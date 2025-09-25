Colombia

Expareja de Luis Alberto Posada salió en defensa de Marcela Reyes por caso B King: “Fue una persona a la que ella amó”

Katalina Posada respalda a la DJ, que enfrenta acusaciones en redes sociales luego del hallazgo sin vida del cantante colombiano y de DJ Regio Clownn en el Estado de México

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
La expareja de Luis Alberto Posada aseguró que lo único que la DJ sintió por Bayron fue amor - crédito @katalinaposada_/IG

La polémica en torno a la muerte del cantante colombiano B King en México ha generado diversas reacciones en redes sociales, así como numerosas acusaciones dirigidas contra la DJ Marcela Reyes, expareja del artista.

Los señalamientos a Reyes se deben a la divulgación de un video de Bayron en la que la acusa de amenazas en su contra y la aparente cercanía de la artista con alias Pichi.

Pero frente a las acusaciones, Katalina Posada, exesposa del también cantante Luis Alberto Posada y cercana a Reyes, se pronunció públicamente para rechazar las versiones que vinculan a la DJ con el fallecimiento de Bayron Sánchez Salazar, nombre real de B King.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con información revelada por familiares y amigos, B King fue reportado como desaparecido junto a DJ Regio Clownn desde el 16 de septiembre de 2025, cuando ambos se encontraban en Ciudad de México por compromisos profesionales.

Marcela Reyes y B King
Marcela Reyes y B King en su boda por lo civil. Foto: Instagram @bkingoficial

Sus cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, y apenas el 22 de septiembre, las familias confirmaron públicamente la identificación de los cuerpos.

La noticia generó un debate en plataformas digitales, donde usuarios comenzaron a especular sobre las posibles causas del crimen y apuntaron contra Marcela Reyes por su pasado con B King.

Frente a estas acusaciones, Katalina Posada optó por publicar un mensaje de respaldo a la DJ.

“Hoy me pronuncio por los acusamientos y las señalaciones que le están haciendo a mi amiga Marcela Reyes. Quiero pedirles que por un momento se pongan un minuto en su lugar, que Byron fue una persona que ella amó, con la cual compartió siete años de su vida, que sé que sería incapaz de hacerle daño ni a él ni a nadie, que detrás de un teléfono a la gente le queda muy fácil relacionar historias del pasado con el presente, señalar, juzgar sin fundamento, sin pruebas” expresó Posada en declaraciones difundidas a través de redes sociales.

La comunidad artística y los
La comunidad artística y los fans en México y Colombia mantienen activa la búsqueda con el hashtag #DondeEstanBKingYRegioClown. (@bkingoficial, @regioclownn, Instagram)

En diferentes publicaciones, Marcela Reyes manifestó su dolor por la muerte de su expareja y afirmó en su cuenta de Instagram que se encontraba devastada.

Destacó los siete años de vida que compartió con B King y la relación cercana entre el fallecido artista y su hijo Valentino. Reyes también pidió claridad a las autoridades mexicanas y colombianas, y denunció amenazas de muerte que tanto ella como su hijo de siete años han recibido en medio de la ola de especulaciones.

Katalina Posada insistió en la importancia de que las investigaciones oficiales avancen:

“Este es un llamado para el gobierno mexicano y colombiano para que desplieguen sus investigaciones y lleguen a la conclusión de qué fue lo que realmente sucedió con Byron y su amigo, para la tranquilidad de todas las familias que están involucradas.” Posada reiteró su confianza en la honestidad de Reyes e hizo un llamado a la empatía: “Por favor, tengan un poquito de empatía, solo un poquito de empatía.”

La "reina de la guaracha"
La "reina de la guaracha" expresó que se negaba a "cargar con una responsabilidad que no me corresponde" y se puso a disposición de las autoridades para esclarecer el caso de B-King - crédito @marcelareyes/Instagram

Es de recordar que, la relación entre Marcela Reyes y B King fue ampliamente seguida por los medios y el público. La pareja se casó en 2022 y protagonizó numerosas publicaciones en redes sociales. El vínculo se disolvió en noviembre de 2024, en medio de rumores de infidelidad y públicas diferencias. Reyes declaró que la separación se produjo tras una supuesta infidelidad del cantante con una amiga cercana, una versión que B King rechazó en entrevistas con medios nacionales.

