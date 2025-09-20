Fiscalía desmanteló red dedicada al transporte ilegal de migrantes en Colombia

Algunos de los capturados de esta red, comprometida con la inmigración ilegal de Colombia a Estados Unidos - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación reportó la captura y judicialización de cinco personas señaladas de integrar una red criminal dedicada al traslado ilegal de migrantes por el territorio colombiano.

El operativo se llevó a cabo tras una investigación que contó con el apoyo de agencias estadounidenses como ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) y HSI (Homeland Security Investigations, o Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos).

Según información oficial, los detenidos, identificados como Alejandra García Arboleda, José Alonso Jaramillo Estrella, Hernando Muñoz Patiño, Jorge Eliecer Álvarez y Héctor Fabio Chalarca Castrillón, afrontan cargos por tráfico de migrantes.

El caso fue presentado ante un juez de control de garantías de Medellín y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Ninguno de los procesados aceptó los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.