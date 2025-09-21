Jóvenes fueron víctimas de robo en finca de alquiler en Melgar: “Son pérdidas superiores a $60 millones”

El ciudadano reveló que los criminales los intimidaron y este no es el primer caso ocurrido en la zona - crédito oscarrianoc / TikTok

La inseguridad en alojamientos turísticos sigue generando alerta entre aquellos que deciden alquilar fincas para pasar un fin de semana de descanso. Uno de los casos fue denunciado por Óscar Riaño Cuenca a través de un video difundido en TikTok, en el que indicó que fue víctima del ataque junto a un grupo de amigos en una finca alquilada en el municipio de Melgar, ubicado en Tolima.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 14 de septiembre de 2025, aunque denunció días más tarde por el temor que les causó la situación. De acuerdo con el reporte, los criminales se llevaron más de $60 millones en pertenencias, entre las que se encontraban equipos de trabajo esenciales para la labor de varios de los afectados.

Los jóvenes viajaron para llevar a cabo una celebración de cumpleaños en una villa reservada a través de la plataforma Airbnb, lo que terminó en una situación de alto riesgo cuando, alrededor de las 2:30 a. m., Óscar Riaño Cuenca se dirigió a la cocina: “Detrás de una de las neveras sale un tipo que lo que hace es empujarme, botarse sobre mí, Me empuja, yo lo jaló y le preguntó ¿él quién es?, pero el tipo tiene un cuchillo y sale otro tipo”.

Su reacción fue regresar rápidamente a la habitación y alertar a sus compañeros, así que los delincuentes abandonaron la finca tras ser descubiertos, pero el grupo notó que numerosos objetos de valor habían desaparecido.

Entre los bienes robados se encontraban celulares de alta gama, computadores, consolas, equipos de sonido y cámaras, herramientas de trabajo fundamentales para los amigos de Riaño Cuenca, teniendo en cuenta que ellos se dedican profesionalmente a la música como DJs.

El monto de las pérdidas, que superó los $60 millones, representó un golpe económico considerable para el grupo: “Fue muy traumático el momento para nosotros, pues quedamos shockeados, no pudimos defendernos”, expresó el denunciante en su video de TikTok.

Falta de respuesta de las autoridades y de la Policía

La respuesta de los responsables del alojamiento y de las autoridades fue, según el testimonio, insuficiente. Y es que el grupo intentó contactar al anfitrión de Airbnb, que se demoró cerca de una hora en responder; además, los intentos de comunicación con la Policía a través del número de emergencias 123 duraron más de una hora y tampoco recibieron respuesta.

Cuando finalmente lograron alertar a los porteros del condominio, estos aseguraron no haber visto movimientos sospechosos ni la salida de personas con objetos ajenos.

La llegada de la Policía tampoco resolvió la situación, teniendo en cuenta que el personal de seguridad del condominio impidió su ingreso. Esta actitud generó sospechas entre los afectados, que consideran que el pago por un alojamiento en un condominio debía garantizar condiciones mínimas de seguridad: “Nos parece muy sospechosa esa actitud del equipo de seguridad de no dejar entrar a la Policía”, asegurando que podrían ser cómplices.

Los jóvenes afirman que la finca carecía de medidas de seguridad: “Notamos que la puerta ni siquiera fue forzada. La puerta se podía abrir perfectamente desde afuera, no tenía ningún tipo de seguridad. Las habitaciones tampoco tenían puertas”.

Además, la propiedad solo contaba con una cámara de seguridad orientada hacia la salida, en la que se observó a los asaltantes huyendo con los objetos robados y portando armas blancas de gran tamaño.

No es el primer robo en este lugar

La revisión de reseñas en plataformas como Google Maps y Airbnb permitió a los afectados confirmar que no se trataba de un caso aislado: “Una persona publicó también que la habían robado. Entonces, ya esto no es algo que haya sido un caso aislado, sino que es algo sistemático que ya está pasando frecuentemente”, advirtió Óscar Riaño Cuenca en su video, mostrándose preocupado por lo ocurrido en el lugar conocido como Villa Tailandia.

Afortunadamente, ninguno de los presentes resultó herido físicamente, pues decidieron no perseguir a los asaltantes al percatarse que estaban armados y que podrían resultar lesionados. Finalmente, el denunciante agregó lo siguiente: “Lo que nosotros queremos es que nadie vuelva a estar en un lugar de esos donde le puede pasar miles de cosas”.