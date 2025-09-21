La dura crítica de María Fernanda Cabal al Gobierno de Gustavo Petro: “Vagos e incapaces”

La legisladora utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje directo contra la administración nacional, sumando tensión al debate político tras las declaraciones del ministro sobre el desempeño del gabinete - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó al gabinete de Gustavo Petro como “flojo” durante una entrevista concedida a la revista Semana. En la conversación, Benedetti abordó aspectos internos del Gobierno, analizó el panorama de la contienda presidencial prevista para 2026 y mencionó algunos nombres que considera entre sus candidatos preferidos.

Tras las declaraciones de Armando Benedetti, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, reaccionó a través de su cuenta de X con una crítica directa al Gobierno de Gustavo Petro. “Vagos e incapaces”, escribió Cabal, en un mensaje que refuerza su postura opositora frente a las actuales gestiones del Ejecutivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la entrevista con la revista Semana, a Armando Benedetti le preguntaron si consideraba flojo al gabinete. En un primer momento, Benedetti respondió con otra pregunta: “¿En qué?”. La insistencia de la periodista continuó, señalando: “En todo”. Ante esto, Benedetti replicó: “¿Usted por qué me quiere hacer pelear?”, aunque le recordaron su experiencia y trayectoria política para insistirle sobre la calidad del gabinete del actual Gobierno.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó al gabinete de Gustavo Petro como “flojo” - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Ante la insistencia de la entrevistadora, Armando Benedetti finalmente reconoció las críticas y asumió una postura autocrítica sobre la gestión del gabinete. Sin embargo, destacó la labor de una de sus colegas y su compromiso con el Gobierno.

“Sí, es un gabinete flojo. Me va a traer problemas, pero debo reconocerle a Angie Rodríguez su trabajo. Es una berraca y leal al presidente Petro y con ella sí he hecho un gran equipo de trabajo a favor del presidente”, comentó en dicho espacio el ministro del Interior.

La senadora María Fernanda Cabal reaccionó a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, con un mensaje en su cuenta de X en el que reafirmó su objetivo de llegar a la Presidencia y puso énfasis en la necesidad de transformar la gestión pública en Colombia. Cabal subrayó su voluntad de implementar un gobierno que haga frente a la corrupción, promueva el mérito y resuelva los problemas de ineficiencia que, según ella, caracterizan al actual Ejecutivo.

La congresista del Centro Democrático reiteró su postura crítica tras las opiniones de Benedetti, al considerar que el país necesita un liderazgo serio que priorice las necesidades de los ciudadanos.

María Fernanda Cabal criticó al Gobierno nacional - crédito @MariaFdaCabal

“Mi propósito es llegar el 7 de agosto a la Presidencia para poner orden en la casa, enfrentar la corrupción, acabar con la mediocridad y devolverle valor al mérito. Colombia merece un gobierno serio, que trabaje por los ciudadanos, no uno de vagos e incapaces como el que tenemos hoy”, escribió por medio de su cuenta de la red social X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

El representante Alejandro Ocampo respondió al mensaje de María Fernanda Cabal en X con una intervención irónica, en la que manifestó su respaldo a la candidatura presidencial de Daniel Quintero. Ocampo sugirió que la senadora podría encargarse de organizar la Casa de Nariño bajo una eventual administración de Quintero, aludiendo a las aspiraciones expresadas por Cabal.

“Senadora Cabal cuente con eso, el 07 de agosto le digo a @QuinteroCalle que la contrate como ama de llaves para que pueda ordenar toda la casa de Nariño”, comentó el legislador cercano al Gobierno nacional.

Alejandro Ocampo contestó al mensaje de María Fernanda Cabal - crédito x

Por otro lado, durante la entrevista con Semana, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue cuestionado sobre si había expresado al presidente Gustavo Petro su opinión sobre el desempeño del gabinete. Benedetti aseguró que el mandatario está al tanto de su apreciación y afirmó: “Claro, él también sabe que es un gabinete flojo”.

La periodista insistió sobre los motivos por los que no se realizan cambios en el equipo, a lo que Benedetti respondió: “Se lo he dicho, pero no sé”. Cuando le preguntaron a quién consideraba necesario cambiar, el ministro evitó entrar en detalles y concluyó: “No, hasta allá no voy. Deje la astucia para otra entrevista, porque ya con lo que dije me van a vaciar”.