El conmovedor mensaje de la hermana de B King que prende las alarmas sobre su desaparición: “Hoy amanecí derrumbada”

B King, expareja de Marcela Reyes, fue señalado por esta de tener una aventura con Karina García, de 'La casa de los famosos' - crédito @bkingoficial/Instagram

Desde el jueves 18 de septiembre que se conoció de la desaparición de B King, expareja de Marcela Reyes y del que se sabe hasta el momento, no ha dado señales de vida con sus familiares como amigos cercanos. La noticia fue revelada por Sofía Avendaño, exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, con el paso de los días la espera se hace más larga y la preocupación comienza a inundar a sus familiares que piden por todos los medios difundir la noticia de su desaparición. Así lo hizo su hermana, con un conmovedor mensaje en sus InstaStories en el que expone la tristeza por la desaparición del cantante.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Crece la preocupación por la desaparición de B King en México, Marcela Reyes pidió ayuda a Petro - crédito @marcelareyes/IG

De acuerdo con lo que expuso inicialmente Stefania Agudelo, se describe como una mujer fuerte, pero “hoy amanecí derrumbada”, pues justo la noche anterior soñó con B King. Asimismo, señaló que “cada día duele más” el hecho de que no se sepa nada del paradero del artista.

Y agregó: “Los días pasan y no hay respuesta, y la angustia crece. Les pido que sigan compartiendo, que nos ayuden a encontrarlo. No pierdo la fe, pero necesito que este mensaje llegue más lejos”, provocando una ola de reacciones entre los seguidores del joven, que esperan que aparezca pronto y con vida.

Entre las opiniones, destacan: “😮🙌😢 Dios q esté vivo para ti no hay nada imposible Amén 🙌🙏”; “que tristeza de verdad q una familia pase por esto 😢😢😢😢 Dios quiere q regrese sano y salvo”; “qué dolor para la hermana y la mamá”; “me duele decirlo, pero de estar secuestrado ya habrían pedido el rescate, pero sin señales de nada, ya sabemos el contexto”; “la familia debe estar desesperada”, entre otros.

Hermana de B King dejó conmovedor mensaje por la desaparición del ex de Marcela Reyes - crédito @rechismes/IG

Por su parte, la madre del cantante no ocultó su angustia y publicó un mensaje lleno de cariño, preocupación y fe.

“Hijo de mi alma y de mis entrañas, le pido a Dios que todo lo ve y que hace lo imposible posible, que te devuelva sano y salvo. Solo Dios sabe el dolor que siento en este momento, mi B-King, mi rey”, escribió la señora en una foto en la que aparece una vela.

Así reveló Sofía Avendaño la noticia de la desaparición

Según relató la modelo, recibió la solicitud de difundir la noticia poco antes de irse a dormir y, tras corroborar los hechos con la hermana del cantante, decidió hacer pública la información.

El artista lleva varios días sin comunicarse con su familia y ya genera preocupación, de acuerdo con Sofía Avendaño - crédito @letengoelchisme/IG

“Su familia está preocupada, así que hago pública esta historia porque obviamente estamos buscando es que las personas rueden la voz y vean esa historia. Gente que esté en México, el cantante Byron, más conocido como B-King y otro chico que se llama Regio Clown, están desaparecidos hace dos días. Su hermana Stephanie acabé de hablar con ella, están muy mal, están muy preocupados. Pedimos cadena de oración para que aparezcan sanos y salvos, que estén bien. Y para la persona que de pronto los haya visto, para que se comuniquen con sus familiares porque están desaparecidos”, manifestó Avendaño a sus seguidores a través de una transmisión en vivo por TikTok.

Reyes pidió ayuda al gobierno nacional y la Cancilleria para dar con el paradero de B-King - crédito @marcelareyes/Instagram

Por su parte, Marcela Reyes se fue en críticas en contra de aquellos que la señalaron como responsable por la desaparición de su exesposo, con un contundente mensaje en sus redes sociales.

“Detrás de todo esto hay una madre completamente destrozada, que no sabe nada de su hijo y que clama por ayuda. Esta situación es seria, es real y necesita de nosotros. Necesitamos que el gobierno, la Cancillería y las autoridades correspondientes actúen, se pronuncien y hagan todo lo posible para que Bayron regrese a salvo a su casa”.