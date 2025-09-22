J Balvin se sumó a los llamados para que B King sea encontrado: este fue su mensaje

El reguetonero se sumó a la búsqueda del joven artista - crédito @bkingoficial/IG

La desaparición de B King tras un concierto en Sonora (México) llamó la atención de figuras de la música en Colombia. Los cantantes de reguetón J Balvin y Jowell se sumaron por medio de sus redes sociales a los llamados para que se intensifique la búsqueda Bayron Sánchez en ese país.

Los artistas de música urbana instaron a sus seguidores a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a encontrar a B King. La visibilidad que ambos artistas han dado al caso ha impulsado la difusión de la ficha de búsqueda y ha motivado a otros miembros de la comunidad musical y del público general a involucrarse en la causa, lo que para los allegados del cantante desaparecido representa un apoyo fundamental por obtener pistas sobre su paradero.

El caso de B King se complica por la desaparición simultánea de Regio Clown, quien fue visto por última vez junto a Sánchez al salir de un gimnasio en la capital mexicana el 16 de septiembre de 2025. Desde ese momento no se tiene rastro de ninguno de los dos, lo que incrementa la preocupación entre sus familiares y seguidores que se enfrentan a la incertidumbre sobre el rumbo que tomaron.

A través de sus cuentas oficiales de X, las figuras de la música urbana colombiana publicaron los datos de contacto de las autoridades en busca de in formación que conduzca a dar con el paradero del cantante, lo que amplificó aún más el llamado desesperado de los familiares del joven artista.

En este contexto, la hermana de B King, Stefania Agudelo, también ha desempeñado un papel central en la búsqueda. A través de mensajes difundidos en redes sociales, solicitó la colaboración de la ciudadanía y compartió detalles relevantes sobre la desaparición de su hermano. Su llamado fue replicado por diversas figuras del entretenimiento, lo que contribuyó a mantener el caso en la agenda mediática y a reforzar la presión para que se aceleren las labores de búsqueda.

La historia de B King está marcada también por su relación pasada con DJ Marcela Reyes, una figura reconocida en el ámbito musical. Aunque la noticia de la desaparición se ha centrado en los esfuerzos de localización y en la participación de artistas como J Balvin y Jowell, el vínculo con Reyes ha añadido un matiz adicional de interés público.

A través de sus redes sociales, la expareja del joven artista sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos, mientras la familia y el entorno cercano de Sánchez mantienen la esperanza de obtener noticias sobre su paradero.

En sus declaraciones, Reyes pidió evitar especulaciones sobre las causas de la desaparición y subrayó la gravedad de la situación. “Me siento profundamente triste y con el corazón roto. Me duele ver cómo, en medio de una situación tan delicada y dolorosa, se ha dado prioridad al amarillismo, a los juicios sin fundamento y a mencionarme con acusaciones graves que no solo son falsas, sino que también desvían la atención de lo verdaderamente importante, la vida de Bayron y su pronta aparición”, manifestó la DJ en sus historias de Instagram.

Desde el Gobierno de Colombia se sumaron a la búsqueda

A la búsqueda del artista también se sumó el propio presidente Gustavo Petro, que le hizo un llamado directo a la presidente de ese país, Claudia Sheinbaum, para que se intensifique la búsqueda y se esclarezcan las causas de su desaparición en extrañas circunstancias.

La petición de Petro subraya la dimensión binacional del caso y la preocupación que existe en Colombia por el paradero de sus ciudadanos en el extranjero. El mandatario colombiano, al dirigirse a Sheinbaum, destacó la relación de amistad y militancia política que los une desde los tiempos del M19, y extendió su llamado al cuerpo diplomático de Colombia en México.

En su publicación, Petro expresó: “Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”.