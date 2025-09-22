Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 y las miradas se trasladaron a la Tricolor: cuál colombiano estuvo más cerca del premio

Ousmane Dembélé, del París Saint Germain (PSG), celebra tras ganar el Balón de Oro de 2025 - crédito Benoit Tessier/Reuters

Ousmane Dembélé recibió el Balón de Oro 2025 tras una temporada brillante con el París Saint Germain; la ceremonia tuvo lugar en el teatro Chatelet, donde France Football y la Uefa destacaron al francés por encima de Lamine Yamal (español) y Vitinha (portugués). La noticia provocó una pregunta que cada cierto tiempo toma fuerza entre los aficionados al fútbol colombiano: ¿Cuál es el jugador de Colombia que más cerca estuvo de alcanzar este reconocimiento?

A lo largo de las 69 entregas del Balón de Oro, solo dos colombianos lograron meterse entre los diez mejores del mundo en una temporada. Radamel Falcao García fue el deportista que llegó más lejos en esta exigente lista. En 2012, ocupó el quinto puesto, por encima de figuras de talla mundial, en aquel momento marcó un antes y un después para el fútbol colombiano.

En ese año, el premio se lo llevó Lionel Messi por cuarta vez consecutiva, pero el lugar que ocupó Falcao fue considerado por muchos como histórico. Solo quedaron por delante del colombiano, el propio argentino, Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta y Xavi Hernández. El samario dejó atrás a nombres como Iker Casillas, Andrea Pirlo, Didier Drogba, Robin Van Persie y Zlatan Ibrahimovic.

Radamel Falcao García terminó en el Top 5 del Balón de Oro en 2012 - crédito @ballondor/X

El once ideal de la FIFA: uno de los logros más importante de Falcao

Durante ese año, el delantero brilló con el Atlético de Madrid, pues fue una de las piezas clave del equipo dirigido por Diego Simeone, además, ganó la Europa League con una actuación inolvidable en la final, donde anotó dos goles contra el Athletic Club. Su impacto fue tan grande que no solo entró al Top 5 del Balón de Oro, también fue elegido para el once ideal de la FIFA.

En aquella selección de los mejores del año, Falcao compartió la delantera con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El equipo también contó con Iker Casillas, Dani Alves, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Marcelo, Andrés Iniesta, Xabi Alonso y Xavi Hernández.

Cabe destacar que pocos delanteros sudamericanos han alcanzado esa distinción sin militar en los dos gigantes españoles o en la élite inglesa.

Falcao ganó la Europa League con el Atlético de Madrid en 2012; anotó dos goles en la final frente al Athletic Club de Bilbao - crédito Reuters

James Rodríguez y su inolvidable Mundial Brasil 2014

En 2014, otro colombiano volvió a brillar a nivel mundial. James Rodríguez terminó en la octava posición tras una destacada participación en la Copa del Mundo de Brasil. Fue el goleador del torneo con seis tantos, además, su gol de volea ante Uruguay fue elegido como el mejor de la temporada y recibió el Premio Puskas, a pesar de ese rendimiento, no logró superar la marca establecida por Falcao dos años antes.

El gol que marcó James Rodríguez a Uruguay en el Mundial de Brasil de 2014 fue elegido el mejor del año y recibió el Premio Puskas - crédito Real Madrid C.F./Facebook

En aquella edición del Balón de Oro, el galardón fue para Cristiano Ronaldo y por delante del 10 de la selección también estuvieron Lionel Messi, Manuel Neuer, Thomas Müller, Phillip Lahm, Arjen Robben y Neymar.

Pero el colombiano superó a jugadores como Ángel Di María, Toni Kroos y Karim Benzema. Su octavo lugar fue recibido con orgullo en el país, aunque su carrera luego tomó caminos irregulares debido a lesiones y decisiones contractuales en diferentes clubes.

James Rodríguez ocupó el octavo lugar en el prestigioso premio del Balón de Oro en 2014 - crédito @ballondor/X

Desde entonces, ningún otro colombiano logró acercarse al Top 10. En 2022, Luis Díaz se ubicó en el puesto 17 tras una buena campaña con el Liverpool; en 2024, Mayra Ramírez alcanzó el puesto 21 en la categoría femenina. Estos logros reflejan un progreso constante, pero confirman que Radamel Falcao sigue siendo el que más cerca estuvo de hacer historia con letras doradas.

Hoy, con la entrega del Balón de Oro 2025 a Dembélé, la pregunta sobre el lugar de Colombia en este tipo de premios vuelve a cobrar relevancia. Las nuevas generaciones miran con ilusión a jugadores como Luis Díaz, Richard Ríos, Yáser Asprilla y Néiser Villarreal. Todos tienen talento, pero alcanzar las alturas de Falcao no es una tarea sencilla.