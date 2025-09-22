Colombia

Por qué Colombia es el segundo país preferido para vivir por los extranjeros: solo lo supera Panamá

La amabilidad de los colombianos ha sido un factor clave para que extranjeros prefieran establecerse en el país

Por Julieth Cicua Caballero

Desde 2018 InterNations realiza la
Desde 2018 InterNations realiza la encuesta Expat Insider para evaluar cuales son los mejores países para vivir - Crédito: Freepik

La edición 2025 de Expat Insider de Internations evaluó 46 países en cinco categorías clave: trabajo en el extranjero, finanzas personales, calidad de vida, aspectos esenciales para expatriados y facilidad para establecerse.

Los participantes calificaron hasta 53 factores en una escala del uno al siete, permitiendo así una radiografía precisa de las experiencias de quienes han decidido vivir fuera de su país de origen.

Es así como el panorama global para quienes buscan establecerse en el extranjero ha experimentado un giro notable, con Panamá, Colombia y México consolidándose como los destinos predilectos para expatriados.

Panamá es el destino favorito
Panamá es el destino favorito para establecerse debido a su calidad de vida - Crédito: Turismo en Panamá

Este estudio, que recogió las opiniones de más de diez mil expatriados de 172 nacionalidades, revela que la satisfacción financiera, la facilidad para integrarse y la asequibilidad de la vivienda son factores determinantes en la elección de estos países, desplazando a destinos tradicionales y relegando a Estados Unidos fuera de los veinte primeros de la lista.

Panamá se mantiene, por segundo año consecutivo, como el mejor país para expatriados. El 94% de los encuestados en este país centroamericano manifestó estar satisfecho con su vida, y un 35% de ellos ya está jubilado, cifra que supera ampliamente el promedio global del 11%. Además, el 18% indicó que la jubilación fue su principal motivo para mudarse.

Según Kathrin Chudoba, directora de marketing de InterNations, “tiene una combinación perfecta de infraestructura decente a precios asequibles, junto con un clima agradable y, lo más importante, una cultura abierta, amigable y fácil de integrar”, declaró a Forbes.

Según los datos, más de un tercio de los expatriados en Panamá planea quedarse de forma permanente.

Colombia ha escalado posiciones de manera significativa, pasando del quinto lugar en 2024 al segundo en 2025. El 81% de los expatriados en Colombia se siente satisfecho con su situación financiera, y el 92% considera que sus ingresos familiares son suficientes para llevar una vida cómoda, muy por encima del promedio mundial del 69%.

El país también se destaca en el índice de facilidad para establecerse, donde los extranjeros valoran la amabilidad de la población y la facilidad para integrarse y hacer amigos.

“De manera similar a lo que hace de Panamá un lugar tan atractivo, Colombia también destaca en el índice de facilidad para establecerse, lo que significa que los expatriados aprecian la amabilidad de la población. Se sienten bienvenidos. Les resulta fácil integrarse en la cultura local y hacer amigos”, explicó Chudoba.

