida, sino que fue capturada por su presunta participación en el doble asesinato de los colombianos.

La noticia fue confirmada por la Fiscalía General de México, que mencionó la captura que es parte de los procesos de investigación por el doble homicidio de los artistas cafeteros.

En el informe oficial se destacó que la venezolana fue capturada en el municipio de Tlalnepantla de Baz, en la colonia Valle de Los Pinos, cerca al estado de México.

Ahora, Miller deberá testificar sobre todo lo relacionado con el caso, puesto que es la última persona que vio con vida a B King y DJ Regio. En el registro nacional de detenciones se destaca que la modelo está bajo arresto desde el 23 de septiembre.

Las autoridades en México describieron a la modelo por su estatura de 1,63 centímetros, tez blanca, cabello largo teñido de rubio y un tatuaje en la muñeca derecha.

En este registro, la modelo es mencionada por su nombre de pila, que es Angélica Yetsey Torrini León, y no por el sobrenombre que utiliza en redes sociales, que es Angie Miller.

Cabe recordar que B King, de 31 años, y DJ Regio Clown, de 35, desaparecieron el 16 de septiembre. Días después, sus cuerpos fueron hallados desmembrados y dentro de bolsas blancas en el municipio de Cocotitlán.

Angie Miller, que aparece en videos junto a los artistas promocionando dos presentaciones, participó activamente en redes sociales para ubicarlos.

Las investigaciones señalan que los dos artistas colombianos fueron contratados por un hombre identificado como Christopher, conocido como “El Comandante”, que se encargó del traslado de los artistas en un vehículo Mercedes Benz, con el pretexto de una reunión de negocios.

El caso se encuentra bajo investigación, con autoridades avanzando en el seguimiento de posibles responsables y el esclarecimiento de los hechos que rodearon la contratación y el destino final de los dos artistas colombianos.

Cuerpo de B King ya está en Colombia

El 23 de septiembre concluyó el proceso para trasladar el cuerpo de B King a Colombia, el cual se llevó a cabo bajo medidas de confidencialidad para proteger tanto la seguridad de los restos como la privacidad de la familia.

Los familiares solicitaron asistencia al consulado colombiano en México para facilitar los trámites migratorios y legales. Ese mismo día, recibieron el cuerpo en el Centro de Justicia de Chalco, en el Estado de México.

Posteriormente, se realizaron las gestiones necesarias para el traslado del cuerpo a Colombia, cumpliendo con los procedimientos oficiales requeridos para este tipo de casos, en coordinación con las autoridades mexicanas y el consulado del país cafetero, mientras la investigación por los homicidios continúa en territorio mexicano.