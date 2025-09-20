Colombia

Fiscalía desmanteló red dedicada al transporte ilegal de migrantes en Colombia

Cinco personas fueron capturadas y judicializadas tras una operación conjunta entre autoridades colombianas y agencias estadounidenses, acusadas de facilitar el paso clandestino de más de cien extranjeros por rutas ilegales

Juan Sánchez Romero

Algunos de los capturados de esta red, comprometida con la inmigración ilegal de Colombia a Estados Unidos - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación reportó la captura y judicialización de cinco personas señaladas de integrar una red criminal dedicada al traslado ilegal de migrantes por el territorio colombiano.

El operativo se llevó a cabo tras una investigación que contó con el apoyo de agencias estadounidenses como ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) y HSI (Homeland Security Investigations, o Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos).

Según información oficial, los detenidos, identificados como Alejandra García Arboleda, José Alonso Jaramillo Estrella, Hernando Muñoz Patiño, Jorge Eliecer Álvarez y Héctor Fabio Chalarca Castrillón, afrontan cargos por tráfico de migrantes.

El caso fue presentado ante un juez de control de garantías de Medellín y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Ninguno de los procesados aceptó los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.

