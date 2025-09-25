Colombia

Dumek Turbay llamó al Gobierno nacional para que avale un nuevo aeropuerto en Cartagena: “La ciudad lo merece”

El mandatario local plantea una alternativa con inversión privada para responder al crecimiento del turismo y la economía regional

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
Según el mandatario Cartagenero, el Gobierno nacional no ha emitido el aval para el nuevo aeropuerto de la ciudad - crédito Fenalco

La solicitud por una infraestructura aeroportuaria moderna en Cartagena cobró fuerza tras la solicitud pública del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, al Gobierno nacional para que autorice de manera urgente la construcción de un nuevo aeropuerto.

Durante la instalación del evento por los 80 años de Fenalco en Medellín, Turbay expresó su preocupación por los retrasos en las obras de ampliación de la terminal Rafael Núñez y subrayó la importancia estratégica de la ciudad para el turismo y la economía nacional.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El mandatario cartagenero señaló que lleva más de 20 meses en conversaciones con la Administración gubernamental, sin que hasta el momento se haya otorgado el aval necesario para iniciar el proyecto. Esta situación, según explicó, pone en riesgo la capacidad aeroportuaria de la ciudad, dado que la demanda de turistas es cada vez mayor.

En este sentido, el alcalde insistió en que la situación actual de la terminal Rafael Núñez, donde las obras de ampliación presentan varios meses de atraso, ha generado una necesidad urgente de avanzar hacia una solución definitiva.

“Tenemos ya 20 meses, 25 días de estar discutiendo con el Gobierno nacional para que por fin le dé el visto bueno al nuevo aeropuerto de la ciudad. La ciudad necesita un nuevo aeropuerto”, afirmó Turbay.

El aeropuerto de Cartagena es
El aeropuerto de Cartagena es la tercera terminal aérea más importante del país - crédito Colprensa.

De acuerdo con su intervención, Turbay presentó el proyecto de Bayunca como una alternativa viable para Cartagena, por lo que la construcción de una nueva terminal aérea en esa zona podría completarse en el mismo periodo que se estima para finalizar las obras de ampliación en Rafael Núñez.

Además, destacó que el proyecto de Bayunca contaría con financiación privada, lo que evitaría la necesidad de recursos estatales y permitiría agilizar el proceso, así como atender la creciente demanda turística.

No obstante, el mandatario de la capital del departamento de Bolívar manifestó que, pese a que el proyecto no involucra recursos públicos, todavía no ha recibido el aval de la Casa de Nariño, lo que no solo afecta el turismo nacional sino el desarrollo de la ciudad.

El aeropuerto Rafael Nuñez se
El aeropuerto Rafael Nuñez se encuentra en obras de ampliación - crédito Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena

“El aeropuerto está esperando que el Gobierno nacional diga que sí. Es una iniciativa privada, no hay un peso del Estado. Está todo dispuesto y los desarrolladores del aeropuerto solamente están esperando que el Gobierno nacional le diga a Cartagena que merece su nuevo aeropuerto, agravado esto con el hecho de que, en todas las metas que tiene el plan de desarrollo del Gobierno nacional frente a turismo, Cartagena es trascendental y es clave. Entonces, no entendemos cómo no aprobarlo”, indicó Turbay.

La relevancia de Cartagena como destino turístico y motor económico del país fue otro de los puntos enfatizados por el alcalde, quien recalcó que la ciudad amurallada se ha consolidado como un bastión importante para el turismo y la economía de Colombia, por lo que disponer de una terminal aérea moderna y eficiente resulta indispensable para los habitantes y visitantes.

Se proyecta que la ciudad
Se proyecta que la ciudad recibirá 8 millones de turistas en 2025 - crédito viájala.com.co

En cuanto al tráfico aéreo, la terminal Rafael Núñez ocupa un lugar destacado en el panorama nacional. De acuerdo con datos oficiales, el aeropuerto moviliza más de 7 millones de pasajeros al año, lo que lo posiciona como la tercera terminal aérea con mayor flujo de viajeros en Colombia, solo superada por El Dorado en Bogotá y José María Córdova en Rionegro. Este volumen de pasajeros refuerza la urgencia de contar con una infraestructura que responda a las necesidades actuales y futuras de la ciudad.

