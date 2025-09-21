Colombia

La dura crítica de María Fernanda Cabal al Gobierno de Gustavo Petro: “Vagos e incapaces”

La senadora del Centro Democrático intensificó su postura opositora al calificar de manera contundente la gestión del Ejecutivo, luego de que el ministro del Interior señalara debilidades en el gabinete actual

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
La legisladora utilizó sus redes
La legisladora utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje directo contra la administración nacional, sumando tensión al debate político tras las declaraciones del ministro sobre el desempeño del gabinete - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó al gabinete de Gustavo Petro como “flojo” durante una entrevista concedida a la revista Semana. En la conversación, Benedetti abordó aspectos internos del Gobierno, analizó el panorama de la contienda presidencial prevista para 2026 y mencionó algunos nombres que considera entre sus candidatos preferidos.

Tras las declaraciones de Armando Benedetti, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, reaccionó a través de su cuenta de X con una crítica directa al Gobierno de Gustavo Petro. “Vagos e incapaces”, escribió Cabal, en un mensaje que refuerza su postura opositora frente a las actuales gestiones del Ejecutivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la entrevista con la revista Semana, a Armando Benedetti le preguntaron si consideraba flojo al gabinete. En un primer momento, Benedetti respondió con otra pregunta: “¿En qué?”. La insistencia de la periodista continuó, señalando: “En todo”. Ante esto, Benedetti replicó: “¿Usted por qué me quiere hacer pelear?”, aunque le recordaron su experiencia y trayectoria política para insistirle sobre la calidad del gabinete del actual Gobierno.

El ministro del Interior, Armando
El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó al gabinete de Gustavo Petro como “flojo” - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Ante la insistencia de la entrevistadora, Armando Benedetti finalmente reconoció las críticas y asumió una postura autocrítica sobre la gestión del gabinete. Sin embargo, destacó la labor de una de sus colegas y su compromiso con el Gobierno.

“Sí, es un gabinete flojo. Me va a traer problemas, pero debo reconocerle a Angie Rodríguez su trabajo. Es una berraca y leal al presidente Petro y con ella sí he hecho un gran equipo de trabajo a favor del presidente”, comentó en dicho espacio el ministro del Interior.

La senadora María Fernanda Cabal reaccionó a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, con un mensaje en su cuenta de X en el que reafirmó su objetivo de llegar a la Presidencia y puso énfasis en la necesidad de transformar la gestión pública en Colombia. Cabal subrayó su voluntad de implementar un gobierno que haga frente a la corrupción, promueva el mérito y resuelva los problemas de ineficiencia que, según ella, caracterizan al actual Ejecutivo.

La congresista del Centro Democrático reiteró su postura crítica tras las opiniones de Benedetti, al considerar que el país necesita un liderazgo serio que priorice las necesidades de los ciudadanos.

María Fernanda Cabal criticó al
María Fernanda Cabal criticó al Gobierno nacional - crédito @MariaFdaCabal

“Mi propósito es llegar el 7 de agosto a la Presidencia para poner orden en la casa, enfrentar la corrupción, acabar con la mediocridad y devolverle valor al mérito. Colombia merece un gobierno serio, que trabaje por los ciudadanos, no uno de vagos e incapaces como el que tenemos hoy”, escribió por medio de su cuenta de la red social X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

El representante Alejandro Ocampo respondió al mensaje de María Fernanda Cabal en X con una intervención irónica, en la que manifestó su respaldo a la candidatura presidencial de Daniel Quintero. Ocampo sugirió que la senadora podría encargarse de organizar la Casa de Nariño bajo una eventual administración de Quintero, aludiendo a las aspiraciones expresadas por Cabal.

“Senadora Cabal cuente con eso, el 07 de agosto le digo a @QuinteroCalle que la contrate como ama de llaves para que pueda ordenar toda la casa de Nariño”, comentó el legislador cercano al Gobierno nacional.

