Colombia

Extranjero denunció que viajó a Medellín y una mujer lo drogó y lo robó: “Vienen a Medellín por p*tas y se quejan”

Un turista dominicano denunció haber sido drogado y asaltado por una mujer que conoció en una aplicación de citas durante su visita a la capital antioqueña

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
El turista reconoció que conoció
El turista reconoció que conoció a la mujer por el aplicativo de citas Tinder - crédito Europa Press

Un ciudadano de nacionalidad dominicana que reside en los Estados Unidos denunció haber sido víctima de robo durante su estadía en Medellín.

El caso fue publicado en la plataforma informativa Denuncias Antioquia, donde relató que los hechos ocurrieron en el último día de sus vacaciones en la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El denunciante explicó que conoció a una mujer a través de la aplicación Tinder, que le aseguró que era ejercía una profesión médica y que solo se dedicaba a sus estudios. “Supuestamente no era prepago porque la conocí en la aplicación Tinder y ella me dijo que era dentista”, señaló en su testimonio.

Esta fue la denuncia que
Esta fue la denuncia que publicó la plataforma de denuncias antioqueña - crédito @DenunciasAntio2/X

El encuentro entre ambos incluyó una salida a un restaurante. Según el relato del turista, durante la cita la mujer lo habría drogado. “Aparentemente, me drogó, me llevó a un hotel y desde que llegamos quedé inconsciente”, relató.

El denunciante aseguró que, luego de que perdió el conocimiento, recuperó la conciencia horas más tarde, para percatarse de que le habían sustraído su teléfono celular, su cartera y una cadena de oro.

El afectado señaló que en su cartera llevaba aproximadamente 3.000 dólares estadounidenses, además de sus documentos personales. Tras el hecho, expresó su preocupación por el creciente número de casos similares que aquejan a turistas en la ciudad.

Un hombre denunció que fue drogado y hurtado por una mujer en Medellín - crédito @DenunciasAntio2/X

Los comentarios no se hicieron esperar

Sin embargo, aunque reprobable, el hurto se convirtió en el blanco de los comentarios por parte de los internautas. Algunos se burlaron, otros criticaron el fenómeno del turismo sexual en Medellín, y otros criticaron tanto a la mujer como al turista.

Algunos que se leyeron fueron: “Vienen a Medellín por putas y drogas, los droga una puta y se quejan... LA HIPOTENUSA”; “Tranquilo. No te mintió: no era prepago…Era ladrona. Además cumplió su promesa: te dio una noche inolvidable. Tan inolvidable que ahora tu cadena, tu celular y tus $3.000 dólares están viviendo su propia luna de miel pero en otro barrio. Tinder dice “conoce gente nueva”. Lo de odontóloga no estuvo tan alejado de la realidad: te anestesio como si fueras muela del juicio y te dejo sin billetera ni dignidad… fue toda una profesional. Lo malo es que su amor duro lo que tardo el clonazepam en hacer efecto", publicó un usuario.

Otros fueron: “Dizque no era prepago por que la conoció en Tinder jajajaja. La inocencia solo es tierna en niños”; “Yo también soy dominicano, me encanta Medellín, más bien me encanta toda Colombia, a la que he visitado múltiples veces desde que tenía 12 años de edad. Todos los países son seguros si sabes dónde no meterte y con qué tipo de personas no relacionarte”.

Algunos de los comentarios que
Algunos de los comentarios que se leyeron - crédito redes sociales/X

“-¿Donde la conociste? ¿En una biblioteca, supermercado, en una feria de ciencias, rueda de negocios, practicando algún deporte, en una galería de arte, etc? -La conocí en Tinder-Y como sabías que no era prepago? -Ella me dijo que no era**EN MEDELLÍN", añadió otra usuaria.

Capturan en Medellín a ciudadano estadounidense acusado de explotación sexual de menores

La Policía Metropolitana de Medellín informó la captura de Stephen Paul Mueller, ciudadano estadounidense, por su presunta participación en explotación sexual comercial y demanda de servicios sexuales con menores de 18 años.

De acuerdo con las autoridades, Mueller utilizaba redes sociales para contactar a sus víctimas, a quienes ofrecía dinero y hospedaje en apartamentos arrendados a cambio de encuentros sexuales.

