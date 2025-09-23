William Dau reaccionó a la decisión del Consejo de Estado de revocar la sanción de 9 años en su contra: “Nos vemos en el Senado”

Tras la decisión judicial que revoca la sanción disciplinaria, el exmandatario de Cartagena anuncia su intención de buscar una curul y critica a la exprocuradora Margarita Cabello en redes sociales - crédito Colprensa

El Consejo de Estado anuló la sanción impuesta por la Procuraduría General al exalcalde de Cartagena, William Dau, que le impedía ocupar puestos públicos durante nueve años.

Esta medida se originó en un proceso disciplinario por la adquisición de tests rápidos para covid 19 durante la crisis sanitaria.

Por su parte, el exmandatario local William Dau expresó su respuesta tras conocer la determinación del Consejo de Estado de anular la inhabilidad en su contra, manifestando en un mensaje de su cuenta en la red social X: “Nos vemos en el Senado”.

El tribunal superior resolvió invalidar las decisiones tomadas en 2023 por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría, al considerar que no se ajustaban a la legalidad.

El exalcalde de Cartagena William Dau reaccionó a la decisión del Consejo de Estado que anuló la sanción que le prohibía ejercer cargos públicos durante nueve años.

A través de su cuenta en la red social X, Dau cuestionó duramente a la exprocuradora Margarita Cabello y celebró la posibilidad de postularse al Congreso.

El exmandatario ya ha manifestado en anteriores ocasiones su intención de lanzar una candidatura al Senado, una aspiración que ahora recupera vigencia tras la revocatoria de la inhabilidad.

“La sinvergüenzura de Margarita Cabello quedó al descubierto! El Consejo de Estado anuló sentencia de Procuraduría que me inhabilitaba por nueve años. Nos vemos en el Senado. Tu papá te quiere @petrogustavo”, escribió por medio de su cuenta en la red social X el exalcalde de la capital del departamento de Bolívar.