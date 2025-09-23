Colombia

Alias Lámpara, señalado de asesinar a su hijastro de 4 años en Medellín, fue trasladado a la cárcel de La Dorada

Cristian Alexis González Gallego es señalado de pertenecer a la banda delincuencial Los Mondongueros

El presunto homicida fue transferido
El presunto homicida fue transferido por orden del INPEC para garantizar su seguridad

El traslado de Cristian Alexis González Gallego, conocido como alias Lámpara, a la cárcel de La Dorada en Caldas se realizó el martes, 23 de septiembre, según indicó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), como respuesta a la preocupación por la seguridad del acusado.

De acuerdo con Noticias RCN, la decisión fue tomada en forma directa por la dirección nacional del organismo penitenciario, debido a la alta sensibilidad pública y la reacción social que provocó el crimen por el que es investigado.

El traslado se produjo pocos días después de que González Gallego fuera señalado como el principal sospechoso en el asesinato de su hijastro, un niño de 4 años, en Medellín. El menor fue víctima de una golpiza, cuando el agresor, según la investigación, lo atacó brutalmente, causando heridas que resultaron mortales.

La medida busca prevenir cualquier situación de riesgo dentro del centro penitenciario, considerando tanto la repercusión mediática como las emociones generadas en el entorno social y carcelario.

El sujeto tendría más de
El sujeto tendría más de una década de actividad delictiva

Sobre los hechos

El intenso clamor de justicia que se ha originado tras la muerte de Nairkel Aldraín Botia Fernández sigue creciendo en Medellín. El menor, de apenas cuatro años, falleció en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Medellín, donde ingresó con lesiones graves en el tórax, cabeza, espalda y pecho, como informaron las autoridades.

Según la versión oficial de la Fiscalía General de la Nación, los responsables de los golpes que terminaron con la vida de Nairkel apuntan a Cristian Alexis González, alias Lámpara, señalado cabecilla de la banda delincuencial Los Mondongueros.

El reporte indica que el niño fue agredido brutalmente el sábado 13 de septiembre de 2025 en una vivienda de barrio Castilla. De acuerdo con la Fiscalía, “González habría atacado intempestivamente al niño. Inicialmente, lo levantó de la cama, golpeó y lanzó al piso. Luego le quitó el pantalón y agredió con un machete”.

Los peritajes médicos confirmaron que la paliza lo dejó inconsciente, derivando en su internamiento inmediato y, tras tres días, en su deceso.

El niño murió luego de
El niño murió luego de tres días de estar en la UCI a raíz de la fuerte golpiza

Detalles proporcionados por la familia dibujan un contexto de violencia reiterada. Leidy Mariana Fernández, abuela materna de la víctima, relató a Telemedellín que tanto su hija como Nairkel soportaban maltratos y encierro. “Mi hija trató de defenderlo y no pudo porque también recibió golpes, también se ensañó contra ella”, expresó Fernández, sumando que, antes del ataque fatal, ambos permanecieron seis días encerrados bajo amenazas de González.

Por otra parte, el padre biológico del menor, Adrián Botia, compartió su dolor y su pedido de apoyo en declaraciones entregadas al diario El Tiempo. Expresó: “Con mucho dolor y mucha tristeza por lo sucedido, pero manteniendo los pies en la tierra, recibiendo lo sucedido de la mejor manera, con ayuda de Dios: exijo justicia, que me ayuden a ver si mi hijo puede ser trasladado acá, para ser velado acá en su tierra”.

Botia solicitó colaboración para repatriar el cuerpo de Nairkel a Venezuela con el objetivo de despedirse de su hijo y sepultarlo en su país natal. Dirigiéndose a quienes puedan ayudar, manifestó: “Estamos haciendo lo posible para que mi hijo pueda ser trasladado acá. Ayúdenme a que pueda ver a mi bebé por última vez. Bendiciones para todos”.

El menor se encuentra en
El menor se encuentra en estado crítico en un centro asistencial, mientras que su papá clama por justicia

Durante la entrevista con Telemedellín, la abuela describió las marcas visibles en el cuerpo del menor, recalcando que “tenía más de tres marquitas de eso en cada pierna y en su cuerpecito moretones”.

La Fiscalía indicó que el presunto agresor utilizó un machete, hecho que agudizó el estado crítico del niño. El caso permanece bajo investigación, mientras la familia insiste en que las autoridades colombianas garanticen el castigo para los responsables.

