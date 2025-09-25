Colombia

En solo cinco años, el gasto público creció 4,5% del PIB y enciende alertas fiscales: así están las cuentas

El salto en el gasto entre 2019 y 2024 responde a subsidios de combustibles, salud y pago de intereses, mientras los ingresos se quedaron cortos y la deuda roza el 60% del PIB

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
El gasto público en Colombia
El gasto público en Colombia creció 4,5 puntos del PIB en cinco años, presionando la sostenibilidad fiscal - crédito Colprensa

El comportamiento de la economía colombiana en los próximos dos años estará marcado por un factor ineludible: el creciente peso del gasto público frente a la capacidad de ingresos del Estado. Los analistas de BBVA Research advirtieron que, aunque se lograron avances en materia de recaudo, la presión del gasto no ha cedido y compromete la sostenibilidad fiscal.

En 2019, el gasto del Gobierno nacional representaba el 18,7% del PIB. Cinco años después, en 2024, esta cifra ascendió a 23,2%, lo que implica un aumento de 4,5 puntos porcentuales. Gran parte de este incremento se explicó por tres rubros específicos: los recursos destinados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, las mayores necesidades del sistema de salud y el creciente peso del pago de intereses.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El pago de intereses de
El pago de intereses de la deuda representa el 4,4% del PIB y limita la política fiscal del Gobierno - crédito Colprensa

El incremento de las obligaciones fiscales llevó al Ejecutivo a ajustar la inversión pública. Sin embargo, esa estrategia no logró compensar la magnitud del crecimiento del gasto, lo que dejó un margen de maniobra limitado para nuevos proyectos o políticas expansivas.

Los ingresos también aumentaron, pero en una proporción mucho menor. De acuerdo con el estudio, pasaron de representar 16,2% del PIB en 2019 a 16,5% en 2024, a pesar de que en ese lapso se implementaron tres reformas tributarias. Este rezago evidencia que las medidas de recaudo fueron insuficientes frente al ritmo del gasto.

Otro punto que genera preocupación es la deuda neta, que hoy se mantiene alrededor del 60% del PIB. Solo el pago de intereses equivale al 4,4% del PIB, lo que encarece el financiamiento tanto público como privado y reduce las opciones de política fiscal.

Con este panorama, los economistas advirtieron que el reto es doble, los ingresos efectivos podrían ser más bajos de lo que proyecta el Gobierno y, al mismo tiempo, el gasto primario se mantendría elevado frente a los patrones históricos. Esto significa que el déficit fiscal continuaría superando los supuestos oficiales.

Los ingresos del Estado aumentaron
Los ingresos del Estado aumentaron solo 0,3 puntos del PIB pese a tres reformas tributarias recientes - crédito Europa Press

Las proyecciones de mediano plazo incluyen un crecimiento económico de 2,5% en 2025 y de 2,7% en 2026. En materia de inflación, se estima que cerrará en 5% el próximo año y descenderá a 4,3% en 2026, cifras que, si bien muestran una tendencia a la baja, todavía están por encima de la meta del Banco de la República.

El comportamiento de la inflación está directamente relacionado con las decisiones del Emisor. Según el informe, la tasa de interés se ubicaría en 9,25% en 2025 y bajaría a 8,5% en 2026, lo que podría dar un respiro a los hogares y empresas en materia de financiamiento.

En cuanto al consumo privado, se prevé que será el motor de la economía en 2025. Hacia 2026, el protagonismo lo asumiría el sector de edificaciones residenciales y no residenciales, con un impulso importante en inversión hacia finales de ese año.

El tipo de cambio también entra en el análisis. Bbva Research estimó que el peso tendrá una depreciación moderada, con un promedio cercano a $4.150 por dólar tanto en 2025 como en 2026. Sin embargo, se anticipó que durante 2025 la divisa podría superar temporalmente ese umbral y mostrar mayor volatilidad, impulsada por factores como el periodo electoral, el incremento del déficit externo y las decisiones de política monetaria interna.

