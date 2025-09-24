Emergencia en Segovia: rescate de los 23 mineros atrapados ha tardado más de 20 horas, por inestabilidad de terreno

Sigue la zozobra en Segovia: 23 mineros llevan más de 20 horas atrapados - crédito Europa Press

En medio de incertidumbre y tensión en el municipio de Segovia, en el Nordeste antioqueño, tras confirmarse que 23 mineros permanecen atrapados bajo tierra desde el lunes 22 de septiembre en la mina La Reliquia.

Aunque las autoridades han logrado establecer comunicación con los trabajadores y suministrarles alimentos, agua y aire comprimido, el rescate se ha visto obstaculizado por la inestabilidad del terreno, lo que ha prolongado la espera de sus familiares y compañeros.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) informó en la noche del martes que la operación de rescate, inicialmente prevista para completarse entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, no pudo concretarse debido a las condiciones geomecánicas adversas.

Según la entidad, la emergencia se originó por una falla geomecánica en el socavón, lo que obligó a la intervención inmediata de brigadistas de la empresa Aris Mining y del equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM.

Se esperaba que el rescate terminara con éxito, pero la inestabilidad del terreno ha demorado las labores - crédito @ANMColombia/X