Siete hinchas del Deportivo Pereira resultaron gravemente heridos en accidente cerca a La Línea: el vehículo cayó al abismo

El retorno a casa de varios hinchas del Deportivo Pereira luego del partido frente al Boyacá Chicó resultó interrumpido abruptamente la madrugada del lunes 22 de septiembre, cuando una camioneta que los transportaba se precipitó a un abismo en el Alto de Boquerón, sobre la vía entre Ibagué y Pereira, en el departamento del Tolima.

Según los reportes preliminares, el grupo volvía de Tunja luego de asistir al empate 1-1 de su club, que había concluido pasada la 10:00 p. m. del domingo y congregó a numerosos seguidores matecañas en las tribunas.

A pesar de la magnitud del accidente, no se reportó la pérdida de vidas humanas, aunque varios de los ocupantes sufrieron heridas de gravedad y debieron ser atendidos en centros médicos cercanos.

Según precisó la barra organizada Lobo Sur en un comunicado oficial, dentro del vehículo viajaban “Siete de nuestros integrantes”, especificando que “no hubo víctimas que lamentar, pero con algunos de los muchachos gravemente heridos”. El mensaje concluyó pidiendo “fuerza para todos ellos y una oración al cielo, pronta recuperación”.

La directiva del Deportivo Pereira transmitió igualmente su solidaridad a través de una nota en redes sociales, en la que señaló que espera la pronta recuperación de los seguidores del equipo.

“El Deportivo Pereira F.C S.A.S lamenta profundamente el accidente que sufrieron algunos de nuestros hinchas que nos acompañaron en el partido ante Boyacá Chicó en Tunja. Oramos por su salud y pronta recuperación. Nuestros pensamientos están con ellos y sus familias”, señaló el equipo matecaña.

El siniestro provocó numerosas muestras de apoyo en medios digitales, tanto de aficionados como de clubes, quienes hicieron hincapié en la lealtad de los hinchas pereiranos que viajan largas distancias para seguir a su equipo sin importar las circunstancias.

Entretanto, las autoridades no han entregado un parte oficial de lo ocurrido en la madrugada del lunes, aunque adelantan investigaciones para aclarar si el vehículo presentaba fallas mecánicas.

Sin embargo, actualmente se maneja una hipótesis relacionada con el clima adverso que se presenta en la zona, por lo que verifican si la vía se encontraba mojada, lo que pudo hacer que el conductor perdiera maniobrabilidad.

Deportivo Pereira empató con Boyacá Chicó en la fecha 12 de la Liga BetPlay

Una acción decisiva sobre el final marcó el rumbo del encuentro entre Deportivo Pereira y Boyacá Chicó, sellando un empate 1-1 en el estadio La Independencia de Tunja durante la duodécima jornada de la Liga BetPlay 2025-II.

El partido, que mantuvo el suspenso hasta el último minuto, permitió a los dirigidos por Rafael Dudamel sumar un punto valioso que los mantiene cerca de los ocho primeros puestos de la tabla.

El enfrentamiento presentó desde el inicio un primer tiempo de ritmo alto y oportunidades en ambos arcos, aunque la falta de definición impidió que el marcador se moviera rápidamente. Víctor Mejía estuvo cerca de inaugurar el tanteador tras rematar dentro del área y estrellar el balón contra el horizontal en la opción más clara del inicio.

A los 26 minutos, Deportivo Pereira logró romper la igualdad cuando Jhon Edinson Largacha avanzó por el costado derecho y envió un centro preciso al área. Samy Merheg controló el esférico, se acomodó y con un remate de derecha venció al arquero Emiliano Denis, quien no tuvo respuesta ante la cercanía del disparo.

En el complemento, Boyacá Chicó apostó por buscar la igualdad, mientras que la visita intentó ampliar la ventaja sin lograr efectividad. Ambos equipos generaron llegadas, pero la definición siguió siendo esquiva durante gran parte del segundo tiempo.

La polémica apareció en el último suspiro. El árbitro sancionó penal para los locales, decisión que se retrasó varios minutos debido a la intervención del VAR. En el minuto 90+12, Johan Bocanegra asumió la responsabilidad, pidió el balón y ejecutó con firmeza al palo izquierdo. El arquero Salvador Ichazo optó por el otro costado.

La igualdad deja a Deportivo Pereira en la décimo primera posición con 14 puntos, producto de tres victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Boyacá Chicó ocupa el décimo séptimo lugar sumando 11 unidades tras dos triunfos, cinco empates y cinco caídas. Para la próxima jornada, Unión Magdalena y Once Caldas serán los respectivos rivales.