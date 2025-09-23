Colombia

William Dau reaccionó a la decisión del Consejo de Estado de revocar la sanción de 9 años en su contra: “Nos vemos en el Senado”

El alto tribunal dejó sin efecto la inhabilidad de nueve años impuesta al exalcalde de Cartagena, que ahora podrá aspirar a cargos públicos y reitera su interés en llegar al Congreso

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
Tras la decisión judicial que
Tras la decisión judicial que revoca la sanción disciplinaria, el exmandatario de Cartagena anuncia su intención de buscar una curul y critica a la exprocuradora Margarita Cabello en redes sociales - crédito Colprensa

El Consejo de Estado anuló la sanción impuesta por la Procuraduría General al exalcalde de Cartagena, William Dau, que le impedía ocupar puestos públicos durante nueve años.

Esta medida se originó en un proceso disciplinario por la adquisición de tests rápidos para covid 19 durante la crisis sanitaria.

Por su parte, el exmandatario local William Dau expresó su respuesta tras conocer la determinación del Consejo de Estado de anular la inhabilidad en su contra, manifestando en un mensaje de su cuenta en la red social X: “Nos vemos en el Senado”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El tribunal superior resolvió invalidar las decisiones tomadas en 2023 por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría, al considerar que no se ajustaban a la legalidad.

El exalcalde de Cartagena William Dau reaccionó a la decisión del Consejo de Estado que anuló la sanción que le prohibía ejercer cargos públicos durante nueve años.

A través de su cuenta en la red social X, Dau cuestionó duramente a la exprocuradora Margarita Cabello y celebró la posibilidad de postularse al Congreso.

El exmandatario ya ha manifestado en anteriores ocasiones su intención de lanzar una candidatura al Senado, una aspiración que ahora recupera vigencia tras la revocatoria de la inhabilidad.

“La sinvergüenzura de Margarita Cabello quedó al descubierto! El Consejo de Estado anuló sentencia de Procuraduría que me inhabilitaba por nueve años. Nos vemos en el Senado. Tu papá te quiere @petrogustavo”, escribió por medio de su cuenta en la red social X el exalcalde de la capital del departamento de Bolívar.

Temas Relacionados

William DauProcuraduría General de la NaciónSanción a William DauMargarita CabelloSenado de la RepúblicaColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno Petro confirmó a Gloria Quiceno como delegada en los diálogos con las disidencias de alias Calarcá: esto dice la resolución

La funcionaria, reconocida por su papel en la creación de zonas de ubicación temporal, fue ratificada como cabeza de la delegación en un momento de incertidumbre por posibles fracturas entre bloques armados

Gobierno Petro confirmó a Gloria

Qué pasa con el dinero de las cuentas bancarias cuando el titular fallece: esto dice la ley

Las entidades financieras permiten el retiro de dinero sin juicio de sucesión cuando el monto es inferior al límite legal, siempre que se cumplan requisitos y no exista administrador designado

Qué pasa con el dinero

Tomás Uribe defendió a Vicky Dávila por señalamientos en contra de la precandidata: “Pocos como ella enfrentaron a Petro y a su socio Santos”

La periodista y precandidata presidencial agradeció a Tomás Uribe, asegurando que su “lucha contra los corruptos ha sido dura” y que ha dedicado su vida en esa “lucha”

Tomás Uribe defendió a Vicky

Petro responde a acusaciones sobre su visita a Chile: “Respete al Presidente, porque no me la paso consumiendo drogas”

El gobernante le exigió a un periodista que mantenga su respeto y no empañe su homenaje a dos chilenos que, según él, han marcado su pensamiento para construir las ideologías que hoy practica

Petro responde a acusaciones sobre

Capturan a ciudadano chino con cargamento de aletas de tiburón en Cartagena: era dueño de un restaurante de comida asiática

El hallazgo de partes de tiburón en un local gastronómico abrió una investigación sobre el comercio ilegal en el Caribe

Capturan a ciudadano chino con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clownn, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

Exnovia de Mateo Carvajal fue

Exnovia de Mateo Carvajal fue vista aparentemente besándose con Isaac Carvajal, hermano del deportista: “Todo queda en familia”

Reviven video de B King en el que responsabilizaba a Marcela Reyes antes de su desaparición: “Temo por mi vida”

Ayda Valencia sorprendió al anticipar detalles de la muerte de B King y Regio Clownn antes de la confirmación oficial: “Traumática y violenta”

Cónsul de Colombia en México dio nuevos detalles del asesinato de B King y Regio Clownn: “Es más que un simple crimen”

Murió el papá de Maleja Restrepo: así lo despidieron la actriz y su esposo Tatán Mejía

Deportes

Excompañero del Liverpool comparó a

Excompañero del Liverpool comparó a Luis Díaz con Lionel Messi: “Tuve que darle un par de patadas”

Equipo de Efraín Juárez en México rechazó el fichaje de Radamel Falcao tras salir de Millonarios

Se filtró la que sería la nueva camiseta que llevaría Luis Díaz con el Bayern Múnich y hay polémica en redes

Presidente de Independiente Santa Fe aclaró si hay acuerdo entre Jorge Bava y Cerro Porteño: “El profesor llegó con su uniforme y maleta”

Fiscalía tomó importante decisión tras denuncia contra Teófilo Gutiérrez: prestamista en Barranquilla lo acusó de amenazarlo