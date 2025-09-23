Colombia

Andrea Serna sorprende al revelar que ya cumplió las semanas para pensionarse, pero aún debe esperar: “Empecé a trabajar muy jovencita”

La presentadora de ‘Desafío siglo XXI’ compartió que, aunque ya alcanzó uno de los requisitos de cotización, la ley colombiana le exige esperar hasta cumplir la edad

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

El testimonio de Andrea Serna
El testimonio de Andrea Serna sobre su pensión reaviva la conversación sobre el sistema laboral en Colombia - crédito @andreasernafotos/Instagram

El reciente anuncio de Andrea Serna sobre el cumplimiento de las semanas requeridas para pensionarse en Colombia ha generado un intenso debate en redes sociales y entre figuras del entretenimiento.

La presentadora, reconocida por su participación en el Desafío siglo XXI, reveló que ya alcanzó las 1.300 semanas de cotización, un requisito fundamental para acceder a la pensión de vejez en el país.

Este logro, que atribuye a su temprano inicio en la vida laboral, la pone como una de las pocas personalidades del medio que ha asegurado una pensión.

A pesar de haber completado el número de semanas exigidas, Andrea Serna aún debe esperar varios años para poder jubilarse, ya que la legislación colombiana establece que las mujeres pueden acceder a la pensión a partir de los 57 años. En enero de 2025, la presentadora celebró su cumpleaños número 48, lo que implica que deberá continuar activa en su carrera durante casi una década más antes de cumplir con el requisito de edad.

La presentadora confesó que desde
La presentadora confesó que desde su juventud pensó en trabajar antes de tener a su hija - crédito Andrea Serna / Instagram

La trayectoria de Serna en los medios de comunicación se caracteriza por una disciplina laboral que comenzó en su adolescencia.

En el podcast La Lupa, la presentadora relató que inició su vida profesional “muy chiquita” y que desde entonces no ha interrumpido su actividad.

“Desde muy chiquita yo quería trabajar y lo hice mucho antes de que naciera mi hija, y salir adelante a punta de trabajo”, relató Andrea Serna en esa entrevista, subrayando que la constancia fue clave para alcanzar el objetivo de cotización en un tiempo inusualmente corto.

No obstante, la llegada de su hija Emilia modificó sus prioridades, y ahora procura acompañarla en sus actividades, incluso integrándola en algunos compromisos profesionales. “Yo empecé a trabajar muy jovencita, yo ya completé las semanas, ya me podría retirar y es que siempre fui muy inquieta de poder hacer todo”, confesó la presentadora.

La presentadora inició su carrera
La presentadora inició su carrera joven, por lo que ya cuenta con las semanas requeridas para pensionarse - crédito Soho

Ha liderado formatos como El factor X, Protagonistas de novela y el Reinado nacional de belleza, hasta convertirse en la figura central del Desafío.

En el ámbito personal, Andrea Serna ha mantenido una vida privada discreta. Contrajo matrimonio en 2004 con el productor de televisión Frank Scheuermann, con quien colaboró en varios proyectos antes de divorciarse en 2008. Posteriormente, en 2010, inició una relación con el empresario cartagenero Juan Manuel Barraza, con quien tuvo a su única hija, Emilia.

La niña, de 10 años, practica equitación y ha representado a Colombia en competencias nacionales e internacionales, actividad en la que su madre la acompaña frecuentemente, equilibrando su rol maternal con los compromisos televisivos.

El testimonio de Serna ha sido ampliamente comentado en redes sociales, donde se le reconoce como un ejemplo de constancia y responsabilidad. “El tiempo pasa volando, y hoy me alegra haber sido constante porque eso me da la tranquilidad para el futuro”, afirmó la presentadora en la entrevista.

Jubilación en Colombia, mujeres acceden a pensión desde los 57 años

El sistema de pensiones en Colombia contempla reglas diferenciadas para mujeres y hombres dentro de sus dos regímenes: el Régimen de Prima Media (RPM)y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).

Las mujeres pueden acceder a la pensión de vejez a partir de los 57 años, siempre que hayan completado 1.300 semanas de cotización en Colpensiones o acumulado el capital necesario en un fondo privado.

Las mujeres pueden solicitar la
Las mujeres pueden solicitar la pensión de vejez en Colombia desde los 57 años, siempre que reúnan los requisitos de semanas cotizadas o capital acumulado - crédito Prosperidad Social

En el RPM, administrado por Colpensiones, el monto de la pensión se calcula con base en el salario promedio de los últimos diez años y el total de semanas aportadas. El RAIS, gestionado por fondos privados, entrega una pensión de acuerdo con el ahorro individual y los rendimientos generados a lo largo de la vida laboral.

El requisito de edad de jubilación y semanas cotizadas se estableció con el objetivo de asegurar una cobertura básica para las mujeres, quienes suelen enfrentar trayectorias laborales intermitentes. Si no alcanzan este capital, pueden acceder a una devolución de saldos o a una garantía de pensión mínima si cumplen con ciertas semanas de cotización.