El déficit fiscal de Colombia
El déficit fiscal de Colombia podría superar las proyecciones oficiales por el alto gasto y bajo recaudo - crédito Europa Press

La entidad financiera resumió el panorama fiscal en tres grandes desafíos. Primero, la necesidad de reactivar la inversión y destrabar proyectos clave en infraestructura, vivienda y energía. Segundo, un fortalecimiento en la ejecución del presupuesto acompañado de mayor austeridad en el gasto. Y tercero, el mercado laboral, el impulso al empleo formal con medidas específicas como incentivos para la contratación de jóvenes y mujeres, alivios para el primer empleo e incluso la creación de una bolsa nacional de empleo que articule diversos sectores.

De cara a 2026, las conclusiones son cautelosas. El resultado fiscal dependerá del alcance de la próxima reforma tributaria, de la disciplina que logre mantener el Gobierno en el gasto, de la capacidad de recaudo real y de cómo evolucione el costo de la deuda. Todo ello definirá si Colombia logra mantener el equilibrio entre estabilidad macroeconómica y espacio para el crecimiento.

Temas Relacionados

Gasto públicoPanorama fiscalPIBFinanzas públicasColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Vibarco es el compositor colombiano con más nominaciones a los Latin Grammy 2025: “Ahora la brújula para mí es tratar de disfrutarlo”

Infobae Colombia habló con el compositor antioqueño, que se coló en las categorías principales de la edición 26 gracias a su trabajo con Ca7riel y Paco Amoroso

Vibarco es el compositor colombiano

Jaime Andrés Beltrán se despidió oficialmente de la Alcaldía de Bucaramanga: “Esto apenas empieza”

El santandereano fue destituido por el Consejo de Estado por doble militancia

Jaime Andrés Beltrán se despidió

Carlos Fernando Galán apareció en nuevo ranking de popularidad de alcaldes en Sudamérica: así le fue al mandatario de Bogotá

El estudio, realizado por CB Consultora Opinión Pública, analizó la percepción ciudadana sobre los alcaldes de las diez principales ciudades de la región, así como la valoración de sus equipos de gobierno

Carlos Fernando Galán apareció en

Abelardo de la Espriella ‘estalló’ contra Petro tras crítica de joven indígena: “He venido a enfrentarte, a derrotarte y a castigarte”

El abogado y precandidato presidencial señaló que el presidente utilizó políticamente a los pueblos nativos con fines electorales, tras la difusión de un video en el que una mujer lo calificó de “fascista”

Abelardo de la Espriella ‘estalló’

América de Cali prepararía millonaria demanda: denuncian incumplimientos por un partido amistoso

El cuadro rojo, que ha mejorado en la Liga BetPlay, tendría en la mira a un club ecuatoriano por cuenta de un encuentro durante la temporada 2024

América de Cali prepararía millonaria
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Baleado y con signos de

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

ENTRETENIMIENTO

Vibarco es el compositor colombiano

Vibarco es el compositor colombiano con más nominaciones a los Latin Grammy 2025: “Ahora la brújula para mí es tratar de disfrutarlo”

Yeferson Cossio acusó a Jenn Muriel de llevarse a sus perros tras la ruptura: desató polémica en redes sociales

Doble de René Higuita invitó a la leyenda del fútbol a una plaza en Bucaramanga y esta fue su jocosa reacción: “Lo pongo a desgranar”

Colombiano mostró cómo es la vida en un pueblo de 10 habitantes en Islandia: “Uno de los lugares más raros en los que he estado”

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá a un nuevo participante en el reto de eliminación del 25 de septiembre

Deportes

Jorge Bava se despidió de

Jorge Bava se despidió de Independiente Santa Fe tras su polémica salida: “Venir aquí fue un regalo de vida”

Estos serían los candidatos para técnico de Santa Fe: dos ya conquistaron la Liga BetPlay

Acolfutpro salió en defensa de los jugadores del Deportivo Pasto tras escándalo de apuestas

David González abrió una herida en los hinchas de Millonarios al recordar clásico en el que Santa Fe pasó a la final

Referente de Santa Fe dejó indirecta contra Jorge Bava tras su salida del club: “Eso importa muy poco”