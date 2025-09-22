Colombia

J Balvin se sumó a los llamados para que B King sea encontrado: este fue su mensaje

El artista de música urbana pidió a sus seguidores alertar cualquier indicio que conduzca a dar con el paradero del joven artista

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El reguetonero se sumó a
El reguetonero se sumó a la búsqueda del joven artista - crédito @bkingoficial/IG

La desaparición de B King tras un concierto en Sonora (México) llamó la atención de figuras de la música en Colombia. Los cantantes de reguetón J Balvin y Jowell se sumaron por medio de sus redes sociales a los llamados para que se intensifique la búsqueda Bayron Sánchez en ese país.

Los artistas de música urbana instaron a sus seguidores a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a encontrar a B King. La visibilidad que ambos artistas han dado al caso ha impulsado la difusión de la ficha de búsqueda y ha motivado a otros miembros de la comunidad musical y del público general a involucrarse en la causa, lo que para los allegados del cantante desaparecido representa un apoyo fundamental por obtener pistas sobre su paradero.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El caso de B King se complica por la desaparición simultánea de Regio Clown, quien fue visto por última vez junto a Sánchez al salir de un gimnasio en la capital mexicana el 16 de septiembre de 2025. Desde ese momento no se tiene rastro de ninguno de los dos, lo que incrementa la preocupación entre sus familiares y seguidores que se enfrentan a la incertidumbre sobre el rumbo que tomaron.

A través de sus cuentas oficiales de X, las figuras de la música urbana colombiana publicaron los datos de contacto de las autoridades en busca de in formación que conduzca a dar con el paradero del cantante, lo que amplificó aún más el llamado desesperado de los familiares del joven artista.

En este contexto, la hermana de B King, Stefania Agudelo, también ha desempeñado un papel central en la búsqueda. A través de mensajes difundidos en redes sociales, solicitó la colaboración de la ciudadanía y compartió detalles relevantes sobre la desaparición de su hermano. Su llamado fue replicado por diversas figuras del entretenimiento, lo que contribuyó a mantener el caso en la agenda mediática y a reforzar la presión para que se aceleren las labores de búsqueda.

El cantante se sumó al
El cantante se sumó al llamado a través de sus redes sociales - crédito @JBALVIN/X

La historia de B King está marcada también por su relación pasada con DJ Marcela Reyes, una figura reconocida en el ámbito musical. Aunque la noticia de la desaparición se ha centrado en los esfuerzos de localización y en la participación de artistas como J Balvin y Jowell, el vínculo con Reyes ha añadido un matiz adicional de interés público.

A través de sus redes sociales, la expareja del joven artista sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos, mientras la familia y el entorno cercano de Sánchez mantienen la esperanza de obtener noticias sobre su paradero.

En sus declaraciones, Reyes pidió evitar especulaciones sobre las causas de la desaparición y subrayó la gravedad de la situación. “Me siento profundamente triste y con el corazón roto. Me duele ver cómo, en medio de una situación tan delicada y dolorosa, se ha dado prioridad al amarillismo, a los juicios sin fundamento y a mencionarme con acusaciones graves que no solo son falsas, sino que también desvían la atención de lo verdaderamente importante, la vida de Bayron y su pronta aparición”, manifestó la DJ en sus historias de Instagram.

Los familiares del artista han
Los familiares del artista han hecho reiterados llamados - crédito @marcelareyes/IG

Desde el Gobierno de Colombia se sumaron a la búsqueda

A la búsqueda del artista también se sumó el propio presidente Gustavo Petro, que le hizo un llamado directo a la presidente de ese país, Claudia Sheinbaum, para que se intensifique la búsqueda y se esclarezcan las causas de su desaparición en extrañas circunstancias.

La petición de Petro subraya la dimensión binacional del caso y la preocupación que existe en Colombia por el paradero de sus ciudadanos en el extranjero. El mandatario colombiano, al dirigirse a Sheinbaum, destacó la relación de amistad y militancia política que los une desde los tiempos del M19, y extendió su llamado al cuerpo diplomático de Colombia en México.

El presidente Gustavo Petro hizo
El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a Claudia Sheinbaum por la desaparición de B King - crédito @petrogustavo/X

En su publicación, Petro expresó: “Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”.

Temas Relacionados

J BalvinB KingColombia-EntretenimientoDesapariciónMéxicoReguetónMúsica urbanaColombia-Noticias

Más Noticias

‘Yo me llamo’: Así fue el emotivo adiós entre los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar

El artista reveló detalles inéditos sobre la relación que surgió durante el ‘reality’

‘Yo me llamo’: Así fue

Denuncian presunta contratación irregular dentro del Ejército: se habrían beneficiado a dos empresas con millonarios acuerdos

La acusación fue hecha por el sargento (r) Alexander Chala Sáenz, que también denunció al ministro de Defensa y al exgeneral Eduardo Zapateiro por un supuesto contrato con Indumil

Denuncian presunta contratación irregular dentro

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ ya es mamá; su bebé nació prematuro: “No lo he podido cargar”

La caleña de 35 años de edad detalló el proceso que la llevó a una cesárea inesperada y la situación de su hijo, que deberá permanecer varias semanas en incubadora

Exparticipante de ‘La casa de

Andrés Forero denunció que pretenden “silenciarlo” con denuncia que impusieron en su contra ante la Corte Suprema

El proceso judicial que protagoniza el congresista expone la fragilidad de las garantías parlamentarias frente a estrategias de silenciamiento político

Andrés Forero denunció que pretenden

A Jessi Uribe y Nodal los une algo más que la música: sus polémicas relaciones tienen historias similares

Los famosos se presentaron juntos en Bogotá y su paso por el escenario volvió a sacar a la luz sus vidas personales

A Jessi Uribe y Nodal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’: Así fue

‘Yo me llamo’: Así fue el emotivo adiós entre los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ ya es mamá; su bebé nació prematuro: “No lo he podido cargar”

A Jessi Uribe y Nodal los une algo más que la música: sus polémicas relaciones tienen historias similares

Esposo de Aida Victoria Merlano apareció despechado en un video y avivó rumores de ruptura: “No se enamoren”

Estas fueron las curiosas publicaciones que hizo Regio Clown en sus redes sociales antes de desaparecer junto a B King en México

Deportes

Técnico de Fortaleza calificó la

Técnico de Fortaleza calificó la grama de El Campín como la “peor del país”: “Es horrible”

Deportivo Cali es campeón de la Liga Femenina BetPlay: las Azucareras vencieron a Santa Fe en cobros desde el punto penal

Jorge Carrascal se estrenó en las redes con el Flamengo: así fue el primer gol del colombiano en el fútbol brasileño

Deportivo Cali, bicampeonas de Colombia: así quedó el palmarés de títulos del Fútbol Profesional Femenino

A 25 años de la primera medalla de oro olímpica para Colombia, la deportista es investigada en la actualidad