Alejandro Ocampo contestó al mensaje
Alejandro Ocampo contestó al mensaje de María Fernanda Cabal - crédito x

Por otro lado, durante la entrevista con Semana, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue cuestionado sobre si había expresado al presidente Gustavo Petro su opinión sobre el desempeño del gabinete. Benedetti aseguró que el mandatario está al tanto de su apreciación y afirmó: “Claro, él también sabe que es un gabinete flojo”.

La periodista insistió sobre los motivos por los que no se realizan cambios en el equipo, a lo que Benedetti respondió: “Se lo he dicho, pero no sé”. Cuando le preguntaron a quién consideraba necesario cambiar, el ministro evitó entrar en detalles y concluyó: “No, hasta allá no voy. Deje la astucia para otra entrevista, porque ya con lo que dije me van a vaciar”.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalArmando BenedettiGobierno PetroMinisterio del InteriorColombia-Noticias

Más Noticias

Otras marcas aprovecharon el ‘vainazo’ de Petro para dar premios a los Brayan en Colombia

Desde tiquetes aéreos hasta entradas para partidos de fútbol, varias empresas lanzaron sus campañas publicitarias cuestionando las declaraciones del mandatario colombiano

Otras marcas aprovecharon el ‘vainazo’

Miguel Polo Polo se fue en contra de Daniel Quintero por la controversial imagen que compartió: “Le gustará que le hagan cosas por ahí”

El legislador lanzó fuertes críticas al exalcalde de Medellín, cuestionando su postura sobre inclusión y señalando contradicciones en su discurso tras la difusión de una imagen que generó debate en plataformas digitales

Miguel Polo Polo se fue

Paloma Valencia calificó de “vergonzosa” la justicia que imparte la JEP

La senadora advirtió que las penas impuestas a exguerrilleros no son proporcionales a la magnitud de los crímenes, mientras miembros de la Fuerza Pública enfrentan procesos más severos

Paloma Valencia calificó de “vergonzosa”

Efemérides del 21 de septiembre: Nace Liam Gallagher, muere Schopenhauer y J. R. R. Tolkien publica El hobbit

Hazañas, tragedias, cumpleaños y muertes son los sucesos más importantes que se conmemoran este día

Efemérides del 21 de septiembre:

Sebastián Montoya rescató dos puntos en Bakú, luego de que su motor terminara en llamas

El piloto colombiano tuvo problemas mecánicos el sábado, cuando su motor terminó en llamas, pero se repuso en la carrera principal del domingo, donde terminó entre los 10 mejores

Sebastián Montoya rescató dos puntos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan explosivos cerca a la

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

Ministro de Defensa arremetió contra comunidades que ayudan a los grupos armados: “Exponen a sus hijos y familias”

Nueva masacre en Valle del Cauca: 3 miembros de una familia fueron asesinados en el corregimiento Los Cocuyos

ENTRETENIMIENTO

Darina Littleton elogia el liderazgo

Darina Littleton elogia el liderazgo de Shakira y desmiente rumores sobre la relación con su equipo: “No hay ninguna rivalidad”

Polémica en redes, Aida Victoria Merlano se pronunció respecto a los rumores sobre su ruptura con Juan David Tejada

Valle del Cauca y Antioquia se afianzaron en el liderato de ‘Miss Universe Colombia’ en un reto por parejas

Shakira celebró nuevo logro en México, más allá de la música

Los podcasts más reproducidos hoy en Spotify Colombia

Deportes

Sebastián Montoya rescató dos puntos

Sebastián Montoya rescató dos puntos en Bakú, luego de que su motor terminara en llamas

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

Álvaro Uribe compartió fotografía con figura de la selección Colombia y de Atlético Nacional: “Nos llena de orgullo”

Le cobrarían muy duro al árbitro colombiano Andrés Rojas por su mala actuación en la Copa Libertadores: este sería el castigo

Luis Díaz se destapó sobre su llegada al Bayern Múnich: reveló que hubo conversaciones con un club español