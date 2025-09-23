El secreto que muchos conductores ignoran: el aceite de motor sí se puede vencer y pierde fuerza con el tiempo

El aceite de motor no caduca como un alimento, pero sí se vence: con el tiempo pierde sus propiedades y deja de proteger el motor - crédito Lufilsur

En Colombia es muy común escuchar frases como: “Mi carro casi no se mueve, entonces no necesito cambiar el aceite todavía”. Pero, ¡cuidado!, porque esa idea puede salir muy cara.

Aunque no lo crea, el aceite del motor se degrada con el paso del tiempo, incluso, si el carro pasa la mayor parte del año estacionado en el garaje.

El aceite es el encargado de lubricar, enfriar y mantener limpio el corazón del carro: el motor.

Si pierde sus propiedades, lo que debería proteger empieza a convertirse en un riesgo. En palabras sencillas: es como usar un champú vencido, que huele raro y no deja el pelo bien.

¿Por qué se daña el aceite si no lo uso?

La vida útil del aceite depende de tres factores:

El tipo de aceite: mineral, semisintético o sintético. Los sintéticos aguantan más, pero ninguno dura para siempre.

El almacenamiento: si el envase está sellado y guardado en un lugar fresco, seco y sin sol directo, puede durar hasta cinco años. Pero si se abre o se expone a calor, frío extremo o humedad, se daña más rápido.

El tiempo dentro del motor: aunque el carro no se mueva, el aceite se mezcla con humedad, residuos y oxígeno, lo que acelera su deterioro.

Por eso, expertos como los de Mapfre y Liqui Moly recomiendan cambiarlo cada año o cada 10.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Señales de que el aceite ya no sirve

Antes de usar un aceite guardado por mucho tiempo, fíjese en lo siguiente:

Color muy oscuro o con partículas

Olor extraño

Textura diferente a la habitual

El color y la apariencia del aceite son señales claras: si está muy oscuro o con partículas, ya no protege el motor - crédito Imagen Ilustrativo Infobae

Si nota algo de esto, no lo use. Llévelo a un punto de recolección autorizado y compre uno nuevo. Un aceite en mal estado no lubrica bien, puede causar fricciones, sobrecalentamiento y hasta fundir el motor.

¿Y qué dicen los fabricantes?

Las recomendaciones varían un poco, pero todas coinciden en que el aceite no es eterno:

Repsol: aconseja no usar aceites con más de cinco años desde su fecha de fabricación.

TotalEnergies: asegura que después de tres años los aditivos empiezan a perder fuerza.

Mapfre: insiste en que, incluso sin uso, el aceite dentro del motor debe cambiarse cada año.

Aunque el carro esté guardado, el aceite del motor se deteriora con el tiempo y debe cambiarse cada año - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En conclusión: no hay fecha de caducidad impresa porque no es un alimento, pero sí hay una “vida útil” que conviene respetar.

Un ejemplo cercano

Imagine que tiene una botella de jugo en la nevera. Si la deja cerrada y fría, aguanta más tiempo.

Pero si la abre, la deja al sol o la olvida por meses, se pone fea aunque no la haya tomado. Con el aceite pasa igual: no es cuestión solo de uso, sino también de tiempo y condiciones.

Consejos prácticos para su carro

Cambie el aceite al menos una vez al año, aunque casi no use el carro.

Si compra aceite y no lo va a usar de inmediato, guárdelo bien cerrado en un lugar fresco y oscuro.

Evite comprar envases muy grandes si sabe que su carro usa poco: es mejor aceite fresco que guardado.

Revise siempre la fecha de fabricación en el envase.

Haga caso al manual del fabricante de su vehículo: nadie lo conoce mejor que ellos.

El aceite pierde propiedades por el paso del tiempo, la temperatura, la humedad y un mal almacenamiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Lo barato puede salir caro

Ahorrarse un cambio de aceite puede parecer un alivio para el bolsillo, pero si el motor se daña por falta de lubricación, la reparación puede costar millones. Es mejor invertir en mantenimiento preventivo que pagar una reparación completa.

En pocas palabras: el aceite del motor también envejece. Así que, aunque su carro casi no se mueva, el cambio de aceite no es negociable. Es la forma más sencilla de garantizar que su vehículo siga encendiendo a la primera y no lo deje varado en la vía.