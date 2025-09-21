Colombia

Indignación en El Santuario, Antioquia: Tras funeral masivo asistentes vandalizaron algunas zonas del cementerio

Los asistentes rompieron lápidas, dejaron botellas en el lugar y destruyeron flores pertenecientes a otras tumbas

Por Julieth Cicua Caballero

Habitantes de El Santuario denunciaron en redes sociales los daños encontrados en el cementerio tras el funeral masivo - Crédito: @diarioriente / X

Botellas de licor esparcidas, lápidas derribadas y flores arrancadas de altares ajenos marcaron el ambiente en el cementerio municipal de El Santuario durante el sepelio de dos jóvenes fallecidos en un accidente de tránsito. En el video compartido en redes sociales el día de ayer se ven los destrozos en tumbas aledañas.

Lo que debía ser un acto de recogimiento y respeto se transformó en una escena de vandalismo y desorden mediado por el alcohol, generando una ola de indignación en la comunidad local.

Algunas familias empezaron la restauración
Algunas familias empezaron la restauración de las tumbas tras los hechos vandálicos - Crédito: @diarioriente / X

El viernes 19 de septiembre, una multitud se congregó en el Campo Santo para despedir a Juan Pablo y Juan Alberto, conocidos cariñosamente como Juancho y Pablito. Ambos perdieron la vida en la madrugada del jueves anterior, cuando el vehículo en el que viajaban perdió el control y chocó contra un poste en la autopista Medellín–Bogotá, a la altura del retorno 17, entre Marinilla y El Santuario. El accidente dejó además a varios heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales del Oriente.

La masiva asistencia al sepelio, vaticinó lo que pasaría después, dado que derivó en comportamientos que vulneraron la memoria de otros difuntos y alteraron la tranquilidad del camposanto.

Testigos reportaron que algunos asistentes se subieron a los techos, provocando daños estructurales, mientras otros dejaron basura y botellas vacías en el suelo. La memoria de otros seres queridos fue vulnerada ya que se quitaron las flores de varios altares, algunas lápidas fueron dañadas y las zonas verdes quedaron muy maltratadas.

La comunidad condenó el hecho
La comunidad condenó el hecho tras evidenciar basura y daños en el cementerio - Crédito: @diarioriente / X

Algunos usuarios en redes sociales manifestaron su descontento con la situación y en especial con los involucrados: “Que tristeza que nuestro bello municipio se allá llenado de desadaptados, gamines y drogadictos que no tienen ni un ápice de cultura por la cual nuestro pueblo destacaba ahora somo solo un pueblucho más del montón que tristeza”.

Los familiares de las víctimas, a través de un comunicado dirigido a la comunidad santuariana, al cementerio y a las familias afectadas, manifestaron su pesar por lo ocurrido y se deslindaron de cualquier relación con los actos de irrespeto.

“Los hechos que se presentaron no corresponden al espíritu con el que nos reunimos para despedir y acompañar a nuestros seres queridos. Lamentablemente, algunas personas verbalizaron su dolor con exclamaciones fuera de lugar. Sabemos que nuestra aflicción altera la solemnidad del acto y pudo afectar a las tumbas vecinas.

Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas. Nos duele profundamente lo sucedido, reconocemos nuestra responsabilidad y abrimos el corazón ante los sentimientos de indignación y tristeza que esto generó. Con el fin de reparar hasta donde sea posible los daños causados, daremos pasos concretos.

(...)Estaremos atentos a recibir, por parte del propio cementerio o de sus administradores, la orientación sobre las labores que sean necesarias para restaurar la memoria y el legado de los seres que allí descansan. Agradecemos la comprensión de quienes supieron distinguir entre la rabia comprensible y el dolor que todos compartimos: perder a quienes amamos.

La familia en un comunicado
La familia en un comunicado público, pidió disculpas a las familias afectadas - Crédito: @diarioriente / X

Agradecemos también a la comunidad Santuariana que, en medio de la confusión, brindó palabras amables, miradas de apoyo y gestos de alivio en estos momentos de tristeza. Y pedimos a Dios, en quien muchos depositamos nuestra confianza, que nos enseñe a reparar, a cuidar mejor y a mirar con respeto cada memoria que habita el cementerio, que es casa común de los afectos".

“Confiamos en que juntos podamos sanar este lamentable episodio y sembrar, en medio de las rupturas y el respeto, actitudes compasivas hacia los demás y el alma de donde brota el bien”, concluyó la familia en su mensaje, reiterando su disposición a reparar los daños y acompañar a las familias afectadas en el proceso de restauración del cementerio.

