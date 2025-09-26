Colombia

Concejo de Bogotá había condecorado a exsecretario general Fundación Universitaria San José, que intercedió para que Juliana Guerrero obtuviera título de Contaduría

Luis Carlos Gutiérrez Martínez, secretario de la Fundación San José, fue destituido por esa universidad por dar el aval para entregarle el título de Contadora a la candidata al viceministerio de la Juventud

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
El exsecretario general de la
El exsecretario general de la Fundación San José Luis Carlos Gutiérrez Martínez aseguró que el ayudar a Juliana Guerrero fue una decisión personal y que no involucró a terceros - crédito Diego Cuevas y San José Fundación de Educación Superior/Facebook

Luis Carlos Gutiérrez Martínez, secretario de la Fundación Universitaria San José, fue destituido por esa universidad por dar el aval para entregarle el título de Contadora a Juliana Guerrero, funcionaria del Ministerio del Interior, y postulada para ocupar el viceministerio de Juventudes.

Pero con el escándalo desatado por las acusaciones en su contra, se conoció que Gutiérrez Martínez recibió reconocimiento por parte del Concejo de Bogotá, con la orden civil al mérito José Acevedo y Gómez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El reconocimiento, que fue entregado el 16 de agosto de 2025, fue gestionado por el concejal del partido Alianza Verde, Edward Arias Rubio.

De acuerdo con El Tiempo, el político tuvo conocimiento del exsecretario cuando también se le hizo una distinción al fundador de la Fundación San José, Francisco Pareja: “Al Concejo llegan varias postulaciones de personas para condecorar que pasan por un comité y por 5 concejales quienes evalúan que cumpla los requisitos“, aseguró Arias.

Temas Relacionados

Luis Carlos Gutiérrez MartínezCondecoraciónConcejo de BogotáJuliana GuerreroColombia-Noticias

Más Noticias

Nacional vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico del fútbol colombiano por la fecha 13 de la Liga BetPlay

En el partido más destacado de la jornada, el cuadro “Embajador” visita al “Rey de Copas” con la obligación de sumar los tres puntos para acercarse al grupo de los 8

Nacional vs. Millonarios: hora y

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Con la presencia de Luis Díaz en el más veces campeón de Alemania, el equipo de Vincent Kompany quiere seguir con su buena racha

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Juan Fernando Cristo, exministro de Petro, reinicia su vida política e insinúa su adhesión a la carrera presidencial en la lista del Partido Verde

El exministro advierte sobre la división social y política, cuestiona la ausencia de ideas claras en la campaña electoral y anuncia recorridos por el país para escuchar a la ciudadanía para construir consensos

Juan Fernando Cristo, exministro de

Madre de B King conmueve con sentido mensaje después de la muerte del cantante en México: “Te amaré hasta la eternidad”

La madre y hermana del cantante asesinado han expresado su dolor en redes sociales donde varios internautas se han conmovido con su dolor y se han unido con mensajes de aliento

Madre de B King conmueve

El Ministerio de Educación investiga el título profesional de Juliana Guerrero: ministro Rojas afirmó que habrá visita de inspección

La investigación sobre la Fundación San José revela desafíos persistentes en la supervisión de la educación superior y la rendición de cuentas en la administración pública

El Ministerio de Educación investiga
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fundación Ideas para la Paz

Fundación Ideas para la Paz aclaró información sobre artículo de The Economist por mapas con presencia de grupos armados en Colombia imprecisa

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

ENTRETENIMIENTO

Madre de B King conmueve

Madre de B King conmueve con sentido mensaje después de la muerte del cantante en México: “Te amaré hasta la eternidad”

María Fernanda Aristizábal se casa: la ex señorita Colombia compartió las fotos de su pedida de mano

Las 10 de canciones más escuchadas en Spotify Colombia este día

Manuel Turizo se sumó a Sofía Vergara en el último episodio de ‘America’s Got Talent’: “Más colombianos que una yuca con suero”

Nicolás Montero es el nuevo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’: así fue el reto de eliminación

Deportes

Nacional vs. Millonarios: hora y

Nacional vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico del fútbol colombiano por la fecha 13 de la Liga BetPlay

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Luis Díaz busca otro partido estelar en la Bundesliga: hora y dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Escándalo en Fenerbahce con Jhon Jáder Durán: denuncian pagos “por debajo de la mesa” y poca claridad con su lesión

Así fue la inesperada expulsión de Juan Guillermo Cuadrado con Pisa, en un partido de la copa de Italia: lanzó reclamo al árbitro desde lejos