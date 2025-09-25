Colombia

Petro lanzó ácido dardo a Ingrid Betancourt con una fotografía junto a Emmanuel Macron: “Te equivocas, hermana”

La excandidata presidencial hizo fuertes críticas contra el discurso que el jefe de Estado ofreció en la ONU, al señalarlo por respaldar a Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, y por sus supuestos lazos con el narcotráfico

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
Ingrid Betancourt criticó duramente el
Ingrid Betancourt criticó duramente el discurso de Gustavo Petro en la ONU y él respondió con una fotografía - crédito Ingrid Betancourt/Facebook - Presidencia

Una nueva disputa política se encendió entre el presidente Gustavo Petro y la excandidata presidencial Ingrid Betancourt tras un fuerte cruce de mensajes en redes sociales, motivado por las declaraciones del mandatario colombiano durante su intervención en la Asamblea General de la ONU.

Betancourt cuestionó duramente el discurso del jefe de Estado, pues lo acusó de actuar como defensor del dictado venezolano Nicolás Maduro y de tener vínculos con el narcotráfico. Petro, por su parte, respondió con una imagen junto a su homólogo francés Emmanuel Macron y un mensaje directo dirigido a la exsenadora.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Todo comenzó cuando Ingrid Betancourt publicó un mensaje en su cuenta de X durante el discurso del presidente Petro ante la ONU. La excandidata expresó su molestia por el tono del mandatario y su enfoque en los asuntos internacionales, especialmente con relación a Venezuela y a las críticas contra la política antidrogas de Estados Unidos.

La delegación de Estados Unidos
La delegación de Estados Unidos abandonó el recinto mientras Petro pronunciaba fuertes críticas al expresidente Donald Trump y a la estrategia antidrogas - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Ingrid Betancourt acusa a Petro de ser aliado de Nicolás Maduro

Para ella, la intervención del presidente colombiano no representó a Colombia ante los líderes del mundo, sino que fue una acción política en favor del régimen venezolano.

La líder política posteó: “Petro no le habló al mundo, y menos a Trump desde la ONU. Le preparó la defensa a Maduro. Porque cuando caiga Maduro y éste hable desde una cárcel uniformado de naranja, se conocerá cómo Petro fue el presidente de bolsillo del narcotráfico”

“Su salida será decir que los aliados de EEUU son los criminales y él su víctima. Pero, como a Pedrito mentiroso, ya nadie le comerá cuento. Petro también va a caer (sic)”, escribió Betancourt, en su cuenta de X.

Ingrid Betancourt escribió que cuando
Ingrid Betancourt escribió que cuando Nicolás Maduro cayera y declare desde la cárcel, se sabrá que Gustavo Petro fue su aliado - crédito @IBetancourtCol/X

Petro responde con una foto junto a Emmanuel Macron

Pero fue la respuesta del presidente colombiano a Betancourt la que desvió el foco de la controversia internacional hacia el plano interno. Desde su cuenta personal, el mandatario publicó una fotografía en la que aparece sonriendo junto al presidente francés Emmanuel Macron, acompañada de un mensaje directo y breve: “Te equivocas hermana Betancourt. Aquí logramos mucha amistad con un presidente de tu país”.

El presidente Gustavo Petro respondió
El presidente Gustavo Petro respondió a Ingrid Betancourt con una fotografía al lado de Emmanuel Macron - crédito @petrogustavo/X

Con esa frase, Petro pareció responder de forma simbólica a las acusaciones, recordando los lazos personales y ciudadanos que Ingrid Betancourt tiene con Francia. Ella posee nacionalidad francesa, adquirida a través de su matrimonio con el diplomático Fabrice Delloye en los años ochenta. Además, su historia personal está muy ligada a ese país, donde vivió durante su juventud, se refugió después de su secuestro en Colombia y recibió múltiples homenajes tras su liberación.

¿Qué dijo Gustavo Petro ante la Asamblea General de la ONU?

Durante su intervención, el mandatario colombiano cuestionó la estrategia antidrogas de Estados Unidos y aseguró que ciertos políticos colombianos han construido alianzas con mafias del narcotráfico para mantenerse en el poder.