En paralelo, el turismo en Cartagena en lo que va de 2025 muestra un crecimiento sostenido y un récord histórico en visitantes. Según Cartagena Cómo Vamos, se proyecta que la ciudad recibirá más de 8 millones de turistas en 2025, superando los 7,5 millones de 2024, lo que representa un auge sin precedentes para la ciudad y hace aún más urgente que se fortalezca la capacidad aeroportuaria.

Temas Relacionados

Infraestructura aeroportuaria CartagenaDumek TurbayAeropuerto Rafael NúñezGobierno nacional de ColombiaProyecto BayuncaTurismo en CartagenaAeropuerto el DoradoTurismo ColombiaCartagenaColombia-Noticias

Más Noticias

Vibarco es el compositor colombiano con más nominaciones a los Latin Grammy 2025: “Ahora la brújula para mí es tratar de disfrutarlo”

Infobae Colombia habló con el compositor antioqueño, que se coló en las categorías principales de la edición 26 gracias a su trabajo con Ca7riel y Paco Amoroso

Vibarco es el compositor colombiano

Jaime Andrés Beltrán se despidió oficialmente de la Alcaldía de Bucaramanga: “Esto apenas empieza”

El santandereano fue destituido por el Consejo de Estado por doble militancia

Jaime Andrés Beltrán se despidió

Carlos Fernando Galán apareció en nuevo ranking de popularidad de alcaldes en Sudamérica: así le fue al mandatario de Bogotá

El estudio, realizado por CB Consultora Opinión Pública, analizó la percepción ciudadana sobre los alcaldes de las diez principales ciudades de la región, así como la valoración de sus equipos de gobierno

Carlos Fernando Galán apareció en

Abelardo de la Espriella ‘estalló’ contra Petro tras crítica de joven indígena: “He venido a enfrentarte, a derrotarte y a castigarte”

El abogado y precandidato presidencial señaló que el presidente utilizó políticamente a los pueblos nativos con fines electorales, tras la difusión de un video en el que una mujer lo calificó de “fascista”

Abelardo de la Espriella ‘estalló’

América de Cali prepararía millonaria demanda: denuncian incumplimientos por un partido amistoso

El cuadro rojo, que ha mejorado en la Liga BetPlay, tendría en la mira a un club ecuatoriano por cuenta de un encuentro durante la temporada 2024

América de Cali prepararía millonaria
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Baleado y con signos de

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

ENTRETENIMIENTO

Vibarco es el compositor colombiano

Vibarco es el compositor colombiano con más nominaciones a los Latin Grammy 2025: “Ahora la brújula para mí es tratar de disfrutarlo”

Yeferson Cossio acusó a Jenn Muriel de llevarse a sus perros tras la ruptura: desató polémica en redes sociales

Doble de René Higuita invitó a la leyenda del fútbol a una plaza en Bucaramanga y esta fue su jocosa reacción: “Lo pongo a desgranar”

Colombiano mostró cómo es la vida en un pueblo de 10 habitantes en Islandia: “Uno de los lugares más raros en los que he estado”

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá a un nuevo participante en el reto de eliminación del 25 de septiembre

Deportes

Jorge Bava se despidió de

Jorge Bava se despidió de Independiente Santa Fe tras su polémica salida: “Venir aquí fue un regalo de vida”

Estos serían los candidatos para técnico de Santa Fe: dos ya conquistaron la Liga BetPlay

Acolfutpro salió en defensa de los jugadores del Deportivo Pasto tras escándalo de apuestas

David González abrió una herida en los hinchas de Millonarios al recordar clásico en el que Santa Fe pasó a la final

Referente de Santa Fe dejó indirecta contra Jorge Bava tras su salida del club: “Eso importa muy poco”