Expareja de Luis Alberto Posada salió en defensa de Marcela Reyes por caso B King: “Fue una persona a la que ella amó”

La polémica en torno a la muerte del cantante colombiano B King en México ha generado diversas reacciones en redes sociales, así como numerosas acusaciones dirigidas contra la DJ Marcela Reyes, expareja del artista.

Los señalamientos a Reyes se deben a la divulgación de un video de Bayron en la que la acusa de amenazas en su contra y la aparente cercanía de la artista con alias Pichi.

Pero frente a las acusaciones, Katalina Posada, exesposa del también cantante Luis Alberto Posada y cercana a Reyes, se pronunció públicamente para rechazar las versiones que vinculan a la DJ con el fallecimiento de Bayron Sánchez Salazar, nombre real de B King.

De acuerdo con información revelada por familiares y amigos, B King fue reportado como desaparecido junto a DJ Regio Clownn desde el 16 de septiembre de 2025, cuando ambos se encontraban en Ciudad de México por compromisos profesionales.

Sus cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, y apenas el 22 de septiembre, las familias confirmaron públicamente la identificación de los cuerpos.

La noticia generó un debate en plataformas digitales, donde usuarios comenzaron a especular sobre las posibles causas del crimen y apuntaron contra Marcela Reyes por su pasado con B King.

Frente a estas acusaciones, Katalina Posada optó por publicar un mensaje de respaldo a la DJ.

“Hoy me pronuncio por los acusamientos y las señalaciones que le están haciendo a mi amiga Marcela Reyes. Quiero pedirles que por un momento se pongan un minuto en su lugar, que Byron fue una persona que ella amó, con la cual compartió siete años de su vida, que sé que sería incapaz de hacerle daño ni a él ni a nadie, que detrás de un teléfono a la gente le queda muy fácil relacionar historias del pasado con el presente, señalar, juzgar sin fundamento, sin pruebas” expresó Posada en declaraciones difundidas a través de redes sociales.

En diferentes publicaciones, Marcela Reyes manifestó su dolor por la muerte de su expareja y afirmó en su cuenta de Instagram que se encontraba devastada.

Destacó los siete años de vida que compartió con B King y la relación cercana entre el fallecido artista y su hijo Valentino. Reyes también pidió claridad a las autoridades mexicanas y colombianas, y denunció amenazas de muerte que tanto ella como su hijo de siete años han recibido en medio de la ola de especulaciones.

Katalina Posada insistió en la importancia de que las investigaciones oficiales avancen:

“Este es un llamado para el gobierno mexicano y colombiano para que desplieguen sus investigaciones y lleguen a la conclusión de qué fue lo que realmente sucedió con Byron y su amigo, para la tranquilidad de todas las familias que están involucradas.” Posada reiteró su confianza en la honestidad de Reyes e hizo un llamado a la empatía: “Por favor, tengan un poquito de empatía, solo un poquito de empatía.”

Es de recordar que, la relación entre Marcela Reyes y B King fue ampliamente seguida por los medios y el público. La pareja se casó en 2022 y protagonizó numerosas publicaciones en redes sociales. El vínculo se disolvió en noviembre de 2024, en medio de rumores de infidelidad y públicas diferencias. Reyes declaró que la separación se produjo tras una supuesta infidelidad del cantante con una amiga cercana, una versión que B King rechazó en entrevistas con medios nacionales.

La ola de señalamientos digitales contra Marcela Reyes también llevó a la DJ a publicar un comunicado donde rechazó cualquier vinculación, anunció que colabora con las autoridades y solicitó protección para ella y su familia.

Por su parte, Katalina Posada concluyó su mensaje advirtiendo sobre el impacto que pueden tener las acusaciones sin fundamento: “Detrás de un teléfono a la gente le queda muy fácil señalar y juzgar sin pruebas.” Su intervención busca resaltar la necesidad de dejar que las investigaciones oficiales avancen y desalentar las versiones infundadas que circulan en redes.