La ola de señalamientos digitales contra Marcela Reyes también llevó a la DJ a publicar un comunicado donde rechazó cualquier vinculación, anunció que colabora con las autoridades y solicitó protección para ella y su familia.

Por su parte, Katalina Posada concluyó su mensaje advirtiendo sobre el impacto que pueden tener las acusaciones sin fundamento: “Detrás de un teléfono a la gente le queda muy fácil señalar y juzgar sin pruebas.” Su intervención busca resaltar la necesidad de dejar que las investigaciones oficiales avancen y desalentar las versiones infundadas que circulan en redes.

Temas Relacionados

Marcela ReyesKatalina PosadaExesposa Luis Alberto PosadaB KingMuerte B KingColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Policía capturado por intentar extraer información oficial del Gobierno y del presidente Petro, no aceptó los cargos

Las operaciones realizadas en Bogotá por equipos de contrainteligencia, en alianza con la Fiscalía General, permitieron la detención de cuatro personas vinculadas a una investigación

Policía capturado por intentar extraer

Abelardo de la Espriella presentó una tutela contra la UNP y la Presidencia de la República por la reducción de su esquema de seguridad

El abogado y precandidato presidencial exige protección luego de conocerse información de supuesta recompensa millonaria por atentar contra su vida y la del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Abelardo de la Espriella presentó

En medio de un hurto, comerciante se enfrentó a delincuentes en Apartadó: todo quedó en video

Imágenes de seguridad muestra cómo un hombre reaccionó y recuperó parte de sus pertenencias robadas luego de ser atracado en el municipio antioqueño

En medio de un hurto,

Luis Fernando Velasco cumple diligencia de arraigo ante la Dijín tras nuevas pesquisas por corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo

El exministro del Interior cumplió una diligencia de arraigo requerida por las autoridades, mientras avanzan las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la asignación de contratos

Luis Fernando Velasco cumple diligencia

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, negó presuntos vínculos con ‘Papa Pitufo’

El funcionario manifestó que ya hizo una solicitud de rectificación al informe que presentó Maria Jimena Duzán

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó miembro del ELN dedicado

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

ENTRETENIMIENTO

La familia de B King

La familia de B King recibe el cuerpo del cantante colombiano tras su trágica muerte en México y lo que se sabe que pasará con Regio Clownn

Mateo Carvajal se someterá a doloroso procedimiento para cambiar el aspecto de su rostro: “El día que cientos de mujeres de 60 años estaban esperando”

Ayda Valencia habló de las terribles sensaciones que habrían vivido B King y Regio Clownn antes de su asesinato en México: “Una angustia espantosa”

Por qué Valentino Lázaro se despachó contra exparticipantes de ‘La casa de los famosos’: “Van a quedar sepultados y en el olvido”

Valentina Taguado tuvo incómodo desacuerdo con un conductor de Uber y relató la historia en vivo: “Yo estoy pagando”

Deportes

La Federación Colombiana de Fútbol

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó el calendario y los horarios de los partidos amistosos rumbo al Mundial 2026

Jugadores de Independiente del Valle se habrían peleado en el hotel de concentración tras eliminar a Once Caldas de la Copa Sudamericana

Así fue la celebración, antes de tiempo, del Once Caldas en el partido ante Independiente del Valle: “Son campeones mundiales”

Jorge Bava se despidió con lágrimas de Independiente Santa Fe tras polémico contrato con Cerro Porteño: “Viví seis meses espectaculares”

Así reaccionó la prensa ecuatoriana tras el triunfo de Independiente del Valle sobre el Once Caldas: “Rompió la estadística”