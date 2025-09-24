Vicky Dávila señaló que Petro es un “provocador” a quien no le importa Colombia: “Llegó a defender el Tren de Aragua, aceptó la paz con el narco”

Vicky Dávila se le fue con todo a Gustavo Petro por su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) - crédito @VickyDavilaH/X y (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

La precandidata presidencial Vicky Dávila expresó una dura crítica al discurso pronunciado por Gustavo Petro, presidente de Colombia, durante su intervención ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A través de su cuenta en X, la también periodista afirmó que la participación de Petro demostró una postura provocadora que, según su apreciación, carece de sensibilidad hacia la situación nacional.

En su publicación, Dávila destacó que el mandatario defendió al Tren de Aragua, grupo considerado organización criminal en varios países, y sostuvo que el presidente lo calificó como no terrorista.

La precandidata señaló que el jefe de Estado defendió la política de “paz total” al aceptar una “paz con el narco” (Nicolás Maduro), como fue citada en su pronunciamiento.

“Llegó a defender el Tren de Aragua, dijo que no son terroristas, aceptó la ‘paz con el narco’”, escribió.

Vicky Dávila se despachó contra Gustavo Petro por su discurso en la ONU y lo tildó de "provocador" - crédito @VickyDavilaH

Dávila cuestionó la ausencia de referencias a crisis regionales como las de Cauca, Catatumbo o Chocó. En contraste, Gustavo Petro centró parte de su discurso en el conflicto en Gaza y compartió su experiencia respecto al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo habría “descertificado”.

“Obviamente, habló de Gaza, pero no del Cauca y Catatumbo o Chocó. Nuestros no le duelen”, señaló.

En su mensaje, Dávila también tildó a Gustavo Petro de ser “un gobernante peligroso y resentido, capaz de todo”.

Por último, manifestó que “en un año Colombia volverá a la ONU con una persona digna de representar a los colombianos, lo vamos a derrotar Petro y vamos a derrotar todo lo que representa”.

Las declaraciones de Vicky Dávila intensificaron el debate sobre la representación internacional de Colombia y el enfoque del Gobierno en organismos multilaterales.

Vicky Dávila cuestionó a Gustavo Petro por enfocar su discurso en temas internacionales y dejar de lado las problemáticas de regiones afectadas por la violencia en Colombia, como el Cauca, Catatumbo y Chocó - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/Presidencia de Colombia

Vicky Dávila criticó política de ‘paz total’ de Petro: “El 7 de agosto del 26 firmaré todas extradiciones frenadas”

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila protagonizó una fuerte crítica a la política de “paz total” promovida por el mandatario colombiano Gustavo Petro.

A través de su cuenta oficial de X, Dávila formuló un compromiso público: “El 7 de agosto del 26 firmaré todas extradiciones que están aprobadas por la Corte y que están frenadas por la paz total”, refiriéndose al inicio de mandato en caso de resultar electa en 2026.

En su mensaje, la periodista afirmó que el Estado dejará de proteger a los narcotraficantes y que procederá a autorizar las extradiciones aprobadas que siguen en suspenso bajo el argumento gubernamental.

“El Estado no va a proteger más a los bandidos. A todos esos narcos como ‘Araña’, ‘Mordisco’ y muchos más los vamos a capturar y a enviar en un avión de la DEA”, insistió.

Publicación realizada por Vicky Dávila - crédito captura de pantalla / X

Dávila hizo énfasis en que no avalará ninguna protección estatal a individuos señalados por narcotráfico.

Los nombres mencionados, entre los que figuran “Araña” y “Mordisco”, representan según su postura, líderes o voceros del crimen organizado que han recibido beneficios o suspensión de extradiciones con base en diálogos por la política de “paz total”.

En sus declaraciones públicas, Vicky Dávila alertó sobre el fortalecimiento de mafias y redes corruptas bajo la administración actual.

Vicky Dávila cuestionó al presidente Gustavo Petro y lo tildó de "enemigo" - crédito @VickyDavilaH/X

“Sí, el enemigo es Gustavo Petro. Hay que derrotarlo y derrotar todo lo que representa. Pero resulta que también las mafias y los corruptos, que no nacieron en este Gobierno, pero se fortalecieron”, sostuvo a través de su red social de X.

Dávila hizo un llamado a rechazar a quienes han estado implicados en actos de corrupción y advirtió sobre la aparición de figuras políticas recicladas a quienes identifica como una amenaza para la integridad institucional.

La postura de la periodista no se limitó a cuestionar al presidente. En otra publicación, reiteró su rechazo a cualquier forma de corrupción y subrayó: “Yo estoy contra Petro y su Gobierno y contra todos los corruptos, por el daño que le han hecho al país. No hay corruptos buenos y malos. No hay corrupción buena y mala. ¿Estoy equivocada?”.