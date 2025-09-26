Concejo de Bogotá había condecorado a exsecretario general Fundación Universitaria San José, que intercedió para que Juliana Guerrero obtuviera título de Contaduría

El exsecretario general de la Fundación San José Luis Carlos Gutiérrez Martínez aseguró que el ayudar a Juliana Guerrero fue una decisión personal y que no involucró a terceros - crédito Diego Cuevas y San José Fundación de Educación Superior/Facebook

Luis Carlos Gutiérrez Martínez, secretario de la Fundación Universitaria San José, fue destituido por esa universidad por dar el aval para entregarle el título de Contadora a Juliana Guerrero, funcionaria del Ministerio del Interior, y postulada para ocupar el viceministerio de Juventudes.

Pero con el escándalo desatado por las acusaciones en su contra, se conoció que Gutiérrez Martínez recibió reconocimiento por parte del Concejo de Bogotá, con la orden civil al mérito José Acevedo y Gómez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El reconocimiento, que fue entregado el 16 de agosto de 2025, fue gestionado por el concejal del partido Alianza Verde, Edward Arias Rubio.

De acuerdo con El Tiempo, el político tuvo conocimiento del exsecretario cuando también se le hizo una distinción al fundador de la Fundación San José, Francisco Pareja: “Al Concejo llegan varias postulaciones de personas para condecorar que pasan por un comité y por 5 concejales quienes evalúan que cumpla los requisitos“, aseguró Arias.