Colombia

Siete hinchas del Deportivo Pereira resultaron gravemente heridos en accidente cerca a La Línea: el vehículo cayó al abismo

El accidente ocurrió en el sector del Alto del Boquerón en la madrugada del lunes 22 de septiembre, luego de que la camioneta que los transportaba perdiera el control, al parecer, por las condiciones climáticas adversas

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
En el accidente no resultaron
En el accidente no resultaron personas fallecidos, pero permanecen bajo pronóstico reservado - crédito @ViaSumapaz /X

El retorno a casa de varios hinchas del Deportivo Pereira luego del partido frente al Boyacá Chicó resultó interrumpido abruptamente la madrugada del lunes 22 de septiembre, cuando una camioneta que los transportaba se precipitó a un abismo en el Alto de Boquerón, sobre la vía entre Ibagué y Pereira, en el departamento del Tolima.

Según los reportes preliminares, el grupo volvía de Tunja luego de asistir al empate 1-1 de su club, que había concluido pasada la 10:00 p. m. del domingo y congregó a numerosos seguidores matecañas en las tribunas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A pesar de la magnitud del accidente, no se reportó la pérdida de vidas humanas, aunque varios de los ocupantes sufrieron heridas de gravedad y debieron ser atendidos en centros médicos cercanos.

Según precisó la barra organizada Lobo Sur en un comunicado oficial, dentro del vehículo viajaban “Siete de nuestros integrantes”, especificando que “no hubo víctimas que lamentar, pero con algunos de los muchachos gravemente heridos”. El mensaje concluyó pidiendo “fuerza para todos ellos y una oración al cielo, pronta recuperación”.

La barra Lobo Sur confirmó
La barra Lobo Sur confirmó que los heridos fueron atendidos en centros médicos cercanos tras el accidente - crédito X

La directiva del Deportivo Pereira transmitió igualmente su solidaridad a través de una nota en redes sociales, en la que señaló que espera la pronta recuperación de los seguidores del equipo.

El Deportivo Pereira F.C S.A.S lamenta profundamente el accidente que sufrieron algunos de nuestros hinchas que nos acompañaron en el partido ante Boyacá Chicó en Tunja. Oramos por su salud y pronta recuperación. Nuestros pensamientos están con ellos y sus familias”, señaló el equipo matecaña.

El siniestro provocó numerosas muestras de apoyo en medios digitales, tanto de aficionados como de clubes, quienes hicieron hincapié en la lealtad de los hinchas pereiranos que viajan largas distancias para seguir a su equipo sin importar las circunstancias.

El Deportivo Pereira expresó solidaridad
El Deportivo Pereira expresó solidaridad y pidió pronta recuperación para los aficionados afectados - crédito Instagram

Entretanto, las autoridades no han entregado un parte oficial de lo ocurrido en la madrugada del lunes, aunque adelantan investigaciones para aclarar si el vehículo presentaba fallas mecánicas.

Sin embargo, actualmente se maneja una hipótesis relacionada con el clima adverso que se presenta en la zona, por lo que verifican si la vía se encontraba mojada, lo que pudo hacer que el conductor perdiera maniobrabilidad.

Deportivo Pereira empató con Boyacá Chicó en la fecha 12 de la Liga BetPlay

Una acción decisiva sobre el final marcó el rumbo del encuentro entre Deportivo Pereira y Boyacá Chicó, sellando un empate 1-1 en el estadio La Independencia de Tunja durante la duodécima jornada de la Liga BetPlay 2025-II.

El partido, que mantuvo el suspenso hasta el último minuto, permitió a los dirigidos por Rafael Dudamel sumar un punto valioso que los mantiene cerca de los ocho primeros puestos de la tabla.

El enfrentamiento presentó desde el inicio un primer tiempo de ritmo alto y oportunidades en ambos arcos, aunque la falta de definición impidió que el marcador se moviera rápidamente. Víctor Mejía estuvo cerca de inaugurar el tanteador tras rematar dentro del área y estrellar el balón contra el horizontal en la opción más clara del inicio.

A los 26 minutos, Deportivo Pereira logró romper la igualdad cuando Jhon Edinson Largacha avanzó por el costado derecho y envió un centro preciso al área. Samy Merheg controló el esférico, se acomodó y con un remate de derecha venció al arquero Emiliano Denis, quien no tuvo respuesta ante la cercanía del disparo.

