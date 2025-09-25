EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá a un nuevo participante en el reto de eliminación del 25 de septiembre

Cinco participantes afrontaran un nuevo reto de eliminación en 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito Canal RCN

La séptima temporada de MasterChef Celebrity resultó ser una de las más accidentadas de su historia. Los problemas de salud que aquejaron a los participantes, al jurado y la presentadora Claudia Bahamón terminaron perjudicando parte de la dinámica habitual del programa de Canal RCN.

De ahí que el reto de salvación, en el que no estuvieron presentes ni Luisfer Hoyos, ni Valentina Taguado. En cambio, si retornó Raúl Ocampo, ausente varios días por un accidente en la cocina que no fue especificado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras la degustación, el jurado anunció que habría dos ganadores: Pichingo y Alejandra Ávila. Sin embargo, Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard que tenían una ventaja al inicio del ciclo, decidieron usarla. Fue así que decidieron que Michelle (con delantal negro) subiría al balcón, tomando el lugar de Pichingo, motivo por el cual su triunfo terminó siendo efímero.

De este modo, entre Pichingo, Carolina Sabino, Raúl Ocampo, Nicolás Montero y David Sanín se decidirá el próximo eliminado de la competencia. Siga las incidencias a partir de las 8:00 p. m.