“A los capos del narcotráfico de la cocaína en Colombia, verdaderos ‘schifos’, como dicen los italianos. Aliados a ‘schifos’ hacen la política antidrogas desde Washington, Estados Unidos. No sé si (Donald) Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína”, señaló el presidente en su intervención.

Es importante mencionar que el término ‘schifos’, utilizado por el presidente, proviene de un término italiano y se emplea de forma despectiva para aludir a la mafia o a individuos sin escrúpulos, por lo que su uso por parte del mandatario busca hacer una referencia directa y crítica en ese sentido.

Petro usó el término italiano
Petro usó el término italiano “schifos” para referirse de manera despectiva a los capos del narcotráfico y a sus aliados políticos - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

“Yo mismo denuncié con nombre propio a estos políticos del paramilitarismo narcotraficante. Con nombre propio, por una década en el Congreso de la República siendo senador. Y me quisieron matar muchas veces por ello y quisieran que no fuera presidente y me callara y me silenciara”, afirmó Petro ante la Asamblea General.

Estas palabras resonaban en el recinto, mientras las delegaciones diplomáticas abandonaban el lugar, incluyendo la de Estados Unidos, la intervención del mandatario seguían generando reacciones divididas.

Temas Relacionados

Gustavo PetroIngrid BetancourtPresidente de FranciaEmmanuel MacronPetro y MacronPolíitca antidrogasNicolás MaduroRégimen de MaduroColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Once Caldas vs. Independiente del Valle, vuelta de los cuartos de final en Copa Sudamericana: los ecuatorianos igualaron la serie

El “Blanco Blanco” va ganando la serie por 2-0 y en el estadio Palogrande quiere definir la clasificación, pero los ecuatorianos llegan con hambre de revancha

EN VIVO Once Caldas vs.

Es oficial: Jorge Bava deja de ser entrenador de Independiente Santa Fe

Francisco López y Grigori Méndez asumirán de forma interina el puesto vacante dejado por el uruguayo, tras días de rumores alrededor de su continuidad

Es oficial: Jorge Bava deja

Atacó a su pareja con martillazos en el rostro hasta dejarla inconsciente: minutos después se entregó a la Policía

Las autoridades anunciaron una nueva decisión judicial ante este violento acto que ocurrió en Bogotá

Atacó a su pareja con

Capturado hombre que obligaba a su hijastra de 8 años a ver pornografía antes de someterla a vejámenes

El presunto agresor fue detenido en la localidad de Chapinero, en Bogotá, tras una investigación que evidenció violencia sexual y física prolongada, además de intimidaciones para evitar que la víctima denunciara los hechos ante las autoridades

Capturado hombre que obligaba a

Cambio Radical anunció que respaldará ponencia de archivo de la reforma a la salud, radicada por senadores del Centro Democrático

La pugna por el modelo de aseguramiento, dispuesto en el articulado impulsado por los sectores oficialistas, parece marcar el pulso de la reforma, con propuestas alternativas que evidencian la tensión entre los intereses técnicos y políticos

Cambio Radical anunció que respaldará
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

Difunden emotivo video de B

Difunden emotivo video de B King con Angie Miller antes de su desaparición en México

La Segura confirmó que pasará por el quirófano una vez más: “La nueva tuneada”

Andrea Guzmán contó la historia detrás de su escena más recordada en ‘La gloria de Lucho’: “Estaba muerta de la risa”

DJ Marcela Reyes pidió esclarecer el crimen de B-King en México: “Cada segundo de silencio es una herida más para mí”

A Shakira le llueven críticas por video junto a Beéle: “Se me cayó una ídola”

Deportes

EN VIVO Once Caldas vs.

EN VIVO Once Caldas vs. Independiente del Valle, vuelta de los cuartos de final en Copa Sudamericana: los ecuatorianos igualaron la serie

Es oficial: Jorge Bava deja de ser entrenador de Independiente Santa Fe

Así fue como le ofrecieron $30 millones a un jugador durante un partido: lo calificó como un “incentivo”

Ese sería el rival de Once Caldas en las semifinales de la Copa Sudamericana: se clasificó en el último minuto

Juan Carlos Osorio se la cobraría a la selección Colombia: dirigiría a uno de los rivales de la Tricolor