En el complemento, Boyacá Chicó apostó por buscar la igualdad, mientras que la visita intentó ampliar la ventaja sin lograr efectividad. Ambos equipos generaron llegadas, pero la definición siguió siendo esquiva durante gran parte del segundo tiempo.

La polémica apareció en el último suspiro. El árbitro sancionó penal para los locales, decisión que se retrasó varios minutos debido a la intervención del VAR. En el minuto 90+12, Johan Bocanegra asumió la responsabilidad, pidió el balón y ejecutó con firmeza al palo izquierdo. El arquero Salvador Ichazo optó por el otro costado.

La igualdad deja a Deportivo Pereira en la décimo primera posición con 14 puntos, producto de tres victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Boyacá Chicó ocupa el décimo séptimo lugar sumando 11 unidades tras dos triunfos, cinco empates y cinco caídas. Para la próxima jornada, Unión Magdalena y Once Caldas serán los respectivos rivales.

Temas Relacionados

Deportivo PereiraAccidente Bogotá PereiraBoquerónAlto de BoquerónAccidente BoquerónHinchas Deportivo PereiraColombia-noticias

Más Noticias

Yina Calderón contó por qué no estuvo en el matrimonio del ‘Negro Salas’: “Me pasé un poquito en el ‘reality’ con su relación”

El actor se casó a sus 51 años y contó con invitados que formaron parte de ‘La casa de los famosos Colombia’, donde consolidó una amistad con algunos participantes

Yina Calderón contó por qué

Revelan los jugosos contratos suscritos por Juliana Guerrero, con reconocida universidad, que sin un título profesional vigilaba la ejecución

La funcionaria del Gobierno nacional recibió honorarios de 12 millones de pesos por tres meses de trabajo

Revelan los jugosos contratos suscritos

Asignan nuevo fiscal para el caso de alias Satanás, temido líder del Tren de Aragua

La llegada del fiscal Jaime Reyes Cala se da luego de una denuncia emitida por la juez primera Especializada de Bogotá, que aseguró que el proceso judicial está estancado desde inicios del 2024

Asignan nuevo fiscal para el

Con fuerte mensaje, Gustavo Petro puso en duda el futuro de las EPS en Colombia: “Están para liquidar”

El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro se produjo luego de que congresistas del Centro Democrático presentaran una ponencia negativa sobre la reforma a la salud

Con fuerte mensaje, Gustavo Petro

Secretaría de Educación de Bogotá reintegrará salarios descontados a docentes tras acuerdo con ADE

La administración educativa y el sindicato docente pactaron devolver los sueldos retenidos por participación en protestas, para restablecer la normalidad académica y evitar nuevas interrupciones en las clases

Secretaría de Educación de Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón contó por qué

Yina Calderón contó por qué no estuvo en el matrimonio del ‘Negro Salas’: “Me pasé un poquito en el ‘reality’ con su relación”

Karina García vivió momento incómodo al tener que elegir entre Blessd y Feid: “Te has besuqueado con alguno de los dos, perra”

Reconocido periodista de entretenimiento le pidió matrimonio a su pareja en pleno concierto de Il Divo en Bogotá: “Al amor de la vida de uno”

Violeta Bergonzi se desahogó sobre su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Por qué la gente castiga tanto el llorar”

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-Pop más escuchadas en iTunes Colombia

Deportes

Millonarios volverá a vestir de

Millonarios volverá a vestir de rosado: este sería el tercer uniforme del equipo embajador

Rafael Dudamel estalló contra el arbitraje en Colombia, luego de empate entre Boyacá Chicó y Pereira: esta fue la polémica jugada

En qué consiste el boicot por el que Linda Caicedo no asistiría a la ceremonia del Balón de Oro: ningún jugador del Real Madrid estará en París

Esta fue la polémica frase de la portera del Cali Luisa Agudelo por la que la comparan con el “Dibu” Martínez: “Se volvió insoportable”

Este es la millonada que ganó el Deportivo Cali por el título de la Liga Femenina BetPlay 2025, a pesar de que no les padaba a las futbolistas