Indignación en Bogotá por lavado de pechugas de pollo en canal de aguas del centro de Bogotá: todo quedó en video

Hombres lavan pollo en pleno Eje Ambiental en Bogotá - crédito Captura video

La circulación de un video grabado en la avenida Jiménez, en pleno centro de Bogotá, ha desatado un debate sobre la salud pública y las condiciones de higiene en la venta ambulante de alimentos.

En las imágenes, que rápidamente se han difundido en redes sociales, se observa a dos hombres manipulando pechugas de pollo en circunstancias que han alarmado a la ciudadanía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El registro muestra a un individuo vestido con camisa azul y saco vinotinto, acompañado de otro hombre con sudadera negra, quienes disponen de dos bandejas azules repletas de pechugas de pollo.

Sin utilizar guantes ni implementar ningún procedimiento de limpieza visible, ambos lavan la carne directamente en las aguas del Eje Ambiental, un canal de agua que atraviesa la transitada avenida Jiménez.