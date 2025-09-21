Colombia

El conmovedor mensaje de la hermana de B King que prende las alarmas sobre su desaparición: “Hoy amanecí derrumbada”

Stefania Agudelo no dudó en seguir pidiendo la ayuda de sus seguidores para que la ayuden a dar con el paradero de la expareja de Marcela Reyes

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
B King, expareja de Marcela
B King, expareja de Marcela Reyes, fue señalado por esta de tener una aventura con Karina García, de 'La casa de los famosos' - crédito @bkingoficial/Instagram

Desde el jueves 18 de septiembre que se conoció de la desaparición de B King, expareja de Marcela Reyes y del que se sabe hasta el momento, no ha dado señales de vida con sus familiares como amigos cercanos. La noticia fue revelada por Sofía Avendaño, exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, con el paso de los días la espera se hace más larga y la preocupación comienza a inundar a sus familiares que piden por todos los medios difundir la noticia de su desaparición. Así lo hizo su hermana, con un conmovedor mensaje en sus InstaStories en el que expone la tristeza por la desaparición del cantante.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Crece la preocupación por la
Crece la preocupación por la desaparición de B King en México, Marcela Reyes pidió ayuda a Petro - crédito @marcelareyes/IG

De acuerdo con lo que expuso inicialmente Stefania Agudelo, se describe como una mujer fuerte, pero “hoy amanecí derrumbada”, pues justo la noche anterior soñó con B King. Asimismo, señaló que “cada día duele más” el hecho de que no se sepa nada del paradero del artista.

Y agregó: “Los días pasan y no hay respuesta, y la angustia crece. Les pido que sigan compartiendo, que nos ayuden a encontrarlo. No pierdo la fe, pero necesito que este mensaje llegue más lejos”, provocando una ola de reacciones entre los seguidores del joven, que esperan que aparezca pronto y con vida.

Entre las opiniones, destacan: “😮🙌😢 Dios q esté vivo para ti no hay nada imposible Amén 🙌🙏”; “que tristeza de verdad q una familia pase por esto 😢😢😢😢 Dios quiere q regrese sano y salvo”; “qué dolor para la hermana y la mamá”; “me duele decirlo, pero de estar secuestrado ya habrían pedido el rescate, pero sin señales de nada, ya sabemos el contexto”; “la familia debe estar desesperada”, entre otros.

Hermana de B King dejó
Hermana de B King dejó conmovedor mensaje por la desaparición del ex de Marcela Reyes - crédito @rechismes/IG

Por su parte, la madre del cantante no ocultó su angustia y publicó un mensaje lleno de cariño, preocupación y fe.

Hijo de mi alma y de mis entrañas, le pido a Dios que todo lo ve y que hace lo imposible posible, que te devuelva sano y salvo. Solo Dios sabe el dolor que siento en este momento, mi B-King, mi rey”, escribió la señora en una foto en la que aparece una vela.

Así reveló Sofía Avendaño la noticia de la desaparición

Según relató la modelo, recibió la solicitud de difundir la noticia poco antes de irse a dormir y, tras corroborar los hechos con la hermana del cantante, decidió hacer pública la información.

El artista lleva varios días sin comunicarse con su familia y ya genera preocupación, de acuerdo con Sofía Avendaño - crédito @letengoelchisme/IG

“Su familia está preocupada, así que hago pública esta historia porque obviamente estamos buscando es que las personas rueden la voz y vean esa historia. Gente que esté en México, el cantante Byron, más conocido como B-King y otro chico que se llama Regio Clown, están desaparecidos hace dos días. Su hermana Stephanie acabé de hablar con ella, están muy mal, están muy preocupados. Pedimos cadena de oración para que aparezcan sanos y salvos, que estén bien. Y para la persona que de pronto los haya visto, para que se comuniquen con sus familiares porque están desaparecidos”, manifestó Avendaño a sus seguidores a través de una transmisión en vivo por TikTok.

Reyes pidió ayuda al gobierno
Reyes pidió ayuda al gobierno nacional y la Cancilleria para dar con el paradero de B-King - crédito @marcelareyes/Instagram

Por su parte, Marcela Reyes se fue en críticas en contra de aquellos que la señalaron como responsable por la desaparición de su exesposo, con un contundente mensaje en sus redes sociales.

“Detrás de todo esto hay una madre completamente destrozada, que no sabe nada de su hijo y que clama por ayuda. Esta situación es seria, es real y necesita de nosotros. Necesitamos que el gobierno, la Cancillería y las autoridades correspondientes actúen, se pronuncien y hagan todo lo posible para que Bayron regrese a salvo a su casa”.

Temas Relacionados

B KingMarcela ReyesHermana de B KingDesaparecido B KingColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Los contratos y cargos que Nicolás Petro habría gestionado en el Gobierno: Fiscalía pedirá cárcel para el hijo mayor del presidente

Nicolás Petro es acusado de los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias

Los contratos y cargos que

Gustavo Petro solicita apoyo a Claudia Sheinbaum para dar con el paradero de B King, cantante desaparecido en México

El jefe de Estado lanzó la petición a través de su cuenta de X, debido a la preocupación que generó la desaparición del artista en extrañas circunstancias sin información sobre su paradero

Gustavo Petro solicita apoyo a

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

En el estadio del cuadro ‘Azucarero’ se jugarán los últimos 90 minutos que definirán el equipo campeón del 2025

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Asocapitales cuestionó al Gobierno Petro por proyecto de ley de competencias: “Es un retroceso”

La entidad aseveró que, aunque es necesaria una reforma, el borrador divulgado por el Ejecutivo no contó con la participación de las entidades territoriales

Asocapitales cuestionó al Gobierno Petro

Valerie Domínguez pone una emotiva condición para volver a Miss Universo: su familia es la clave

La actriz y exreina colombiana sorprendió al confesar que solo consideraría regresar al certamen internacional si cuenta con el apoyo incondicional de su esposo Juan David Echeverry y su hijo Thiago

Valerie Domínguez pone una emotiva
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan explosivos cerca a la

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

Ministro de Defensa arremetió contra comunidades que ayudan a los grupos armados: “Exponen a sus hijos y familias”

Nueva masacre en Valle del Cauca: 3 miembros de una familia fueron asesinados en el corregimiento Los Cocuyos

ENTRETENIMIENTO

La nueva controversia de Yina

La nueva controversia de Yina Calderón: chats, suspensiones de redes sociales y el nombre de José Rodríguez en el centro del escándalo

Gustavo Petro solicita apoyo a Claudia Sheinbaum para dar con el paradero de B King, cantante desaparecido en México

Valerie Domínguez pone una emotiva condición para volver a Miss Universo: su familia es la clave

Darina Littleton elogia el liderazgo de Shakira y desmiente rumores sobre la relación con su equipo: “No hay ninguna rivalidad”

Polémica en redes, Aida Victoria Merlano se pronunció respecto a los rumores sobre su ruptura con Juan David Tejada

Deportes

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

Deportivo Cali vs. Santa Fe: la final que más se ha repetido en el fútbol femenino y que es liderado por las azucareras

Sebastián Montoya rescató dos puntos en Bakú, luego de que su motor terminara en llamas

Álvaro Uribe compartió fotografía con figura de la selección Colombia y de Atlético Nacional: “Nos llena de orgullo”

Le cobrarían muy duro al árbitro colombiano Andrés Rojas por su mala actuación en la Copa Libertadores: este sería el castigo