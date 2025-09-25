EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá a un nuevo participante en el reto de eliminación del 25 de septiembre

La séptima temporada de MasterChef Celebrity resultó ser una de las más accidentadas de su historia. Los problemas de salud que aquejaron a los participantes, al jurado y la presentadora Claudia Bahamón terminaron perjudicando parte de la dinámica habitual del programa de Canal RCN.
De ahí que el reto de salvación, en el que no estuvieron presentes ni Luisfer Hoyos, ni Valentina Taguado. En cambio, si retornó Raúl Ocampo, ausente varios días por un accidente en la cocina que no fue especificado.
Tras la degustación, el jurado anunció que habría dos ganadores: Pichingo y Alejandra Ávila. Sin embargo, Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard que tenían una ventaja al inicio del ciclo, decidieron usarla. Fue así que decidieron que Michelle (con delantal negro) subiría al balcón, tomando el lugar de Pichingo, motivo por el cual su triunfo terminó siendo efímero.
De este modo, entre Pichingo, Carolina Sabino, Raúl Ocampo, Nicolás Montero y David Sanín se decidirá el próximo eliminado de la competencia. Siga las incidencias a partir de las 8:00 p. m.
La ausencia prolongada del Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity 2025 ha generado inquietud entre los participantes y seguidores del popular reality de cocina, pues lo único que se sabe es que el actor persiste en sus complicaciones de salud.
La celebración de los años de MasterChef en la televisión colombiana fue el aliciente para que el Canal RCN pusiera en marcha la séptima temporada de MasterChef Celebrity. 22 participantes iniciaron la competencia y actualmente son 12 los que siguen en pie.