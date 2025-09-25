Colombia

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá a un nuevo participante en el reto de eliminación del 25 de septiembre

Tras un reto de salvación con un giro inesperado, cinco participantes están en riesgo de despedirse de la competencia

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Cinco participantes afrontaran un nuevo
Cinco participantes afrontaran un nuevo reto de eliminación en 'MasterChef Celebrity Colombia'

La séptima temporada de MasterChef Celebrity resultó ser una de las más accidentadas de su historia. Los problemas de salud que aquejaron a los participantes, al jurado y la presentadora Claudia Bahamón terminaron perjudicando parte de la dinámica habitual del programa de Canal RCN.

De ahí que el reto de salvación, en el que no estuvieron presentes ni Luisfer Hoyos, ni Valentina Taguado. En cambio, si retornó Raúl Ocampo, ausente varios días por un accidente en la cocina que no fue especificado.

Tras la degustación, el jurado anunció que habría dos ganadores: Pichingo y Alejandra Ávila. Sin embargo, Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard que tenían una ventaja al inicio del ciclo, decidieron usarla. Fue así que decidieron que Michelle (con delantal negro) subiría al balcón, tomando el lugar de Pichingo, motivo por el cual su triunfo terminó siendo efímero.

De este modo, entre Pichingo, Carolina Sabino, Raúl Ocampo, Nicolás Montero y David Sanín se decidirá el próximo eliminado de la competencia. Siga las incidencias a partir de las 8:00 p. m.

21:33 hsHoy

Participantes de ‘MasterChef Celebrity’ proponen castigo a Luis Fernando Hoyos por su prolongada ausencia

La presentadora del programa Claudia Bahamón reiteró que el actor persiste en sus complicaciones de salud y que en dos ocasiones le han extendido la incapacidad médica

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

La ausencia de Luis Fernando Hoyos provocó la reacción de sus compañeros - crédito Masterchefcelebrityco/Instagram

La ausencia prolongada del Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity 2025 ha generado inquietud entre los participantes y seguidores del popular reality de cocina, pues lo único que se sabe es que el actor persiste en sus complicaciones de salud.

20:26 hsHoy

Claudia Bahamón salió al paso de los rumores alrededor de las ausencias reiteradas en ‘MasterChef Celebrity’

La presentadora respondió a los reclamos cada vez más frecuentes, indicando una supuesta “falta de compromiso” entre varios participantes

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Claudia Bahamón, presentadora de 'MasterChef
Claudia Bahamón, presentadora de 'MasterChef Celebrity', se refirió a las ausencias de los participantes y de ella misma durante varios episodios de la presente temporada

La celebración de los años de MasterChef en la televisión colombiana fue el aliciente para que el Canal RCN pusiera en marcha la séptima temporada de MasterChef Celebrity. 22 participantes iniciaron la competencia y actualmente son 12 los que siguen en pie.

