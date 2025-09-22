Colombia

Asignan nuevo fiscal para el caso de alias Satanás, temido líder del Tren de Aragua

La llegada del fiscal Jaime Reyes Cala se da luego de una denuncia emitida por la juez primera Especializada de Bogotá, que aseguró que el proceso judicial está estancado desde inicios del 2024

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
Alías Satanás fue capturado por
Alías Satanás fue capturado por las autoridades colombianas - crédito Policía Nacional

En la tarde del lunes 22 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación confirmó la asignación de un nuevo fiscal para el proceso judicial que se adelanta contra José Manuel Vera Sulbarán, alias Satanás, uno de los líderes de la organización criminal trasnacional Tren de Aragua.

De acuerdo con el documento dirigido al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, revelado por Caracol Radio, la persona que quedaría a cargo de la investigación del caso sería el fiscal Jaime Reyes Cala.

“Se pone a su conocimiento que se adscribió al doctor Jaime Reyes Cala a la Fiscalía 11 delegada ante Jueces Penales de Circuito Especializados de la Unidad de Fiscalías Especializadas de Bogotá, mediante Resolución N.º 002856 del 18 de septiembre de 2025”, se lee en la misiva firmada por Javier Mauricio Paba Mejía, director encargado seccional de Bogotá de la Fiscalía.

La acusación formal contra el líder de la organización criminal se encuentra paralizada desde hace año y medio, afectando no solo a este caso, sino también a otros expedientes de alto impacto.

Alias Satanas, Tren de Aragua, Fiscalía, José Manuel Vera Sulbarán, Proceso judicial, Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, Jaime Reyes Cala

