Hermana de B King agradeció las muestras de cariño hacia el artista y aseguró que él se comunicó espiritualmente con su mamá: “Ese será el legado de Bayron”

Hermana de B King habría dejado mensaje confuso sobre las amenazas al cantante - crédito @stefania_agudeloo/IG

La noticia sobre el fallecimiento de Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, estremeció tanto a Colombia como a México después de que las autoridades confirmaran el hallazgo sin vida del artista y de su colega Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clownn, en Cocotitlán, Estado de México.

Ambos músicos fueron localizados después de varios días de búsqueda, lo que movilizó a familiares y activó acciones diplomáticas entre ambos países. El hecho generó numerosas reacciones en redes sociales y en el entorno artístico, teniendo en cuenta que hasta el propio J Balvin clamaba por su pronto retorno a casa.

Mensaje de la hermana de B King tras el fallecimiento de su hermano en México - crédito @stefania_agudeloo/IG

La familia de B King, originaria de Medellín, reportó la desaparición del cantante el 16 de septiembre de 2025, horas después de una presentación en Ciudad de México, cuando se perdió todo rastro de ambos al salir de un gimnasio en la colonia Polanco.

Durante días, seres queridos y seguidores mantuvieron la esperanza de hallarlos con vida, hasta que finalmente se confirmó el deceso. El dolor se extendió hacia el público, los amigos y la comunidad artística, que han expresado su pesar a través de redes sociales donde replicaban su foto con el cartel de desaparecido.

En medio de la conmoción por el hallazgo del cuerpo de Bayron en una carretera a unos cuantos kilómetros de distancia de la Ciudad de México, Stefanía Agudelo, hermana de B King, compartió un mensaje a través de sus redes sociales.

La hermana del cantante aseguró que B King se comunicó espiritualmente con su mamá - crédito @stefania_agudeloo/IG

Según la publicación, expresó gratitud por el apoyo recibido durante los días de angustia: “Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que nos acompañaron en estos días tan difíciles, que con sus oraciones, mensajes y apoyo estuvieron con mi mamá y conmigo”, relató en una publicación.

Además, Stefanía comunicó el mensaje espiritual que su madre habría recibido durante una oración familiar, transmitiendo el deseo de su hermano para sus seres queridos: “Que no haya rencor, que aprendamos a unirnos más como familia y como seres humanos, que vivamos en paz y recordemos que este mundo necesita mucho amor”.

Mensaje de la hermana de B King tras el fallecimiento de su hermano en México - crédito @stefania_agudeloo/IG

Por otro lado, la hermana del cantante difundió estas palabras como un llamado a la unidad y a la paz, reflejando el alcance de la influencia emocional y social que tuvo B King en vida.

La relevancia del caso creció a nivel internacional cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó formalmente la colaboración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para esclarecer el asesinato.

La cancillería colombiana continúa en contacto directo con autoridades mexicanas y exige avances en la investigación. Paralelamente, allegados y la familia de Regio Clownn solicitaron respeto y justicia, pidiendo cesar las especulaciones públicas y concentrar la memoria en el legado artístico y personal de los músicos.

En el homenaje de la hermana del artista destacaron palabras de esperanza y fortaleza frente al dolor: “Ese será el legado de Byron. Nada nos lo podrá devolver físicamente, pero su amor y esencia siempre estarán presentes. Hoy lo recordamos con gratitud, con fe y con la certeza de que algún día volveremos a encontrarnos”.

La comunidad artística y los fans en México y Colombia mantienen activa la búsqueda con el hashtag #DondeEstanBKingYRegioClown. (@bkingoficial, @regioclownn, Instagram)

Autoridades mexicanas informaron sobre la identificación de los cuerpos con la intervención de familiares y mediante pruebas forenses. Hasta ahora, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México no ha dado a conocer resultados definitivos acerca del motivo del doble homicidio, y varias líneas de investigación permanecen abiertas.

El trágico desenlace de B King y Regio Clownn desencadenó diversas manifestaciones de solidaridad, entre ellas las de artistas como Marcela Reyes, DJ reconocida y expareja de B King, a quien se le ha señalado por parte de los seguidores del cantante de la directa responsable por un video que circuló en el que la acusaba de cualquier daño en su contra; sin embargo, el video fue sacado de contexto por la viralidad del caso.