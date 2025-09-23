Colombia

Marcela Reyes rompió el silencio con emotivo mensaje tras el asesinato de su exesposo B-King en México: “Estoy devastada”

El cantante, reportado como desaparecido desde el 16 de septiembre, fue encontrado sin vida en el Estado de México. En el mensaje, la DJ destacó la importancia de Bayron Sánchez en su vida y en la de su hijo, Valentino

La confirmación de la muerte de B King en México generó una profunda conmoción en el entorno cercano del artista, especialmente en su expareja, la reconocida DJ y empresaria colombiana Marcela Reyes.

A través de su cuenta de Instagram, Marcela compartió un mensaje en el que manifestó el impacto emocional que le produjo la pérdida. En sus palabras, la DJ describió la dificultad de expresar su dolor y la magnitud de la situación que enfrenta.

El hallazgo del cuerpo de Bayron Sánchez Salazar, nombre real de B-King, se produjo en el Estado de México tras seis días de búsqueda, luego de que fuera reportado como desaparecido el 16 de septiembre.

La identificación oficial se realizó el 22 de septiembre, aunque la Fiscalía de México confirmó que los cuerpos de B-King y Regio Clown (Jorge Luis Herrera) habían sido localizados el 17 de septiembre, un día después de que ambos fueran vistos por última vez en Polanco, una zona exclusiva de la capital mexicana.

Según información difundida por El financiero, los cuerpos presentaban signos de desmembramiento y una marca atribuida a la organización criminal conocida como La Familia Michoacana, dedicada al narcotráfico.

El mensaje de la DJ

“Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada! En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y solo encuentro refugio y consuelo en Dios”, expresó la artista en su publicación.

La relación entre Marcela Reyes y B King se extendió durante siete años, un periodo que, según la empresaria, estuvo marcado por recuerdos significativos tanto para ella como para su hijo Valentino.

En su mensaje, la empresaria destacó la importancia de esos momentos compartidos y el impacto que la figura de Bayron tuvo en la vida de su familia: “Me quedo con los siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino también mi hijo Valentino, quien creció junto a Bayron y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros”, afirmó la DJ en su red social.

En la parte final de su pronunciamiento, Marcela dirigió palabras de consuelo a la familia del cantante, pidiendo fortaleza para quienes atraviesan el duelo. “Hoy solo le ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le dé descanso eterno y que derrame fortaleza sobre su mamá, su hermana y toda su familia. Que puedan sentir paz en medio del dolor, y que el amor que Bayron dejó siga siendo una luz en este mundo tan oscuro”, concluyó en su mensaje.

Marcela Reyes denunció amenazas

Horas antes de que se confirmara el hallazgo de los cuerpos, Marcela había publicado un comunicado solicitando ayuda para encontrar a los dos músicos colombianos y denunciando amenazas en su contra y en la de su hijo de siete años.

En ese texto, el equipo legal de la empresaria expresó: “Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Bayron o de Jorge. Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa y malintencionada. En particular, rechazamos el tratamiento amarillista del programa ‘Lo Sé Todo’, que desvía la atención de lo esencial y afecta la honra y el buen nombre de Marcela”.

La artista denunció que, como consecuencia de la cobertura mediática y la difusión de rumores, ha sido objeto de amenazas, extendiéndose incluso a su hijo menor. Entre los mensajes intimidatorios recibidos, compartió capturas de pantalla con frases como: “Vamos a ver cómo se pone con su hijo en el colegio”, “Recuerde que lo que hay es como localizarla” y “Marcela usted tiene un hijo no vaya a ser que se le pierda”.