El reporte oficial indica que el acusado realizó 33 viajes a Colombia en los últimos dos años. La captura fue posible gracias a una operación conjunta con la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI). Durante el operativo se incautaron un computador portátil, dos memorias USB y un teléfono móvil, considerados pruebas clave en el proceso investigativo.

El ciudadano norteamericano realizó 33
El ciudadano norteamericano realizó 33 viajes a Colombia en solo dos años - crédito Policía Metropolitana de Medellín

La investigación también reveló que la oficina de HSI en Arizona adelanta nuevas indagaciones sobre Mueller por turismo sexual infantil en Estados Unidos.

Según cifras de la Policía Nacional, en lo que va de 2025, se han producido 1.997 capturas por delitos de explotación sexual infantil en Medellín, como parte de esfuerzos para combatir el multicrimen y proteger los derechos de niños y adolescentes. Las autoridades alertaron sobre el uso de plataformas digitales para captar víctimas y reiteraron a la ciudadanía la importancia de la prevención y la denuncia.

Temas Relacionados

Turismo sexual MedellínDenunciaMujer drogó turistaDominicanoHurtoColombia-Noticias

Más Noticias

Villavicencio acogerá la séptima edición del Villavo Love Festival

La organización estima que la afluencia de visitantes tendrá un impacto directo en 1.044 prestadores de servicios turísticos de Villavicencio y en los 40 afiliados de Cotelco Capítulo Meta y Llanos Orientales

Villavicencio acogerá la séptima edición

“Dejen de culpar a Marcela Reyes”: el mejor amigo de la DJ salió a defenderla en medio de la desaparición de B-King en México

El creador de contenido pidió respeto ante las especulaciones que circulan en redes sociales sobre la pérdida del cantante Byron Sánchez Salazar en Ciudad de México

“Dejen de culpar a Marcela

Otro mercenario colombiano murió combatiendo en la guerra entre Rusia y Ucrania: planeaba comprar una vivienda y montar un negocio

La familia de José Antonio Silva Camacho reveló detalles de lo que han conocido hasta el momento, tras recibir la noticia por parte del que sería comandante de la unidad militar a la que pertenecía el connacional

Otro mercenario colombiano murió combatiendo

Entrenadora de ‘La Voz Kids Colombia’ fue diagnosticada con estos dos trastornos neurológicos

La artista española describió los síntomas que percibe en su día a día, además de la discriminación que experimentó desde pequeña y la importancia de visibilizar el trastorno para ayudar a otros

Entrenadora de ‘La Voz Kids

Asociación de Pacientes denuncia el colapso de la Nueva EPS: “¿Quién responde por los muertos?”

Asociaciones de pacientes exigen respuestas inmediatas al Gobierno y organismos de control ante la falta de pago a prestadores, cancelación de tratamientos y miles de muertes evitables

Asociación de Pacientes denuncia el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército tuvo una “granja de

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

ENTRETENIMIENTO

“Dejen de culpar a Marcela

“Dejen de culpar a Marcela Reyes”: el mejor amigo de la DJ salió a defenderla en medio de la desaparición de B-King en México

Entrenadora de ‘La Voz Kids Colombia’ fue diagnosticada con estos dos trastornos neurológicos

Juanse Quintero habló de los romances que tuvo con Lina Tejeiro y Greeicy y de por qué a una no la considera su “exnovia”

Melissa Gate se refirió a la posible participación de Valentino Lázaro en ‘La casa de los famosos Colombia 3’, y lo dejó por fuera

Castigos en ‘MasterChef Celebrity’: jurados advierten a Luis Fernando Hoyos, Raúl Ocampo y Valentina Taguado con nuevas reglas cuando regresen al programa

Deportes

Este fue el insólito penal

Este fue el insólito penal que hizo el arquero del Deportes Tolima ante Atlético Bucaramanga por Liga BetPlay

Ricardo Gareca habló sobre si volvería a dirigir al América de Cali: “Es lo que quiero”

Así fue el tenso cruce entre Adrián Ramos y algunos hinchas del América de Cali en la victoria ante Once Caldas por Liga BetPlay: “Vendido”

Técnico del Club León reveló el motivo por el que James Rodríguez no jugó ante Tijuana por la Liga MX

El Bayern Múnich, de Luis Díaz, sigue en lo más alto de la Bundesliga: goleó por 4-1 al Hoffenheim con triplete de Kane